Valkoisen talon käytävälle ilmestyi löyhkäävä yllätys – ”Nämä koirat ovat kumpikin viattomia...”

Yhdysvaltain presidentin koirakaksikon edesottamukset herättävät jälleen keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja hänen puolisonsa Jill Bidenin koirat Champ ja Major ovat nousseet jälleen uutisotsikoihin maailmalla. Keskiviikkona aamupäivällä Jill Biden oli valmistautumassa Kaliforniaan lähtöön, kun häntä Valkoisessa talossa odotelleet toimittajat kiinnittivät huomionsa johonkin aivan muuhun.

– Kun toimittajat kokoontuivat etelänurmen ajotielle pakkautuakseen autoihin, Champ ja Major nähtiin ovien ulkopuolella diplomaattihuoneen edessä. Lattialla oli koirankakkaa. On epäselvää, kumpi koirista oli vastuussa siitä, yksi Jill Bideniä seuraavan lehdistöpoolin toimittajista kirjoitti ryhmän raportissa.

Champ ja Major ulkoilivat keskiviikkona Valkoisen talon avustajien kanssa.­

Uutinen diplomaattihuoneen edustalle ilmestyneestä kasasta tuli sen jälkeen, kun joku jakoi raportin eteenpäin Twitterissä. Tapahtuneesta muiden muassa uutisoinut AP kuitenkin huomautti, että kyseessä tuskin oli ensimmäinen koirankakka Valkoisen talon käytävillä, kun ottaa huomioon Bidenin edeltäjillä lemmikkeinä olleiden koirien määrän.

Esimerkiksi entisen presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama on aiemmin kertonut, että perheen koira Sunny kakkasi toisinaan Valkoisen talon lattioille ja livahteli myös mielellään itsekseen ulos seikkailemaan.

Twitterissä uutinen Bidenin koirien uusista edesottamuksista herätti paitsi vitsailua, myös vilkasta keskustelua. Osa kritisoi koiria ja niiden omistajia niiden käytöksestä, toiset taas antoivat tukensa Champille ja Majorille, jotka vasta totuttelevat uuteen ympäristöönsä Washingtonissa.

– Nämä koirat ovat kumpikin viattomia. Täytyy olla kissan vika, vitsaili esimerkiksi CBS:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Kathryn Watson Twitterissä.

– Ei suoria todisteita siitä, että kyseessä olisi koirankakka. Saattoi olla joku henkilökunnastakin, toimittaja Andrew Feinberg puolestaan leukaili.

Tarkkasilmäiset ovat bonganneet rakastettujen lemmikkien kuvat myös maan ensimmäisen naisen Jill Bidenin kassin kyljestä.­

Bidenien koirista enemmän huomiota on saanut niistä tummempiturkkinen Major, joka on noussut jo muutamaan otteeseen otsikoihin oltuaan osallisena kahdessa ”puremisvälikohtauksessa” Valkoisessa talossa. Maaliskuun alkupuolella Majorin kerrottiin näykänneen presidenttiparin turvallisuudesta huolehtivan salaisen palvelun agenttia kädestä.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Jen Psaki kertoi tuolloin, että koirat olivat olleet vasta totuttelemassa uuteen elinympäristöönsä, kun Major ”oli tullut sille tuntemattoman henkilön yllättämäksi ja reagoinut tavalla, joka johti lievään loukkaantumiseen”. Yhtä kaikki, Champ ja Major passitettiin hetkeksi takaisin perheen kotiin Delawareen, jossa Major sai isäntänsä mukaan ohjausta koirankouluttajalta.

Washingtoniin Champ ja Major palasivat viime viikolla, mutta jo keskiviikkona CNN tiesi kertoa Majorin ”näykänneen” jälleen Valkoisen talon etelänurmella henkilökunnan edustajaa.

– Kyllä, Major näykkäsi jotakuta kävelyllä ollessaan. Varmuuden vuoksi tämä henkilö kävi näyttäytymässä Valkoisen talon lääkintäyksikössä ja palasi sitten töihinsä ilman vammoja, Jill Bidenin lehdistösihteeri Michael LaRosa vahvisti asian uutiskanavalle.

LaRosan mukaan Major ”sopeutuu edelleen uuteen ympäristöönsä”. Toisen ”puremisvälikohtauksen” jälkeen Valkoisessa talossa työskentelevät ovat panneet merkille, että Major on liikkunut sittemmin alueella yhä useammin hihnaan kytkettynä.

Major on viime aikoina nähty ulkoilemassa Valkoisen talon pihalla yhä useammin hihnaan kytkettynä.­

Joe Biden itse puolusti Majoria ABC Newsin haastattelussa maaliskuun puolivälissä.

– Tulet nurkan takaa, ja siellä on kaksi ihmistä, joita et tunne lainkaan. Ja Major päättää suojella. Mutta se on ihana koira. 85 prosenttia siellä olevista ihmisistä rakastaa sitä. Hän vain... nuolee heitä ja heiluttaa häntäänsä. Mutta tajuan, että jotkut ihmiset ymmärrettävästi pelkäävät koiria alun alkaenkin, presidentti sanoi tuolloin.