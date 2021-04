Trumpia kannattavan kongressiedustajan väitetään näyttäneen alastonkuvia kollegoille istuntosalissa – tutkitaan epäiltynä ihmiskaupasta

Republikaanien kongressiedustaja Matt Gaetz on lähteiden mukaan kehuskellut kollegoille naisseikkailuistaan.

Floridan kongressiedustaja Matt Gaetz on ollut kautensa aikana osallisena monessa kohussa.­

Republikaanien kongressiedustaja Matt Gaetzin väitetään näyttäneen kollegoilleen alastonkuvia seksikumppaneistaan, kertoo CNN. Oikeusministeriö tutkii parhaillaan Gaetzin toimia ihmiskauppaepäilyihin liittyen.

Floridalaisedustaja on sisäpiirilähteiden mukaan niittänyt kongressissa mainetta kehuskelemalla naisseikkailuistaan kollegoille. Gaetzin kerrotaan ylpeänä esitelleen alastonkuvia naisista kollegoilleen ja kehuskelleen harrastaneensa seksiä näiden naisten kanssa. Miehen kerrotaan näyttäneen alastonkuvia jopa edustajainhuoneen istuntosalissa.

Ex-presidentti Donald Trumpin vankkumattomaksi kannattajaksi profiloituneesta Gaetzista aloitettiin oikeusministeriössä tutkinta edellisen oikeusministerin William Barrin aikana. Tutkijat selvittävät epäilyjä, joiden mukaan Gaetz olisi ollut suhteessa 17-vuotiaan tytön kanssa. Selvityksessä on myös, rikkoiko edustajan toiminta muiden nuorten naisten kanssa ihmiskauppa- ja prostituutiolakeja.

Alastonkuvien näyttämistapaus ei tiettävästi liity kyseiseen tutkintaan.

Gaetz on kiistänyt kaikki syytteet ja esittänyt syytösten taustalla olevan kiristys- ja mustamaalausyritykset.

38-vuotias Gaetz on edustanut Floridaa edustajainhuoneessa vuodesta 2016 lähtien ja on ollut monivuotisen kautensa aikana monen kohun keskiössä. Mies on muun muassa tukenut äänekkäästi Trumpin perättömiä vaalivilppiväitteitä.