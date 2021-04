George Floydin naisystävä todisti oikeudessa – ”Hänessä ei ollut enää samanlaista tarmoa kuin aiemmin”

Syyttäjien uskotaan yrittäneen vesittää puolustuksen strategiaa tuomalla ensimmäisenä oikeudessa esille George Floydin opioidiriippuvuuden.

Yhdysvaltain Minneapolisissa jatkui torstaina oikeudenkäynti, jossa entistä poliisia Derek Chauvinia syytetään 46-vuotiaan George Floydin taposta pidätystilanteen yhteydessä toukokuussa 2020. Neljäntenä käsittelypäivänä todistajanaitioon astui ensimmäisenä Floydin naisystävä Courteney Ross, joka oli samalla myös ensimmäinen miehen henkilökohtaisesti tuntenut todistaja.

Ross kertoi oikeudessa tavanneensa Floydin elokuussa 2017, kun hän meni tapaamaan poikansa isää Pelastusarmeijan ylläpitämään kodittomien suojaan. Vartijana siellä työskennellyt Floyd lähestyi Rossia ja tarjoutui rukoilemaan yhdessä tämän kanssa.

– Se oli niin suloista. Siihen aikaan olin juuri menettämässä uskoani Jumalaan, Ross muisteli kyynelten läpi hymyillen.

Floydin kuolinpaikalla Cup Foods -myymälän edustalla on nykyään epävirallinen ”George Floydin aukio”.­

Suhde alkoi, kun Floyd sai tietää Rossin olevan vapaa. Ross kertoi parin viettäneen aikaansa kävelemällä ympäri Minnepolisin puistoja ja järvenrantoja sekä syöneen yhdessä paljon ulkona.

Rossin mukaan pari oli satunnaisia taukoja lukuun ottamatta yhdessä aina Floydin kuolemaan saakka.

Oikeudessa Ross kertoi muun muassa Floydin sairastaneen koronavirustartunnan aiheuttaman covid-19-taudin maaliskuun 2020 lopulla.

Floydin kuolemaan johtaneessa pidätystilanteessa kuvatuilla videoilla tämän kuultiin muun muassa pyytävän poliiseilta, etteivät nämä ampuisi häntä, koska hän oli juuri menettänyt äitinsä. Mies vaikeroi äitinsä perään myös siinä vaiheessa, kun hän oli painettuna maahan ja Chauvin painoi häntä kaulasta polvellaan.

Oikeudessa Ross kertoi Floydin menettäneen äitinsä kaksi vuotta ennen omaa kuolemaansa. Rossilta tiedusteltiin, kuinka Floyd oli reagoinut äitinsä kuolemaan.

– Floyd oli äidin poika, näin sen sillä minuutilla, kun kohtasin hänet. Ja kun hän palasi Houstonista, hän oli kuin hänestä olisi ollut jäljellä pelkkä kuori. Ikään kuin hän olisi ollut rikki, hän vaikutti niin surulliselta. Hänessä ei ollut enää samanlaista tarmoa kuin aiemmin. Hän oli suunniltaan, Ross sanoi.

Naisystävän mukaan Floyd rakasti äitiään syvästi ja puhui tästä jatkuvasti.

Floydin ja Rossin suhde sai synkkiä sävyjä, kun kumpikin heistä tuli riippuvaiseksi opioideista.

– Se oli sama klassinen tarina siitä, kuinka monet jäävät koukkuun opioideihin. Me kumpikin kärsimme kroonisesta kivusta: minun kipuni oli niskassa, hänen kipunsa selässä, Ross kertoi.

Courteney Ross kertoi lausunnossaan opioidiriippuvuudesta, josta sekä hän että George Floyd kärsivät.­

Toisinaan pariskunta pärjäsi Rossin mukaan reseptilääkkeillä, toisinaan he taas hankkivat laittomia opioideja. Hän kertoi, että välillä he myös onnistuivat lopettamaan opioidien käytön kokonaan.

– Mielestäni riippuvuus on elämän mittainen kamppailu. Se ei ole jotakin, joka tulee ja menee, vaan jotakin sellaista, jonka kanssa joudun elämään ikuisesti.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat on ollut jo jonkin aikaa keskellä opioidiepidemiaa. CNN:n mukaan arviolta yli 10 miljoonaa yli 12-vuotiasta amerikkalaista väärinkäytti opioidilääkkeitä vuonna 2019, ja sitä edeltäneenä vuonna yli 46 000 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa opioidien yliannostukseen.

Opioideista valmistetaan sekä laillisia reseptikipulääkkeitä että laittomia huumeita.

Reutersin mukaan syyttäjät nostivat ensin esille Floydin opioidiriippuvuuden, koska he halusivat näin päästä edelle joistakin Chauvinin puolustuksen merkittävimmistä argumenteista. Puolustuksen näkemys on, että Floyd kuoli tilanteeseen liittymättömien terveysongelmiensa sekä huumeiden käytön vuoksi, kun taas Chauvin vain noudatti poliisille annettua ohjeistusta.

Oikeudessa esitetyissä kuvissa oikealla Chauvin painaa polvellaan Floydin kaulaa hetkeä ennen tämän kuolemaa, vasemalla sama tilanne kuvattuna toisesta suunnasta kauempaa.­

Chauvinin puolustusasianajaja Eric Nelson nosti Rossia ristikuulustelussaan esille yliannostuksen, jonka vuoksi Floyd joutui sairaalaan pari kuukautta ennen kuolemaansa. Ross kertoi noutaneensa eräänä iltana Floydin autollaan viedäkseen miehen töihin, mutta tämä voi huonosti.

Ross vei voimakkaista vatsakivuista kärsineen Floydin sairaalaan ja sai myöhemmin tietää, että ne olivat aiheutuneet yliannostuksesta. Ross ei kuitenkaan saanut koskaan tietää, mikä yliannostuksen aiheutti.

Ross vastasi kieltävästi, kun Nelson tiedusteli, tiesikö tämä Floydin käyttäneen muita huumeita kuin opioideja. Vastaus oli ”ei” myös silloin, kun Nelson kysyi Rossilta, eikö tämä tiennyt Floydin käyttäneen heroiinia niihin aikoihin.

Derek Chauvinia vastaan käytävä oikeudenkäynti on iso mediaspektaakkeli, joka välitetään Yhdysvalloissa suorana televisioon. Kuva Minneapolisissa sijaitsevasta ravintolasta torstailta.­

Chauvin on kiistänyt Floydin kuolemasta saamansa syytteet. Jo aiemmin on kerrottu, että ruumiinavauksessa Floydin elimistöstä löydettiin metamfetamiinia sekä mahdollisesti kuolettava annos fentanyylia, joka sekin on voimakas, synteettinen opioidi.

Chauvinin puolustuksen mukaan Floyd kuoli todellisuudessa Chauvinin otteiden sijaan fentanyylin yliannostukseen. Syyttäjät ovat puolestaan kertoneet tuovansa valamiehistön eteen lääketieteellisiä todisteita, jotka osoittavat Floydin huumeidenkäytön olevan epäolennainen seikka Chauvinin syytteisiin nähden.