Kesä lähestyy, mutta koronatilanne vain pahenee monissa maissa – ”Elämme kriittisiä hetkiä”

Joissakin Euroopan maissa koronatilanne on parantunut niin, että rajoituksia on voitu purkaa, toisissa taas suunnataan kohti entistä tiukempia rajoitustoimia. Miehet hyppivät keskiviikkona mereen Irlannissa, jonka koronatilannetta on kuvattu ”vakaaksi mutta epävarmaksi”.­