On yhä mysteeri, miten Hitler pääsi yllättämään Stalinin – tässä ovat toisen maailmansodan 4 keskeistä miestä

80 vuotta sitten toinen maailmansota oli leviämässä entisestään. Keväällä 1941 Saksa hyökkäsi Balkanille ja sitten Italian kanssa Kreikkaan. Kesällä alkoi taistelu Neuvostoliitosta, ja joulukuussa Tyynenmeren sota.

Keitä olivat neljä toisen maailmansodan keskeistä johtajaa? Tarinat on julkaistu alun perin IS:n Toinen maailmansota -erikoislehdessä vuonna 2019.

Hullu Führer

Adolf Hitler (1889–1945) on historian tutkituimpia ja analysoiduimpia ihmisiä. Hänen lapsuutensa ja seksuaalielämänsä sopet on käyty läpi. Hitlerin julmuudelle ja fanatismille on haettu selityksiä. Mutta jos hän ei olisi noussut Saksassa, sen olisi tehnyt todennäköisesti joku muu.

1920-luvulla Hitler oli vain yksi äärioikeistolaisista kansankiihottajista, jotka pitivät meteliä siitä kuinka Saksa oli joutunut ensimmäisen maailmansodan jälkeen vääryyksien kohteeksi. Muista hänet erotti esiintymiskyky, joka sopi juuri tuolloin ajan uusiin medioihin, elokuvaan ja radioon. Parikymmentä vuotta myöhemmin Hitlerin karjunta tuskin olisi ihmisiä innostanut.

Hitler oli myös ovela ja armoton poliitikko, joka pystyi nujertamaan vastustajansa Saksan politiikassa ja omassa natsipuolueessaan. Hän käytti hyväkseen Saksan eliitin pelkoa kommunistisesta vallankumouksessa ja teki heidän hyväksymänään oman vallankumouksensa.

Hänen valtakautensa alussa Saksan talous elpyi, joskin voi epäillä kuinka kauan varustelutalous olisi kantanut ilman sotaa. Sodan alussa Hitler hyväksyi ja oli tekemässä sotilaallisesti onnistuneita ratkaisuja.

Mutta lopulta Hitler oli katastrofi maailmalle ja itselleen.

1910-luvun alussa Wienin katuja vaeltaneelle epäonnistuneelle taiteilijanalulle Saksan armeija ja ensimmäinen maailmansota olivat pelastus. Ne tarjosivat sisältöä ja toveruutta, jota yksinäinen nuori mies ei ollut ennen kokenut. Siksi järkytys Saksan häviöstä oli niin valtava.

Mitä ilmeisemmin Hitler omaksui juutalaisvihansa jo Wienissä. Se oli yleistä, mutta ei niin kiihkoisaa ja tappavaa kuin Hitlerin versio. Hitler kehitteli rotuteorioita, joissa slaavilaiset kansat olivat saksalaisten alapuolella ja niiden maat otettavissa. Kun tilaisuus tuli, hän käytti sitä. Varsinkin Britannian sitkeä vastarinta oli vain ikävä hidaste.

Hitler kohtasi veroisensa Stalinissa, jonka hän aliarvioi pahoin. Stalinin kokemus politiikasta ja väkivallan käytöstä oli aivan eri luokkaa. Hitler oli vielä teini-ikäinen, kun Stalin oli täysiverinen terroristi Kaukasuksella. Lopulta kokeneempi voitti aloittelijan.

Neuvostoliiton ohella Hitler aliarvioi ja ymmärsi täysin väärin Yhdysvaltain voiman. Hänen ajattelunsa oli pohjimmiltaan romanttista, joskin kauhealla tavalla vääristynyttä. Viime kädessä Hitler ei ollut kiinnostunut vertailemaan maiden taloudellisia kapasiteetteja ja ymmärtämään kuinka mahdoton hänen vastuksensa oli. Hitlerille olivat tärkeintä komeat rauniot. Niillä hän täytti Euroopan ja Saksan.

Lopulta Hitler oli sitä mieltä, että Saksan kansa ei ollutkaan hänen unelmiensa veroinen ja ansaitsikin tuhoutua. Hän uskoi, että sen korvaisi voittoisampi sotilaskansa, venäläiset. Ei kukaan liittoutuneiden, ja harvempi akselivaltojenkaan muista johtajista, uskonut tällaista mahtipontista roskaa.

Vuonna 1940 Charlie Chaplin teki Hitleriä parodioivan filmin Diktaattori. Chaplin oli juutalaisena kauhuissaan Hitlerin politiikasta ja henkilökohtaisesti vihainen siitä, että Hitler oli ominut hänen viiksensä. Diktaattorin ilmestyessä Hitlerin idänretki ja juutalaisten varsinainen kansanmurha eivät vielä olleet alkaneet. Siksi Chaplin saattoi käsitellä diktaattorin hahmoa leikkisästi ja ehkä tavoitti jotain Hitlerin persoonasta.

Chaplinin diktaattori oli mahtipontinen, mutta purskahti itkuun kuin pieni lapsi, kun hänen leikkimaapallonsa puhkesi. Normaalioloissa Hitlerin hulluille unelmille ei ollut sijaa, mutta ensimmäinen maailmansota ja suuri lama mahdollistivat hänet. Loppu oman käden kautta oli looginen, mutta ei traaginen. Hitleriä ei tee mieli surra.

Britannian buldoggi

Winston Churchill (1874–1965) oli toisen maailmansodan suurmaiden poliittisista johtajista parhaiten sodankäyntiin perehtynyt.

Sotilaana uransa aloittanut Churchill taisteli nuorena upseerina Aasiassa ja Afrikassa. Hän osallistui brittiratsuväen viimeiseen suureen rynnäkköön Omdurmanin taistelussa Sudanissa. Buurisodassa Churchillista tuli maineikas sotareportteri.

Churchill nimitettiin laivastoministeriksi jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sen aikana hän teki katastrofaalisia virheitä. Ensin päätös takavarikoida Turkin Britanniasta tilaamat sotalaivat vaikutti siihen, että Turkki liittyi sotaan Saksan puolelle. Sitten yritys saada Turkki pois sodasta Dardanellien maihinnousulla johti suureen tappioon Gallipolissa.

Churchill erosi ministeripaikaltaan ja toimi lyhyen aikaan pataljoonan­komentajana länsirintamalla. Hän palasi ensin varusteluministeriksi ja maailmansodan jälkeen puolustusministeriksi.

Churchillin poliittinen ura oli vaiheikas. Hän aloitti konservatiivina, loikkasi liberaaleihin ja palasi konservatiiveihin näiden romahduksen jälkeen. Tämä ei lisännyt luottamusta pyrkyrinä ja rääväsuuna pidettyyn mieheen. 1930-luvulla hän joutui poliittiseen paitsioon.

Churchill teki toisen maailmansodan alussa paluun laivastoministeriksi. Toisin kuin pääministeri Neville Chamberlain, hän oli varoittanut Hitlerin uhasta. Norjan tappion jälkeen nuoret konservatiivipoliitikot nousivat kapinaan Chamberlainia vastaan ja Churchill nousi tämän tilalle juuri kun Saksan hyökkäys Ranskaan käynnistyi keväällä 1940.

Churchillin myytti juontaa ajasta, jona Britannia seisoi yksin Saksaa vastassa Ranskan kaaduttua. Tuolloin Churchill lupasi kansalle ”verta, hikeä ja kyyneleitä” ja taistelu Britanniasta voitettiin ilmassa.

Vasta kun ensin Neuvostoliitto ja sitten Yhdysvallat liittyivät sotaan, Britannia saattoi hiukan henkäistä helpotuksesta. Churchill oli kuitenkin heikoin ”kolmesta suuresta”, joiden muut jäsenet olivat Roosevelt ja Stalin.

Yhteisissä tapaamisissa nämä tulivat juttuun erinomaisesti, ja Churchill tunsi itsensä välillä todella kolmanneksi pyöräksi. Tämän seurauksena hän välillä mielisteli jopa Stalinia. Tuleva rautaesiripun tuomitsija luonnosteli itse Stalinin kanssa tulevaa Euroopan jakoa. Raskaat lennot ja merimatkat huippukokouksiin koettelivat jo iäkkään Churchillin terveyttä.

Kaikki hänen päätöksensä eivät olleet perusteltuja. Esimerkiksi Brittien operaatiot Aigeianmeren saarilla vuonna 1943 päättyivät täydelliseen epäonnistumiseen. Churchill toisti alueella edellisen sodan erehdyksiään.

Konservatiivit hävisivät vuoden 1945 parlamenttivaalit juuri, kun Churchill kävi Potsdamissa neuvotteluja Stalinin ja Harry S. Trumanin kanssa. Se oli shokki. Stalin tulkitsi asian niin, että demokratiaan ei todellakaan voi luottaa. Monet britit halusivat vaikeiden sotavuosien jälkeen uudistuksia, joihin Churchill ei ollut valmis. Hän palasi vielä 1950-luvulla pääministeriksi, mutta oli jo hyvin sairas mies.

Nuorena upseerina 1800-luvulla Churchill oli taistellut laajenevan imperiumin puolesta. Hänen kuollessaan siitä ei ollut juuri mitään jäljellä.

Kylmä toimija

Generalissimus Josif Stalin (1878–1953) ei koskaan saanut sotilaskoulutusta, mutta piti itseään alan asiantuntijana. Se ei ollut täysin perusteetonta.

1900-luvun alussa Stalin johti Kaukasiassa gangsterismia ja terrorismia harjoittanutta joukkoa. Gangsterismista oli kyse, koska joukko ryösti pankkeja ja kiristi suojelurahaa. Terrorismista, koska rahoista valtaosa meni bolsevikkipuolueelle ja koska Stalinin sissit iskivät järjestysvaltaa vastaan. Juuri tällöin Stalinin armoton tehokkuus kiinnitti Leninin huomion.

Kyse ei ollut pienistä operaatioista. Vuonna 1907 tehdyssä rahankuljetus­ryöstössä Tbilisissä sai surmansa noin 40 ihmistä. Saalis vastaisi nykyrahassa noin 3,5:tä miljoonaa euroa.

Ensimmäisen maailmansodan Stalin vietti karkotettuna Siperiassa. Vallankumouksen myötä hän nousi suoraan bolsevikkien korkeimpaan johtoon. Kansalaissodan ja vuosien 1919–1921 Puolan-sotaretken aikana Stalin kulki joukkojen mukana komissaarina ja sekaantui välillä sotatoimien johtamiseen.

Stalin halveksi ammattisotilaita. Se oli joskus hengenvaarallista entisille tsaarin upseereille, joita puna-armeijan luoja ja Stalinin kilpailija Trotski halusi hyödyntää.

Asenne näkyi myös, kun valtaan noussut Stalin surmautti 1930-luvun lopulla joukoittain puna-armeijan upseereita puhdistuksissaan. Poliittinen tavoite saavutettiin, armeija ei kapinoinut toisen maailmansodan vaikeimpinakaan hetkinä. Mutta hintana oli esimerkiksi Suomen talvisodan epäonnistumiset, kun kokemattomat upseerit tekivät virheitä. Oli suoranainen ihme, että Hitlerin hyökätessä puna-armeija kykeni taistelemaan.

Toisen maailmansodan alla Stalin osallistui kyyniseen diplomaattiseen peliin, jossa Saksan raivoa yritettiin sekä padota ja käyttää hyväksi. Hänen sopimuksensa Hitlerin kanssa käynnisti toisen maailmansodan, ja Stalin otti puolet Puolasta ja Baltian.

On mysteeri, kuinka Hitler pääsi vuonna 1941 yllättämään Stalinin, jolla piti oli yllin kyllin tiedustelutietoa saksalaisten joukkojen siirroista. Noina päivinä Stalin oli ainoan kerran hetken päättämätön ja epätoivoinen. Sitten armoton tehokkuus palasi.

Puna-armeija taisteli omista menetyksistään piittaamatta. Se ja Venäjän valtavat etäisyydet hyydyttivät Hitlerin sotakoneen. Hitler ei valloittanut Moskovaa, eikä neuvostojohtajien mukaan nimettyjä Leningradia ja Stalingradia. Stalinin oman kaupungin taistelusta tuli koko maailmansodan käännekohta.

Stalin ei säästänyt ketään. Kun hänen vanhin poikansa Jakov jäi saksalaisten vangiksi, nämä olisivat tarinan mukaan halunneet vaihtaa tämän Stalingradissa vangittuun sotamarsalkkaan Friedrich Paulukseen.

– En vaihda marsalkkaa luutnanttiin, Stalinin väitetään tuhahtaneen.

Jakov kuoli vankeudessa. Hänen isänsä ei ollut turhaan valinnut nimekseen Stalinia, ”teräksistä”. Isän ja pojan oikea nimi oli Dzhukashvili.

Stalin oli toisen maailmansodan suurin voittaja, mutta osaksi voitto oli harhaa. Neuvostoliitto oli hajalle ammuttu, nälkää näkevä maa. Siksi Stalin oli Suomen osalta kiinnostuneempi sotakorvauksista kuin vallankumouksesta.

Mutta Stalinin ote Itä-Euroopasta oli niin kova, että se piti lähes 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Hän varasti lännen salaisuudet ja käynnisti ydinvarustelun, jonka vuoksi kommunismin jälkeinen Venäjä on yhä sotilaallinen suurvalta. Stalin aatteet kuolivat, mutta hän jätti perintönsä.

Rampa mies, rautainen tahto

Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) joutui viemään vastentahtoisen kansan sotaan. Yhdysvaltalaiset kokivat yleisesti, että osallistuminen ensimmäiseen maailmansotaan oli vain maksanut turhia ihmishenkiä.

Tätä vastusti ”Amerikka ensin”-komitea, jota johti kuuluisa lentäjä Charles Linbergh, Saksan ihailija. Ilman japanilaisten hyökkäystä Pearl Harboriin vuonna 1941 olisi Yhdysvaltojen sotaan lähtö myöhästynyt.

Taloudellisesti Yhdysvallat oli kyllä jo sekaantunut sotaan. Ilman sen materiaaliapua Britannia olisi luhistunut jäätyään yksin Saksaa vastaan. Myös Kiina sai apua taistelussaan Japania vastaan. Roosevelt oli toiminut varalaivastoministerinä ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin vastaava tuki Britannialle veti Yhdysvaltoja kohti sotaa. Hän tiesi, että näin todennäköisesti kävisi nytkin.

Hitler yllytti Japania hyökkäämään Yhdysvaltoja vastaan, koska toivoi, että tämä heikentäisi sen kykyä auttaa liittolaisiaan. Hitler julisti myös itse sodan Yhdysvaltoja vastaan, mutta aliarvioi täysin maan voimavarat.

Roosevelt oli aiemman presidentin Theodore Rooseveltin etäinen sukulainen ja nautti tämän maineesta, vaikka edustikin eri puoluetta. Roosevelt oli aikuisiällä sarastanut polion, jonka seurauksena hän liikkui lähinnä pyörätuolilla. Hienotunteisen lehdistön ja julkisten tilaisuuksien erityisjärjestelyjen vuoksi tätä ei yleisesti tiedetty.

Roosevelt nousi presidentiksi vuonna 1933, keskellä vuosia kestänyttä vuosisadan pahinta lama-aikaa. Hänen new deal -politiikkansa antoi toivoa ja työtä miljoonille. Monet vastustivat sitä lähes sosialismina.

Kun toinen maailmansota puhkesi, Rooseveltin toinen presidentinkausi oli lopuillaan. Tilanteeseen vedoten hän asettui vastoin tapoja uudelleen ehdolle ja voitti.

Rooseveltin suhde hänen pääliittolaisiinsa ei ollut helppo. Hän tuli hyvin toimeen sekä Churchillin että Stalinin kanssa. Britannia oli kuitenkin liiton heikoin, mikä söi ylpeää Churchillia. Yhdysvaltain tavoite ei ollut Britannian imperiumin pelastaminen, pikemminkin sen purkaminen hallitusti. Tämä onnistui helposti, koska Britannia velkaantui valtavasti Yhdysvalloille sodan kestäessä.

Jälkikäteen Rooseveltia on syytetty sinisilmäisyydestä Stalinia kohtaan. Pikemmin voi olla niin, että hän valitsi liittolaisensa ja vihollisensa itse. Yhdysvallat alkoi tukea Neuvostoliiton laivaston varustelua jo 1930-luvulla ennen sotaa. Neuvostoliiton hallinnon luonne oli tuolloin tiedossa, vaikka kaikkia terrorin yksityiskohtia ei ehkä tunnettukaan.

Kun Yhdysvallat liittyi sotaan, tarvikkeiden virta Neuvostoliittoon kasvoi. Ne nopeuttivat puna-armeijan etenemistä Euroopan halki.

Roosevelt kuoli huhtikuussa 1945, juuri ennen Saksan antautumista. Hänen seuraajansa Harry S. Truman valitsi selvästi kovemman politiikan Neuvostoliittoa kohtaan. On mahdollista, että Rooseveltkin olisi muuttanut suhtautumistaan Japanin kaatumisen jälkeen.

Roosevelt on kaikilla mittareilla merkittävin Yhdysvaltain demokraattipresidentti. Hänen maineensa on kiistelty. Rooseveltin uudistuksia moitittiin vasemmistolaisina. Erityisesti hänen poliittisesti aktiivinen vaimonsa Eleanor joutui oikeiston vihan kohteeksi.

Rooseveltista tuli Amerikan Kekkonen. Jälkikäteen hänen neljää presidenttikauttaan pidettiin liian pitkänä, ja vanha kahden kauden tapa kirjattiin lakiin. Myös hänen talouspoliittinen perintönsä on välillä joutunut markkinaliberaalien arvostelun kohteeksi.

Mutta tehtyä ei voi selittää tekemättömäksi. Roosevelt nosti Yhdysvallat lamasta ja johti sen kohti voittoa sodassa.