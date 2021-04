Juuri nyt on hyvä palauttaa mieleen valtiotaidon opit yli 2 000 vuoden takaa

Todellisuus on syytä diagnosoida sellaisena kuin sen on, usein brutaalina, rosoisena, kirjoittaa Ulko­poliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Suurten keskitettyjen yhtenäistoimijoiden, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän, torailu kiihtyy pandemian kuumentamassa maailmassa. On hyvä palauttaa mieleen valtiotaidon antiikkisia hyveitä.

Vakautta on rohkeasti vaalittava, kun siihen on edes joitain edellytyksiä. Samalla on hyvä varautua pitkäjänteisesti myös vakauttavien rakenteiden pettämiseen. Suomalaiseen inhorealistiseen valtiotaitoasenteeseen nämä vähäeleiset hyveet ovat tiiviisti liittyneet.

Kyse ei ole mistään dogmaattisesta opista, vaan pragmaattisesta syväasenteesta, jossa Suomen intressit liittyvät alueelliseen ja globaaliin vakauteen sekä sitä omassa maailmanajassamme ylläpitäviin instituutioihin.

Peloponnesolaissodan (431 eKr–403 eKr) historioitsija Thukydides kehottaa ottamaan askeleen välittömien tapahtumien ulkopuolelle. Katselemaan lintuperspektiivistä, rauhassa, ajassa ilmeneviä merkkejä. Tekemään oireista diagnoosin ja niille perustuvan prognoosin.

Tämän jälkeen kannattaa viisastuneena mennä takaisin omaan hetkeen ja sen sekamelskaan. Hyppy hetkeksi oman kiireen tuoksinan ulkopuolelle virkistää. Vähentää kiireisten reaktioiden ja vastareaktioiden syklejä. Tarkoituksena on vakauttaa mieltä ja tuottaa rohkeutta yrittää parantaa omaa tilannetta.

Thukydideeltä on loppujen lopuksi peräisin myös valtiotaitoomme liittyvä sananparsi: kansainvälisessä politiikassa olemme mieluummin lääkäreitä kuin tuomareita.

Jos tuntuu, ettei aikaa ole, sitä pitää luoda. Sitoa muita vähittäisiin prosesseihin ja niiden kypsymiseen sopimuksiksi. Kiirehtiminen suin päin eteenpäin, johtaa impulsiiviseen reagoimiseen.

Kukaan ei enää ole tilanteen kontrollissa, vaan tilanteen kurimus saa otetta. Rohkeutta vaatii myös tilanteessa olevien voimakkaiden mielipiteiden vastustaminen. Thukydides kuvasi näitä esittäviä ryhmiä käsitteellä ”pienten sielujen terävyys”. Olisi varsin helppo hypätä heidän kelkkaansa. Mutta sitä pitää vastustaa, vaikka mieli olisikin kovin agitoituna siitä ja tästä tohinasta.

Kun ihmetellään Suomen vakauspolitiikkaa, kummastellaan samalla Thukydideen näkemyksiä siitä, mikä on järkevää ja mikä ei. Rynnimällä oltaisiin kuitenkin itse tuntemuksien ajamia ja muita epävakauttavia.

Vakauspolitiikan perusidea on olla hötkyilemättä. Välttää tulla itse vedetyksi mukaan ensin hitaasti, sitten kiihtyen alaspäin kiertyviin spiraaleihin. Jos joku ihmettelee, miksei Suomi ole liittynyt Natoon, Thukydides antaa vastauksia. Kun muut kiihdyttävät, kannattaa itse hidastaa, koska eskalaation pudotuksessa pieni tekee, mihin on pakotettu ja suuret kaiken sen mihin kykenevät.

Vakauttaminen ei ole helppoa. Thukydides kuvaa lohduttomasti sitä, kuinka juuri pienet joutuivat suurten toimijoiden välisen konfliktin kovimpiin kasteisiin. Ne pirstaloituivat sisäisiin erimielisyyksiin, joita suuret lietsoivat.

Sisällissodat, Jemenistä Syyriaan, ovat nyt kurimuksen päänäyttämöitä. Niiden tuottamaa liike-energiaa Thukydides vertaa ruton leviämiseen. Kauhu edessä olevasta lamauttaa, aiheuttaa paniikkireaktiota ja laukaisee pinnan olla olleita jännitteitä. Tämä prosessi on sadassa vuodessa koettu kahteen kertaan Euroopan mantereella.

” Todellisuus on syytä diagnosoida sellaisena kuin sen on, usein brutaalina, rosoisena.

Koko Thukydideen aikainen maailma ajautui kurimukseen ajan kadotessa, hetkisten tekojen vallatessa alaa ja pienten sielujen näennäisterävyyden ajamina. Todellisuuden kohtaaminen ei saisi kuitenkaan johtaa hätääntymiseen, pelkoon ja pakoon johonkin ideaaliin maailmaan, kuten pelkkään liturgiaan rauhasta, oikeuksista, arvoista ja nurkkakuntaisista eduista.

Todellisuus on syytä diagnosoida sellaisena kuin sen on, usein brutaalina, rosoisena. Realismi, maltti ja niille perustuva määrätietoinen rohkeus on syytä ymmärtää asioita edes vähän eteenpäin vievinä alustoina.