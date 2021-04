Madeleine McCannin mysteerissä tuli valtava käänne viime kesänä – syyttäjä Ilta-Sanomille: murha­epäily miestä vastaan on vahvistunut

Christian Brückneriä epäillään myös neljästä muusta vakavasta rikoksesta, joista ainakin yksi saattaa johtaa pian syytteeseen, kertoo Braunschweigin syyttäjälaitoksen edustaja IS:lle.

Maailman kuuluisimpiin rikosmysteereihin kuuluva Madeleine McCannin tapaus liikahti sensaatiomaisesti eteenpäin viime kesänä, kun Saksan viranomaiset paljastivat epäilevänsä paikallista 43-vuotiasta taparikollista pikkutytön murhasta.

Ruumista ei ole, eikä tunnustusta, mutta Braunschweigin syyttäjälaitoksen edustajan Hans Christian Woltersin mukaan tutkijat ovat muiden todisteidensa perusteella vakuuttuneita, että Madeleine on kuollut. He ovat myös varmoja, että heillä on oikea murhaepäilty.

– Tämä käsitys on viimeisen vajaan vuoden aikana vahvistunut, syyttäjä Wolters sanoo nyt IS:lle.

– Emme ole löytäneet mitään todisteita epäillyn syyttömyyden puolesta. Ei alibia, ei mitään vapauttavaa, Wolters painottaa.

Madeleine McCann katosi liki 14 vuotta sitten Portugalissa. Katoamisen viisivuotispäivänä 3.5.2012 häntä muistettiin jumalanpalveluksessa Britannian Liverpoolissa. Mikäli hän olisi elossa, hän täyttäisi ensi toukokuussa 18 vuotta.­

Hän kuitenkin jatkaa IS:n haastattelussa samaa määrätietoista linjaa kuin aiemmissa lausunnoissaan.

– Valitettavasti en voi mennä yksityiskohtiin.

– En voi kertoa, mitä todisteita meillä on, miten olemme edenneet tai olemmeko löytäneet lisätodisteita.

Hän myöntää, että tapauksen lopullinen ratkaisu voi olla vielä kaukana.

Syyttäjä Hans Christian Brückner kertoi epäilyistä saksalaismiestä vastaan ensi kertaa tiedotustilaisuudessa Braunschweigissa viime kesäkuussa.­

Saksan keskusrikospoliisin ja Braunschweigin syyttäjälaitoksen viimevuotisten tiedotustilaisuuksien jälkeen tapauksesta on kuulunut vain vähän. Tuolloin epäilyt julkistettiin, koska viranomaiset katsoivat tarvitsevansa yleisön apua. Sen jälkeen tutkinta on edennyt niiden avulla myös muilla tahoilla.

– Meillä on nyt yhteensä neljä muuta vakavaa rikosepäilyä Christian B:tä kohtaan. Yksi irlantilaisnaisen raiskausepäily Portugalissa sekä lapsiin kohdistuvia hyväksikäyttöepäilyjä Portugalissa, Wolters sanoo tarkentamatta tapauksia enempää.

Saksan viranomaiset eivät voi julkistaa epäillyn tai edes tuomitun sukunimestä kuin ensimmäisen kirjaimen, mutta yleisesti on tiedossa, että epäilty on nimeltään Christian Brückner.

Christian Brückner pidätyskuvassa Italiassa vuonna 2018. Hän sai huumetuomion Saksassa ja istuu nyt toista tuomiota raiskauksesta.­

Irlantilaisnaisen raiskausepäilystä kerrottiin jo viime syksynä, ja nyt Wolters povaa, että päätöksiä mahdollisesta syytteestä tapauksessa voi olla luvassa jo lähiaikoina.

Brückner on juuri alkanut suorittaa seitsemän vuoden tuomiota 72-vuotiaan naisen raiskauksesta Portugalissa vuonna 2005. Hän oli jo valmiiksi vankeudessa Saksassa huumerikoksista.

Brückner ei siis vielä pitkään aikaan ole pääsemässä vapaaksi tai muuten vaikeuttamassa viranomaisten työtä, vaikka Madeleinen tai muiden tapausten epäilyt eivät koskaan johtaisikaan tuomioon. Woltersin mukaan syyttäjät haluavat edetä siksi huolellisesti.

– Teoreettisesti on toki mahdollista, että nykyisen tuomion kärsittyään hän voisi päästä vapaaksi. Ensimmäinen mahdollisuus hänellä on kuitenkin vasta muutaman vuoden päästä, jolloin viimeistään meidän on esitettävä vankeuden jatkamiselle perusteet, Wolters sanoo.

Päästä vapaaksi? Syyttäjän teoretisointi nostattaa kysymyksen, kuinka vankalla pohjalla tutkinta lopulta lepää? Kysyttäessä Wolters ryhtyy selittämään periaatteita.

– En tiedä miten Suomessa on, mutta Saksassa me saamme nostaa syytteen vasta kun olemme vakuuttuneita, että se johtaa myös tuomioon. Tällä hetkellä emme omasta näkökulmastamme ole tästä varmoja. Haluamme parantaa tilannetta todisteiden suhteen, Wolters muotoilee.

– Emme toki voi tarkasti tietää, riittääkö sekään lopulta tuomioon.

Mistä saksalaisepäilyissä lopulta on kyse?

Madeleine katosi McCannin perheen loma-asunnosta Ocean Club -hotellilta Portugalin Praia da Luzin lomakohteessa.­

Madeleine McCannin tapaus on viranomaisten näkökulmasta mahdollisimman hankala.

3-vuotias brittityttö katosi hotellihuoneestaan Portugalin Praia da Luzista 3.5.2007 kun hänen vanhempansa illastivat ystävineen läheisellä hotellin uima-altaalla. Aikuisten käydessä välillä tarkistamassa tyttö oli ensin huoneessaan – ja sitten yhtäkkiä ei. Vain kaksossisarukset nukkuivat tyhjän vuoteen vieressä.

Tytöstä ei ole löytynyt sen jälkeen käytännössä jälkeäkään.

Erilaisia epäilyjä ja tutkintalinjoja on ollut lukuisia ja huhuja sitäkin enemmän, mutta mikään ei ole johtanut pitkälle. Siksi tapaus on aikamme suuria arvoituksia.

Silloin ajatus, että ratkaisu löytyisi viimeksi Braunschweigissa asuneen Christian Brücknerin taustalta liki 14 vuotta myöhemmin kuulostaa juuri niin hankalalta selvittää ja todistaa kuin se onkin.

Brücknerin syyllisyyden puolesta puhuu sekä hänen rikollisprofiilinsa, eli väkivaltarikos- ja pedofiilitaustansa, että oleskelunsa Praia da Luzissa juuri tapahtumahetkellä. Hänen tiedetään tehtailleen tuolloin hotellimurtoja, jolloin hän on voinut vaikkapa sattumalta ajautua sieppaamaan Madeleinen murron yhteydessä.

Saksan keskusrikospoliisi on julkaissut kuvan Christian Brücknerin asuinpaikasta Praia da Luzissa Madeleinen katoamisaikaan.­

Kuumin tiedossa oleva todiste on ainoa seikka, jonka saksalaisviranomaiset ovat julkisuuteen kertoneet: joku soitti lähellä sieppaushetkeä epäillylle kuuluneeseen puhelinnumeroon, joka paikantui Praia da Luziin. Juuri tästä syyttäjät ja poliisi ovat pyytäneet yleisövihjeitä.

– Valitettavasti emme edelleenkään tiedä, ketkä puhelinkeskustelun kävivät, syyttäjä Wolters kertoo IS:lle.

Eli on myös mahdollista, että Brückneriä ei kyetäkään yhdistämään tapahtumapaikkaan tiettynä aikana riittävän varmasti, vaikka hän aivan lähellä tuolloin asuikin. Pian Madeleinen katoamisen jälkeen myös Brückner vaihtoi paikkaa.

Brückneristä on julkisuudessa esiintynyt tietoja, joita voi pitää raskauttavina hänen kannaltaan, mutta joiden merkitystä tutkinnalle viranomaiset eivät paljasta.

Tapaus on ollut Saksan keskusrikospoliisin kansioissa vuodesta 2017, jolloin Brückneristä oli saatu vinkki erään Madeleine-tv-dokumentin myötä Britanniassa. Wolters ei avaa vinkkiä tarkemmin, mutta sen on väitetty koskeneen Brücknerin humaltuneena tekemää ”tunnustusta”.

Christian Brücknerille kuulunut Volkswagen-pakettiauto.­

– Häntä oli jo vuonna 2013 kuultu todistajana toisen Britannian poliisin saaman Madeleine-vinkin takia, mutta vasta tämä jälkimmäinen soitti hälytyskelloja ja häntä itseään päätettiin alkaa tutkia. Meille Braunschweigiin tapaus tuli seuraavana vuonna. Eli tutkinta on ollut meillä käynnissä kolme vuotta, Wolters kertoo.

Hän on itse syyttäjä ja laitoksen lehdistöedustaja. Madeleine-tapauksen varsinainen tutkinnanjohtaja on hänen lähikollegansa.

Brückner on ollut useasti paikkaa vaihtava persoona, mikä on Woltersin mukaan tehnyt tutkinnasta pitkän ja haasteellisen.

Saksan poliisi suoritti kaivauksia vainukoirien kanssa siirtolapuutarhassa Hannoverissa viime kesänä. Syyttäjien mukaan kyseessä oli rutiinitoimenpide, koska Christian Brücknerin tiedettiin oleskelleen paikalla. Miehen jäljiltä epäillään aiemmin löytyneen lapsipornoa sisältäviä muistitikkuja haudattuna toisaalle. Näiden mahdollista yhteyttä Madeleinen tapaukseen ei ole kommentoitu.­

Saksi-Anhaltista tehdasalueelta, missä Brücknerin tiedetään usein käyneen, löytyi maahan kaivettuna koiran ruumis, jonka alla oli muistitikkuja, joilla oli lapsipornoa. Sen jälkeen jokaisessa Brückneriin liitetyssä kohteessa on Woltersin mukaan pitänyt rutiinitoimenpiteenä kaivaa maata auki, koska epäilty on potentiaalisesti kätkijäluonne.

– Yhden vinkin mukaan meidän kannatti tutkia kaivoja Portugalissa ja välitimme tämän eteenpäin, mutta mitään ei löytynyt paikallisten etsinnöissä, Wolters kuvaa viime vuonna julkisuudessa ollutta episodia.

Woltersin mukaan myöskään ketään muuta kuin Christian B:tä ei ole noussut tutkinnassa vuoden aikana epäillyksi esimerkiksi avunannosta.

Saksalaistutkijoiden vakuuttuminen Madeleinen kuolemasta on aiheuttanut Woltersin mukaan viime vuoden julkisuuteen tulon jälkeen myös ikäviä episodeja, joissa osapuolena on ollut brittilehdistö.

Britannian Scotland Yardin edustajat suorittivat etsintöjä muun muassa viemäreissä Praia da Luzissa vuonna 2014.­

Britanniassa Scotland Yardissa Madeleinen tapausta tutkitaan virallisesti yhä katoamisena, minkä vuoksi Wolters sanoo saksalaistutkijoiden tiedostaneen, että heidän näkökantansa asiaan saattaa olla tuskalias tytön vanhemmille, Kate ja Gerry McCannille. Saksalaiset päättivät siksi olla heidän suuntaansa avoimia.

– Välitimme heille Britannian viranomaisten kautta tiedon, että aiomme käsitellä tapausta mahdollisimman yksityisesti eikä meillä ole aikomusta julkistaa mitään keskeisiä tietojamme, Wolters kertoo.

Hänen mukaansa tämä kääntyi eräässä brittilehdessä aivan ylösalaisin, kun saksalaisten raportoitiin kuvailleen vanhemmille tietojaan Madeleinen murhasta. Wolters sanoo joutuneensa silloin puuttumaan asiaan ja julistamaan väitteen täydeksi valheeksi.

Hän laittaa ylilyönnit osittain myös kielellisten erojen syyksi. Woltersin mukaan hänelle selvisi nopeasti, että brittilehdistölle kommunikoidessa täytyy puhua koko ajan ”aihetodisteista”, joita heillä on, koska pelkän todiste-sanan ymmärrettiin Britanniassa käsittävän myös konkreettiset todisteet kuten oikeuslääketieteelliset löydöt.

– Sellaisia meillä ei edelleenkään valitettavasti ole.

Lopulta varmuus Madeleine McCannin kohtalosta saattaa löytyä vain yhdestä paikasta: Kielissä vankilassa istuvan Christian Brücknerin mielestä.

Christian Brücknerin nykyinen olinpaikka on tämä vankila Kielissä.­

Wolters kertoo IS:n haastattelussa yllättävän seikan: Braunschweigin syyttäjät eivät ole kuulleet miestä itseään Madeleinen tapauksessa vielä kertaakaan. Jälleen Wolters avaa saksalaisajattelua.

– Kuulustelemme häntä vasta sitten, kun meillä todisteet, jotka voimme esittää hänelle, ja hän voi sitten niihin reagoida.

Muodollinen kuulustelu pakottaisi viranomaiset avaamaan juttuaan epäillylle.

– Emme halua juuri tällä hetkellä kertoa kenellekään mitä meillä on, Wolters painottaa.

Woltersin mukaan Christian B. tietää kyllä, mistä häntä epäillään ja hänellä on asianajaja. Mitään estettä epämuodolliselle kuulemiselle ei ole.

– Hän voi milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja kertoa kaiken minkä tietää.

– Mutta hän ei ole sitä tehnyt.