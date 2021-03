George Floydin tapauksen silminnäkijä romahti kesken todistajanlausuntonsa – oikeudessa näytetty video oli liikaa

Charles McMillian, 61, sattui paikalle toukokuussa 2020, kun poliisit yrittivät panna käsiraudoissa ollutta George Floydia partioauton takapenkille.

Yhdysvaltain Minneapolisissa meneillään olevassa George Floyd -oikeudenkäynnissä keskiviikkona todistanut Charles McMillian, 61, romahti kesken lausuntonsa, kun hänelle näytettiin oikeudessa videomateriaalia Floydin pidätyksestä.

Floydin kuolinpäivänä toukokuussa 2020 McMillian seisoi jalkakäytävällä ja seurasi sivusta, kuinka Derek Chauvin ja muut poliisit yrittivät työntää tätä poliisiauton takapenkille pidätystilanteessa. McMillian yritti puhua vastaan hangoitelleelle Floydille, jotta tämä tottelisi poliisia.

– Suostu menemään autoon, sinä et voi voittaa tätä, McMillian sanoi Floydille, joka huusi poliiseille kärsivänsä ahtaan paikan kammosta sekä hengittämisen vaikeudesta.

Videolla äitinsä perään huutanut George Floyd sai Charles McMillianin tunteikkaaksi.­

Kun videolla päästiin kohtaan, jossa poliisit painoivat Floydin katua vasten ja tämä alkoi huutaa äitiään, tunteet ottivat vallan McMillianista, eikä hän kyennyt enää jatkamaan todistamista. Kun syyttäjä ei onnistunut rauhoittelemaan miestä riittävästi, oikeus piti tauon, jonka jälkeen McMillian jatkoi osuuttaan ongelmitta.

McMillian kertoi halunneensa puuttuneensa Floydin pidätykseen, koska halusi vain auttaa ja tehdä tilanteesta helpomman.

– Koska minulla on ollut omat kohtaamiseni poliisin kanssa ja ymmärrän se, että kun joudut autoon, et voi enää voittaa. Kaikki on kohdaltasi ohi. Näin minä asian näen, McMillian perusteli Floydille osoittamiaan sanoja.

McMillian pystyi jatkamaan todistajanlausuntoaan ongelmitta oikeuden pitämän tauon jälkeen.­

McMillianin mukaan Floyd oli koko ajan käsiraudoissa ja kuuli sekä ymmärsi hänen sanansa.

– Jopa minä sanoin poliisille, että ”mies sanoi, ettei hän saa henkeä”. Poliisi sanoi, että ”jos hän jatkaa puhumista, silloin hän kykenee hengittämään”, McMillian muisteli.

Chauvin oli McMillianille ennestään tuttu kasvo.

– Olen nähnyt häntä yhteisössä, mutta en tuntenut häntä, McMillian kertoi.

Syytetty Derek Chauvin (oik.) neuvotteli keskiviikkona oikeudessa Charles McMillianin ristikuulustelemisesta asianajajansa Eric Nelsonin kanssa.­

Hän sanoi nähneensä Chauvinin edellisen kerran viisi päivää ennen Floydin kuolemaa sekä myös vaihtaneensa tämän kanssa tuolloin muutaman sanan. Kun Floyd oli jo viety paikalta pois ambulanssilla, McMillian päätti vielä kertoa mielipiteensä tapahtuneesta Chauvinille.

Hän kertoi kokeneensa, että se, mitä hän oli juuri todistanut, oli ”väärin”. McMillianin mukaan hänestä tuntui tärkeältä sanoa se myös Chauvinille.

– En kunnioita sitä, mitä sinä teit, McMillian kertoi sanoneensa Floydin taposta nyt syytteessä olevalle poliisille.