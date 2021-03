Suora lähetys kello 17: Silminnäkijä todistaa George Floydin kuolemasta

Oikeudessa kuullaan silminnäkijää, joka todisti aiemmin, ettei saanut auttaa George Floydia, vaikka oli saanut ensiapukoulutuksen.

Pidätystilanteessa kuolleen George Floydin oikeudenkäynti jatkuu Yhdysvaltojen Minneapolisissa keskiviikkona. ISTV välittää oikeudenkäynnin suorana kello 17 alkaen.

Oikeudenkäynnissä kuullaan pelastuslaitoksen työntekijä Genevieve Hansenia, AP uutisoi. Hansen on yksi silminnäkijöistä, jonka on nähty videoilla huutavan Floydin taposta syytetylle Derek Chauvinille. Hansen todisti tiistaina itkien, kuinka hän ei saanut auttaa Floydia, vaikka on hän on saanut ensiapukoulutuksen ja työskentelee pelastustyöntekijänä.

Hansenin kuullaan oikeudessa esitetyssä videossa vaativan, että Floydin pulssi tarkistetaan.

– Olin jo arvioinut, että (Floydin) tajunnantila oli muuttunut. Minun piti tietää, onko hänellä pulssia, Hansen sanoi.

– Hän ei liikkunut, hän oli käsiraudoissa. Ja se, että kolme mistä painaa koko painollaan henkilöä, on aivan liikaa.

Hansen kuitenkin todisti, ettei hänen annettu auttaa Floydia.

Chauvinia syytetään taposta ja vaihtoehtoisesti kuolemantuottamuksesta. Taposta hän voi saada 40 vuoden tuomion.