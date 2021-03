Lupaavat uutiset tulevat tarpeeseen, sillä Yhdysvalloissa tartuntamäärät ovat alkaneet jälleen nousta.

Lääkeyhtiö Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokote on osoittautunut 100-prosenttisen tehokkaaksi 12–15-vuotiaiden keskuudessa, yhtiöt kertovat. Asiasta kertoo New York Times.

Lääkeyhtiön omissa kliinisissä tutkimuksissa ei löytynyt lainkaan tartuntoja 12–15-vuotiaiden rokotettujen lasten keskuudessa. Yhtiön mukaan myöskään vakavia sivuvaikutuksia rokotusten yhteydessä ei esiintynyt yhdelläkään lapsella.

Tulokset perustuvat Yhdysvalloissa 2 260 teini-ikäisellä tehtyihin kolmannen vaiheen testeihin. Yhtiöt pyrkivät lähiviikkoina saamaan rokotteelleen hätäkäyttöluvan Yhdysvalloissa myös tässä ikäryhmässä. Pfizerin ja Biontechin tavoite on, että 12–15-vuotiaita voitaisiin alkaa rokottaa ennen seuraavan kouluvuoden alkua.

Pfizerin ja Biontechin rokotteen teho aikuisilla on ollut tutkimuksissa yli 90 prosenttia.

Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Jos hyvät tulokset pitävät paikkaansa, niin se voi tietää luultua nopeampaa paluuta normaaliin arkeen miljoonille amerikkalaisille perheille.

Pfizerin ja BioNTechin ilmoitus lupaavista tuloksista otettiin joka tapauksessa varauksettomalla ilolla vastaan.

– Voi luoja, että olen iloinen tästä asiasta, se on hämmästyttävää, totesi immunologi Akiko Iwasaki Yalen yliopistosta New York Timesille.

Lupaavat uutiset tulevat tarpeeseen, sillä Yhdysvalloissa tartuntamäärät ovat alkaneet jälleen nousta. Maanantaina maan tautikeskuksen johtaja Rochelle Walensky kertoi lisääntyneiden tartuntojen tuoneen hänelle tunteen ”lähestyvästä tuomiosta.”

Georgetownin yliopiston virologi Angela Rasmussen ei näe vallitsevaa tilannetta aivan yhtä sysimustana New York Timesissa.

– Mitä nopeammin rokotamme mahdollisimman suuren osan väestöstä iästä riippumatta, niin sitä nopeammin voimme todella tuntea lopettavamme tämän pandemian lopullisesti.

Yhdysvallat on kärsinyt koronaviruksesta pahinten koko maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa on kuollut tähän mennessä jo reilusti yli puoli miljonaa ihmistä ja tautitapauksia on todettu yli 30 miljoonaa.

Jo pelkästään Los Anglesin piirikunnassa koronakuolemia on yli 23 000.