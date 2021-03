Mystinen aivosairaus huolestuttaa Kanadassa – potilailla havaittu muistinmenetystä, hallusinaatioita ja lihasten surkastumista

Viranomaiset selvittävät parhaillaan muun muassa ympäristömyrkkyjen vaikutusta aivosairauteen.

Aivosairautta on havaittu toistaiseksi ainoastaan New Brunswickin provinssissa.­

Kanadassa lääkärit pelkäävät löytäneensä aiemmin tuntemattoman aivosairauden, johon liittyy muistinmenetystä, hallusinaatioita ja lihasten surkastumista, The Guardian uutisoi.

Ilmi on tullut yhteensä 43 epäiltyä tapausta. Kaikki tapaukset on havaittu New Brunswickin provinssissa. Niiden vuoksi terveysviranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan.

Provinssin asukkaat saivat tietää tutkinnasta viime viikolla, kun muun muassa CBC uutisoi muistiosta, jossa kansanterveysvirasto pyysi lääkäreitä pitämään silmällä Creutzfeldt-Jakobin tautia muistuttavia oireita. Creutzfeldt–Jakobin tauti on harvinainen aivorappeumasairaus, jonka oireita ovat muun muassa lihasten nykiminen, muisti- ja kävelyhäiriöt ja käyttäytymisen muutokset. Se on niin sanottu prionisairaus, jossa solut tuottavat virheellisiä prioneja, jotka monistavat itseään itsenäisesti soluissa. Tauti johtaa kuolemaan muutamassa kuukaudessa, Terveyskirjaston sivuilla kerrotaan.

Viranomaisten mukaan New Brunswickissa ilmenneissä sairastapauksissa ei ole kyse Creutzfeldt-Jakobin taudista.

” Tällä hetkellä meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

– Me teemme yhteistyötä eri ryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Kuitenkaan selkeää syytä ei ole voitu tunnistaa tähän mennessä, muistiossa sanottiin.

– Meillä ei ole todisteita, jotka viittaisivat prionisairauteen, tutkintaa johtavan neurologi Alier Marrero vahvisti.

Marreron mukaan potilaat ovat aluksi valitelleet selittämättömiä kipuja, kouristuksia ja muutoksia käytöksessä. 18–36 kuukauden aikana potilailla on havaittu laskua kognitiivisissa kyvyissä, lihasten surkastumaa, kuolaamista ja hampaiden kalinaa. Useat potilaat ovat myös kokeneet pelästyttäviä hallusinaatioita kuten tunteen, että ihon alla ryömii hyönteisiä.

Ensimmäinen tapaus diagnosoitiin vuonna 2015. Vuonna 2019 tapauksia havaittiin 11 lisää. Viime vuonna vastaavanlaisia tapauksia tuli ilmi 24 ja tänä vuonna niitä on toistaiseksi löydetty kuusi. Viisi ihmistä on kuollut.

Kansanterveysviranomaisten mukaan sairautta on havaittu kaikissa ikäryhmissä ja yhtäläisesti miehissä ja naisissa. Noin puolet potilaista on ollut 50–69-vuotiaita.

Tutkijat selittävät, onko kyse täysin uudesta aivosairaudesta vai voivatko oireet aiheuttaa ympäristömyrkky. Toistaiseksi sairauden syytä ei kuitenkaan tiedetä.

– Tällä hetkellä meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, johtava lääkeviranomainen Jennifer Russell on todennut.

Suomessa New Brunswickin sairaudesta on aiemmin uutisoinut Helsingin Sanomat.