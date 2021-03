Englannin, Tanskan ja Saksan niin sanotut exit-strategiat riippuvat rokotusten etenemisestä ja epidemiatilanteesta.

Suomen vielä puntaroidessa strategiaa siirtyä tiukoista koronarajoituksista lähemmäs normaalielämää, Tanska, Saksa ja Britannia ovat jo kertoneet omista exit-suunnitelmistaan.

Britannian hallitus julkaisi Englantia koskevan suunnitelman helmikuussa, Saksa julkaisi oman suunnitelmansa maaliskuun alussa ja Tanska julkaisi omansa maaliskuun lopussa.

Sekä Englannin että Tanskan suunnitelmiin on kirjattu alustavia päivämääriä avaustoimista. Saksan suunnitelmaan ei ole kirjattu juuri päivämäärätavoitteita.

Terveydenhuollon työntekijöitä koronatestikeskuksessa Kööpenhaminassa.­

Yhteistä suunnitelmille on se, että ne riippuvat epidemiatilanteesta ja rokotusten etenemisestä. Kaikkiin sisältyy mahdollisuus hidastaa rajoitusten purkua, jos epidemiatilanne ei ole parantunut.

Englannissa päätös rajoitusten purkamisesta perustuu neljään ”testiin”: rokotusohjelman etenemiseen, rokotteiden tehokkuuteen vähentää rokotettujen ihmisten sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia, tartuntaluvut eivät uhkaa muodostaa piikkiä sairaalahoidon tarpeessa eivätkä luo kestämätöntä painetta julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ja viimeiseksi, etteivät uudet koronavariantit muuta riskiarviota.

Englannissa painotetaan myös, että esimerkiksi maskien käytöstä, etätyöstä ja sosiaalisen etäisyyden pitämisestä ei voida luopua ainakaan ennen neljättä vaihetta, joka alkaa aikaisintaan 21. kesäkuuta.

Britannian hallitus on linjannut, että Englannissa voidaan palata lähemmäs normaalielämää aikaisintaan kesäkuun loppupuolella.­

Tanskassa lähtökohtana on, että koulut ja muut opetuslaitokset voidaan avata kokonaan, kun riskiryhmiin kuuluvat ja kaikki yli 50-vuotiaat, jotka rokotuksen haluavat, on rokotettu. Muuten jokaisen rajoituksen purkamisen kohdalla tarkastellaan epidemiatilannetta. On mahdollista, että esimerkiksi kauppakeskuksia ei avata kaikilla alueilla samanaikaisesti.

Toisin kuin Englannissa ja Saksassa, Tanskassa otetaan käyttöön niin sanottu koronapassi, jossa näkyy, onko henkilö saanut rokotuksen, onko hän sairastanut koronainfektion tai onko hän saanut negatiivisen testituloksen viimeisen 72 tunnin sisällä.

Tartuntojen määrä on Tanskassa laskenut joulu-tammikuun huippulukemista.­

Tanskassa katsotaan, että koronapassi mahdollistaa sen, että tiettyjä aloja ja kulttuurielämää voidaan avata aiemmin kuin muuten. Esimerkiksi näillä näkymin ravintoloiden sisätiloihin, konferensseihin, elokuvateattereihin ja teattereihin pääsisi 6. toukokuuta alkaen ainoastaan koronapassilla.

Saksassa liittovaltion johto ja liittovaltioiden johtajat päättivät lykätä rajoitusten purkua 18. huhtikuuhun tartuntojen kasvun takia. Rajoitusten purkaminen riippuu koronaviruksen ilmaantuvuudesta ja yhteiskuntaa voidaan avata eri tahtiin eri alueilla.

Esimerkiksi, jos seitsemän päivän ilmaantuvuus on alle 35 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden viikossa, yhden kotitalouden jäsenet voivat tavata kahden kotitalouden jäseniä, kun koolla on enintään 10 ihmistä. 14-vuotiaita ja nuorempia ei huomioida rajoituksessa. Jos taas ilmaantuvuus on yli 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kolmena peräkkäisenä päivänä, painetaan hätäjarrua ja kokoontumisrajoituksia tiukennetaan. Jos ilmaantuvuus ei ole laskussa, vaikka uusia tartuntoja olisi alle sata 100 000 ihmistä kohden, rajoitustoimien purkaminen keskeytetään.

Saksassa avaamisen toinen vaihe pitää sisällään esimerkiksi kukkakauppojen, kirjakauppojen ja autokoulujen avaamisen.

Kolmannessa, neljännessä ja viidennessä vaiheessa rajana pidetään 50 uutta tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Jos ilmaantuvuus on tätä suurempi, avaustoimiin liittyy rajoituksia esimerkiksi asiakasmääriä koskien. Ilmaantuvuuden on täytynyt pysyä alle 50 tartunnan 14 päivän ajan, jotta avaustoimia ei tehtäisi tietyin rajoituksin. Suunnitelman mukaan vaiheiden välillä on ainakin 14 päivää, jotta nähdään, mikä vaikutus avaustoimilla on ollut tartuntoihin.

Kolmannessa vaiheessa avataan kauppoja, museoita, taidegallerioita, ulkoilmaeläintarhoja ja ulkoliikuntapaikkoja. Avaamista koskevat rajoitukset riippuvat ilmaantuvuudesta ja on esimerkiksi mahdollista, että kaupat voivat palvella asiakkaita, jotka ovat etukäteen varanneet ajan. Neljännessä vaiheessa avataan kahviloita, ravintoloita, teattereita, elokuvateattereita ja kontaktittomia sisäliikuntapaikkoja mahdollisesti tietyin rajoituksin. Viidennessä vaiheessa sallitaan kontakteja sisältävä liikunta myös sisätiloissa ja ulkona vapaa-ajan aktiviteetteihin voi osallistua jopa 50 ihmistä.

Saksa rajoittaa myös toistaiseksi rajaliikennettä, vaikka Euroopan komissio ja ainakin Itävalta ja Tshekki ovat kritisoineet maata yksipuolisista rajoituksista.