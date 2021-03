Kuvakooste jättioperaatiosta: Näin Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given pääsi lopulta irti

Operaatioon osallistui yli kymmenen hinaajaa.

Suezin kanavalla poikittain jumiin jääneen Ever Given -konttialuksen irrottamiseksi jouduttiin järjestämään massiivinen operaatio.

Alus jäi tiistaina 23. maaliskuuta jumiin kanavaan ja esti kaiken liikenteen kanavan läpi. Laivaliikenteen sulku ehti kerätä yli 400 muuta alusta odottamaan kanavan Välimeren ja Punaisenmeren päätyihin. Ever Given oli matkalla Rotterdamin satamaan.

400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä alus on yksi maailman suurimmista konttialuksista, joten sen irrottaminen ei ollut helppo tehtävä. Sen irrottamiseen tarvittiin avuksi yli kymmentä hinaajaa.

Pelastustyöt aluksen irrottamiseksi aloitettiin heti 23. maaliskuuta. Irrottamisessa keskityttiin erityisesti hiekan poistamiseen aluksen ympäriltä.

Ever Given saatiin irrotettua maanantaina iltapäivällä. Ensimmäiset alukset pääsivät kulkemaan kanavan läpi Suomen aikaa tiistaina aamuyöllä. Laivaliikenteen suman purkamisen on arvioitu kestävän useita päiviä.

Satelliittikuva näyttää, miten 400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä Ever Given -alus tukki Suezin kanavan.­

Ihmisiä kerääntyi seuraamaan aluksen matkan jatkumista, kun se oli saatu irrotettua.­

Aluksen irrottamisessa keskityttiin hiekan poistamiseen aluksen ympäriltä.­

Ever Given -konttialus on 59 metriä leveä. Alus jatkoi matkaa maanantaina.­

Matkustajakoneesta 27. maaliskuuta otettu kuva näyttää, miten aluksia alkoi kertyä Punaisellemerelle odottamaan pääsyä kanavan läpi. Osa aluksista ei jäänyt odottamaan kanavan aukeamista, vaan lähti kiertämään Afrikkaa.­

Mashhour-ruoppaaja osallistui Ever Givenin irrottamiseen maanantaina 29. maaliskuuta.­

Irrottamisessa käytettiin apuna hinaajia. Alusta irrotettiin ympäri vuorokauden.­

Ever Given on yksi maailman suurimmista konttialuksista.­

Alukset joutuivat odottamaan matkan jatkumista Suezin kanavan Välimeren ja Punaisenmeren molemmissa päissä.­

Ever Given ehti jumissa lähes viikon.­

Ever Given on yksi maailman suurimmista konttialuksista.­