Tansaniasta matkustaneilta löytyi tähän mennessä mutatoitunein koronavariantti – tämä muunnoksesta tiedetään

Tutkijoiden mukaan Tansanian koronavirustilanne vaatii seurantaa. Maa on väittänyt olevansa koronaviruksesta vapaa ja kieltäytynyt hankkimasta rokotteita.

Tansaniasta Keniaan matkanneelta rekkakuskilta otetaan koronavirustestiä varten näyte. Tansanian hallitus väittää maan olevan koronaviruksesta vapaa. Näin ei ole, mutta tilastotiedon puutteen takia epidemian laajuutta on vaikea tietää.­

Toistaiseksi mutatoitunein koronavirusvariantti on löydetty Tansaniasta palanneilta matkustajilta, mikä on saanut tutkijat vaatimaan Tansanian koronatilanteen tarkempaa seurantaa, Bloomberg uutisoi.

Maailman terveysjärjestö WHO:lle toimitetussa raportissa kerrotaan, että tansanialaisessa muunnoksessa on 10 mutaatiota enemmän kuin muissa muunnoksissa. Kyseisen variantin juuret juontavat Kiinassa ensimmäisenä tunnistetusta viruksesta, kun monet muut variantit on yhdistetty Eurooppaan.

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, onko virusmuunnos muita variantteja tarttuvampi tai aiheuttaako se vakavamman covid-19-taudin. Tutkijat aikovat selvittää, miten helposti variantti väistää vasta-aineita. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa tunnistettu muunnos näyttäisi pystyvän väistämään rokotteiden ja sairastetun taudin tarjoamaa immuniteettia. Lisäksi se leviää tehokkaammin kuin alkuperäinen virusmuoto, muttei ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin brittivariantti.

Työntekijät valmistivat muovisuojia toukokuussa. Kesäkuussa Tansanian presidentti ilmoitti maan olevan koronaviruksesta vapaa.­

Mutaation löysivät tieteellisen Krisp-instituutin tutkijat, jotka tekevät kymmenessä Afrikan maassa geneettistä tutkimusta. Tansanialainen variantti löytyi kolmelta matkustajalta, jotka olivat saapuneet Tansaniasta Angolaan.

Myös Suomessa ollaan tietoisia tansanialaisesta variantista.

– Kyseessä on toistaiseksi kaikista eniten mutatoitunut virusvariantti. Siinä näyttäisi olevan sama mutaatio kuin Etelä-Afrikan variantissa, eli se on todennäköisesti vastustuskykyisempi immuniteetille. Siinä kuitenkaan ei ole brittivariantin mutaatiota, joka tekee viruksesta tartuttavamman, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Myös Meri uskoi, että Tansanian koronatilanteeseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Tansaniassa todettiin ensimmäinen covid-19-tapaus maaliskuussa 2020 Arushassa. Tämän jälkeen kaikki koulut suljettiin ja julkiset kokoontumiset kiellettiin lukuun ottamatta kirkkojen ja moskeijoiden tapahtumia, The Lancetissa on kerrottu. Huhtikuussa Tansania lopetti koronavirustilastojen julkaisemisen. Tuolloin maassa oli todettu 509 tartuntaa ja 21 kuolemaa.

Kesäkuussa presidentti John Magufuli julisti Tansanian olevan koronaviruksesta vapaa jumalallisen väliintulon takia ja avasi koulut.

Tansanian hallitus on jo kuukausien ajan väittänyt, että maa on koronaviruksesta vapaa. Maassa ei ole juuri otettu käyttöön rajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi ja ihmisiä on kehotettu juomaan yrttijuomia viruksen tappamiseksi.

Virus kuitenkin leviää Tansaniassa. Esimerkiksi Deutsche Welle uutisoi helmikuussa Sansibarin ensimmäisen varapresidentin Seif Sharif Hamadin kuolemasta. Hamad oli julkisesti kertonut koronavirustartunnasta ennen kuolemaansa.

Epidemian laajuutta on kuitenkin vaikea tietää, sillä virallisia lukuja tartunnoista ei ole.

Presidentti John Magufuli yleisön edessä viime elokuussa. Magufuli vähätteli rajoitustoimia ja muita koronavirustartuntoja ehkäiseviä toimia kuten sosiaalisen etäisyyden pitämistä ja maskeja.­

Tansanian hallitus ei ole kuitenkaan tilannut rokotteita. Helmikuussa maan terveysministeri sanoi, ettei Tansanialla ”ole suunnitelmia hyväksyä covid-19-rokotteita” ja Magufuli puhui useasti rokotteita vastaan.

– Pitää pysyä tiukkana. Rokotteet ovat vaarallisia. Jos valkoinen mies kykenee valmistamaan rokotteita, hänen olisi pitänyt löytää rokote aidsia vastaan tähän mennessä; hänen olisi pitänyt löytää rokote tuberkuloosia vastaan tähän mennessä; hänen olisi pitänyt löytää rokote malariaa vastaan tähän mennessä; hänen olisi pitänyt löytää rokote syöpää vastaan tähän mennessä, Magufuli sanoi.

Magufuli kuoli pari viikkoa sitten vain 61-vuotiaana. Opposition mukaan presidentti kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, mutta virallisesti kuoleman on kerrottu liittyneen sydänvaivoihin.

Toistaiseksi ei ole tietoa, jatkaako Tansanian uusi presidentti Samia Suluhu Hassan edeltäjänsä rokotevastaista ja koronaskeptistä linjaa.