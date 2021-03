Kolmilapsisen perheen isä sai surmansa Isisin hyökkäyksessä Mosambikissa – äiti tunteikkaana BBC:lle: ”Hän oli upea ihminen”

Etelä-Afrikasta työn perässä muuttanut Adrian Nel olisi täyttänyt torstaina 1. huhtikuuta 41 vuotta.

Palman kaupunkiin Mosambikissa keskiviikkona hyökännyt terroristijärjestö Isis on kertonut surmanneensa kaikkiaan 55 ihmistä. Uhrien joukossa on terroristien mukaan hallituksen joukkoihin kuuluvia sekä ulkomaiden kansalaisia, mutta asiaa ei ole vahvistettu vielä itsenäisellä tutkimuksella.

Iso-Britannian yleisradio BBC:n mukaan eräs surmansa saaneista on Etelä-Afrikasta muuttanut perheenisä Adrian Nel. Miehen isä ja pikkuveli onnistuivat pelastamaan ruumiin ja piileksimään sen kanssa pusikossa yön yli. Aamun sarastaessa kaksikko pakeni ruumis mukanaan noin 250 kilometriä Pemban kaupunkiin.

Nelin äiti Meryl Knox kertoo BBC:lle, että hänen poikaansa jäävät kaipaamaan vaimo ja kolme lasta, 10-vuotias poika sekä 6- ja 2-vuotiaat tytöt. Eteläafrikkalainen mies olisi täyttänyt torstaina 1. huhtikuuta 41 vuotta.

– Hän oli todella upea isä ja upea ihminen kaikin puolin. Olen saanut niin paljon suruviestejä ihmisiltä, jotka ovat tunteneet hänet vuosien halki. Ja häntä tullaan todella, todella kaipaamaan, Knox sanoo BBC:lle.

– Adrian oli vain sellainen hohtava valo, joku joka piti perheensä koossa jatkuvalla ilolla ja rakkaudellaan. Nyt meidän tulee yrittää kerätä palaset ja vain toivoa, että tulemme hyvin toimeen hänen vaimonsa ja lastensa kanssa.

BBC:n mukaan Nel muutti Mosambikiin tammikuussa menetettyään Etelä-Afrikassa työnsä ammattisukeltajana koronapandemian vuoksi. Palmassa hän työskenteli isänsä ja pikkuveljensä kanssa rakennusalalla.

Yksityiskohdat Nelin kuolemasta ovat BBC:n haastatteleman äidin mukaan toistaiseksi hämärän peitossa, mutta ilmeisesti hän kuoli perjantaina yrittäessään paeta kaupunkiin tunkeutuneita terroristeja. Hän oli kuulunut Isisin joukkojen väijymään saattueeseen, josta yhteensä kuusi jäsentä sai surmansa.

– Mikään armeija ei suojellut heitä, kellään heistä ei ollut aseita, joten heidän tuli vain juosta henkensä edestä ja kohdata nämä kapinalliset, jotka ovat niin julmia ja barbaarisia, Knox kertoo.

Cabo Delgadossa sijaitsee yksi pakolaisia majoittavista leireistä.­

Nelin pikkuveli on määrä evakuoida Etelä-Afrikkaan ensimmäisellä vapaalla lennolla. Isä odottaa Mosambikissa, kunnes vanhemman pojan ruumis on toimitettu kotimaahan.

Isisin hyökkäyksen jälkeen aavikoitunut Palma on koti vajaalle 70 000 asukkaalle. Kaupunki sijaitsee Cabo Delgadon maakunnassa, jota Ansar al-Sunna -niminen ääri-islamistinen aseellinen ryhmä on terrorisoinut jo useamman vuoden. Järjestön tavoitteena on perustaa Cabo Delgadoon islamilainen valtio.

Viranomaisten ja Isisin mukaan kymmeniä ihmisiä on tapettu silminnäkijöiden kuvailemassa koordinoidussa hyökkäyksessä. Kateissa olevien määrää ei tiedetä. Monet eloonjääneet sanoivat kävelleensä päiviä metsien läpi etsiäkseen turvaa 180 kilometrin päässä olevasta Muedasta.