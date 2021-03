Ensimmäinen alus pääsi Suezin kanavan läpi konttijätin aiheuttaman jumin jälkeen

Hongkongin lipun alla purjehtiva alus pääsi kanavasta aamuyöstä.

Ever Given -konttialus saatiin irrotetuksi maanantaina.­

Vain kolmisenkymmentä metriä Suezin kanavan tukkinutta jättimäistä Ever Given -alusta lyhyempi konttialus YM Wish on kulkenut ensimmäisenä aluksena kanavan läpi liikenteen jatkumisen jälkeen, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Alus on matkalla Saudi-Arabian Jeddaan.

Yhdysvaltalaislehti Hillin mukaan Hongkongin lipun alla purjehtiva YM Wish poistui kanavasta Suomen aikaa tiistaina neljän jälkeen aamuyöstä.

400-metrinen Ever Given -konttialus ehti olla lähes viikon poikittain jumissa Suezin kanavassa ja esti liikenteen kumpaankin suuntaan. Sulku on kerännyt yhteensä yli 400 alusta Välimeren ja Punaisenmeren päätyihin.

Ever Given saatiin irti maanantaina iltapäivällä.