Hätäkeskuspäivystäjä Jena Lee Scurry otti yhteyttä poliisipartioiden työtä valvovaan ylikonstaapeliin seurattuaan reaaliajassa George Floydin pidätystilannetta.

Yhdysvaltain Minneapolisissa maanantaina käynnistyneessä oikeudenkäynnissä puidaan seuraavat viikot sitä, tappoiko ex-poliisi Derek Chauvin 46-vuotiaan George Floydin painaessaan tätä polvella kaulasta pidätystilanteessa toukokuussa 2020.

Ensimmäisenä todistajana oikeuden eteen astui hätäkeskuspäivystäjä Jena Lee Scurry, joka otti vastaan Cup Foods -myymälästä tulleen puhelun. Soittajan mukaan Floyd olisi yrittänyt maksaa ostoksensa väärennetyllä setelillä, joten Scurry myymälälle kaksi poliisipartiota.

Ensimmäisessä partiossa olivat poliisit Thomas Lane ja Alexander Kueng ja sen tueksi lähetetyssä toisessa partiossa Chauvin sekä Tou Thao. Scurry lähetti tukipartion paikalle, koska taustalta kuului kovaa ääntä samaan aikaan kuin ensimmäinen partio ilmoitti siirtävänsä jonkun autonsa takaosaan.

Scurry kertoi seuranneensa hieman myöhemmin myymälän edustan tapahtumia reaaliajassa suorasta videosyötteestä, joka näkyi hätäkeskuksen seinällä olevasta televisiosta. Syötteessä ei kuitenkaan ollut ääniä mukana.

Nainen muisteli nähneensä, kuinka poliisit yrittivät työntää Floydia poliisiauton takapenkille. Hän kertoi vilkuilleensa suoraa lähetystä työnsä lomassa ja nähneensä yhdessä kohtaa, kuinka poliisi oli jo painanut Floydin maata vasten.

Pian Scurry alkoi omien sanojensa mukaan ihmetellä, miksei kuva näytöllä vaihtunut. Hän luuli ensin lähetyksen pysähtyneen, mutta näki sitten, kuinka ihmisiä liikkui ruudulla pysähtyneiltä näyttäneiden Floydin ja poliisien lisäksi.

– He olivat siirtyneet partioauton takaa maahan ja vaistoni sanoi, että jotakin oli vialla. Kaikki ei ollut hyvin, Scurry todisti.

Tilanteesta huolestunut Scurry päätti soittaa poliisipartioiden työtä valvovalle ylikonstaapelille.

– Voit kutsua minua vasikaksi, jos siltä tuntuu, Scurryn kuultiin sanovan oikeudessa soitetulla puhelunauhoitteella aluksi poliisin ylikonstaapelille.

Hän kysyi puhelussa ylikonstaapelilta, oliko poliisipartio ilmoittanut tälle, että heidän oli turvauduttava voimankäyttöön.

– En tiedä, täytyikö heidän käyttää voimaa vai ei. He ottivat jotakin partioauton takaa ja kaikki he istuivat tämän miehen päälle. Joten en tiedä, tarvitsiko heidän, mutta he eivät ole ilmoittaneet minulle vielä mitään, Scurryn kuultiin sanovan ylikonstaapelille.

Syyttäjä Jerry Blackwell korosti, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun seitsemän vuotta hätäkeskuspäivystäjänä työskennellyt nainen soitti vastaavan puhelun työssään.

Chauvinia syytetään toisen asteen murhasta, mikä vastaa suomalaisittain tappoa. Hän on saanut myös lievemmät syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta, mikäli tappoa ei kyetä todistamaan. Chauvin kiistää syytteet.

Hänet ja kolme muuta tapahtumiin osallistunutta poliisia erotettiin myöhemmin viroistaan. Muiden Floydin pidätykseen osallistuneiden poliisien oikeudenkäynnin on ilmoitettu alkavan kesällä.