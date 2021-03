Entinen presidentti vieraili häissä viime lauantaina.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump pelmahti lauantaina Mar-a-Lagon yksityisklubillaan pidettyihin häihin. Viihdesivusto TMZ:n haltuunsa saamalla videolla näkyy smokkiin pukeutunut Trump, joka otti mikrofonin haltuunsa onnitellakseen vastavihittyjä John ja Megan Arrigoa.

Trump kuitenkin käytti suuren osan puheenvuorostaan haukkuen Yhdysvaltojen nykyistä presidenttiä Joe Bidenia ja tämän politiikkaa. Trump otti muun muassa kantaa siirtolaistilanteeseen etelärajalla. Toisin kuin Trump, Biden päätti, että Yhdysvallat ottaa vastaan yksin saapuvat alaikäiset lapset, mutta muut maahan pyrkivät käännytetään.

– Raja ei ole hyvä. Se on pahinta, mitä se on koskaan ollut, Trump sanoi.

– Se, mitä tapahtuu lapsille, he elävät surkeissa oloissa. He elävät tavalla, jollaista ei ole aiemmin nähty. Koskaan aiemmin ei ole tapahtunut tällaista.

Biden on itse todennut, että on mahdotonta hyväksyä, että jotkut lapset ovat joutuneet viettämään jopa yli viikon väliaikaismajoituksessa, joka on tarkoitettu enintään kolmeksi päiväksi. Kuitenkin myös Trump sai aikoinaan ankaraa arvostelua rajapolitiikastaan, jonka myötä esimerkiksi tuhannet siirtolaisperheet erotettiin lapsistaan vuosina 2017 ja 2018, BBC kertoo.

Puheessaan Trump myös toisti perusteettomia väitteitään vaalivilpistä vuoden 2020 vaaleissa. Trump hävisi vaaleissa Bidenille.

– He sanoivat, että kun saat 66 miljoonaa ääntä, vaalit ovat ohi. Sain 75 miljoonaa ääntä ja näitte, mitä tapahtui.

Biden sai kuitenkin yli 80 miljoonaa ääntä.

Trump toivotti lopulta puheensa päätteeksi onnea ”mahtavalle ja kauniille parille”.

Trump on myös aiemmin nähty kannattajiensa häissä. Vuonna 2019 silloinen presidentti vieraili häävastaanotolla New Jerseyssä sijaitsevalla golfklubillaan. Tuolloin hääpari ja vieraat intoutuivat huutamaan: ”USA! USA!”

Trumpin virkakausi päättyi tammikuun lopussa. Hän muutti tuolloin Floridaan, Mar-a-Lagon yhteydessä olevaan yksityisasuntoonsa.

Entinen presidentti on pitkälti viettänyt hiljaiseloa. Suuri syy tähän on, että muun muassa Facebook, Twitter ja Instagram ovat sulkeneet Trumpin käyttäjätilit toistaiseksi.

Hiljattain Trumpin avustaja sanoi, että ex-presidentti ”tekee paluun sosiaaliseen mediaan kahdessa tai kolmessa kuukaudessa” ja entisen presidentin oma alusta tulee ”uudelleen määrittelemään pelin” ja houkuttelemaan ”kymmeniä miljoonia käyttäjiä”. Trumpin mahdollisesta uudesta aluevaltauksesta ei ole kuitenkaan kerrottu yksityiskohtia julkisuuteen.