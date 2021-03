Näin valtava Suezin kanavan tukkinut konttialus – Suomessa rakennetut risteilijäjätitkin kalpenevat rinnalla

M/V Ever Given kuuluu maailman suurimpiin konttialuksiin.

Operaatio Suezin kanavan tukkineen konttialuksen irrottamiseksi jatkuu. Maanantaina aamulla se oli ”80-prosenttisesti” oikeassa suunnassa, kanavaa hallinnoiva viranomainen totesi. Nousuvedestä toivottiin lisäapua irrotusoperaation ja paikalle on myös kutsuttu lisää hinaajia.

Yli 300 alusta odottaa Reutersin mukaan pääsyä kanavaan. Bloombergin mukaan odottavia aluksia olisi jopa yli 450.

Kanavaviranomaisen mukaan liikennöinti kanavassa voidaan aloittaa heti, kun konttialus on saatu käännettyä.

– On hyvin mahdollista, että tänään keskipäivällä liikennöinti jatkuu, viranomaisen johtaja Osama Rabie sanoi Egyptin valtiolliselle televisiokanavalle.

– Emme tuhlaa sekuntiakaan.

Aluksen irrottaminen ja kääntäminen ei ole kuitenkaan mikään helppo tehtävä etenkään, kun laiva kuuluu maailman suurimpiin konttialuksiin.

M/V Ever Given valmistui kolme vuotta sitten. Se on tarkalleen ottaen 399,94 metriä pitkä ja 59 metriä leveä. Suezin kanava on 11 metrin syvyydessä vain reilu 200 metriä leveä.

Vertailun vuoksi esimerkiksi suurimmat Suomessa valmistetut alukset, Royal Caribbean International -varustamolle Turun telakalla rakennetut M/S Oasis of the Seas ja sen sisaralus M7S Allure of the Seas ovat ”vain” 360 metriä pitkiä ja 47 metriä leveitä.

Monelle suomalaiselle tutut, Itämerellä seilaavat alukset ovat sen sijaan puolet pienempiä kuin Ever Given.

Myös moni tuttu nähtävyys jää toiseksi Ever Giveniin verrattuna. Jos esimerkiksi Tampereen kuuluisan Näsinneulan kaataisi aivan juuresta vaakatasoon, niitä mahtuisi kaksi peräkkäin ja silti Ever Given olisi pidempi.