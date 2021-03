AP: WHO:n raportti paljastaa todennäköisimmän syyn, kuinka koronavirus tarttui ihmiseen

Associated Press sai käsiinsä vielä julkaisemattoman WHO:n ja Kiinan yhteisraportin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Kiinan yhteistutkimuksessa on selvinnyt, että koronavirus eli SARS-CoV-2 tarttui ihmiseen todennäköisimmin lepakosta jonkin toisen eläimen välityksellä, kertoo The Associated Press.

Raportti perustuu WHO:n asiantuntijoiden tutkimuksiin Kiinan Wuhanissa, jossa ensimmäiset tartunnat ihmisillä todettiin.

AP sai vielä julkaisemattoman raportin käsiinsä diplomaatin kautta. Tutkimusta johtava WHO:n Peter Ben Embarek kertoi perjantaina, että raportti julkistetaan muutaman päivän päästä.

Kiinaa on kritisoitu siitä, että se on viivyttänyt WHO:n raportin julkaisua.

Raportin julkaisu on viivästynyt useaan kertaan. WHO:n alainen tutkijaryhmä kertoi helmikuussa, että Kiina oli kieltäytynyt jakamasta raakatietoja, jotka olisivat saattaneet auttaa ymmärtämään koronapandemian alkuperää.

Kiinan viranomaisten mukaan heillä ei ollut riittävästi aikaa kerätä yksityiskohtaista dataa, minkä vuoksi saatu tieto oli lähinnä yhteenvetoa. WHO:n tutkijoilla ei siis ollut mahdollisuutta päästä itse analysoimaan raakadataa.

Tutkimuksessa listattiin neljä mahdollista tapaa, joilla virus on voinut levitä ihmiseen. Kaikkein todennäköisimpänä pidetään vaihtoehtoa, että virus on tarttunut ihmiseen lepakosta jonkin toisen eläimen kautta.

Toinen mahdollisuus on, että virus on siirtynyt ihmiseen suoraan lepakosta. Tätä skenaariota pidetään jossain määrin mahdollisena.

Kolmas vaihtoehto, jossa virus olisi tarttunut kylmäketjun ruokatuotteista, on epätodennäköinen.

Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että neljäs vaihtoehto eli viruksen karkaaminen laboratoriosta olisi erittäin epätodennäköistä.

Raportista ei selviä, onko viruksen alkuperäinen lähde varmuudella Huananin ruokatori, kuten on arveltu.

Kiinan viranomaiset sulkivat Huananin ruokatorin.­

Jo aiemmin WHO:N Kiinassa vierailleen tutkijaryhmän jäsen Peter Daszak kertoi Yhdysvaltain yleisradioyhtiö NPR:lle, että covid-19-pandemian kehto löytyy todennäköisimmin Etelä-Kiinassa sijaitsevilta villieläintiloilta.

Daszakin mukaan teoriaa tukee Kiinan hallituksen päätös sulkea tilat välittömästi Wuhanin epidemian puhjettua. WHO on selvityksissään havainnut tilanomistajien välittäneen villieläimiä varhaisiin tartuntatapauksiin yhdistetylle Huananin torille Wuhaniin.

Monet suljetuista tiloista sijaitsevat Daszakin mukaan eteläisen Yunnanin provinssin liepeillä. Virologit ovat löytäneet alueelta lepakkoviruksen, joka vastaa geneettiseltä koostumukseltaan 96-prosenttisesti covid-19-tautia aiheuttavaa SARS-Cov-2-virusta. Lisäksi tiloilla on kasvatettu muurahaiskävyn ja sivettikissan kaltaisia eläimiä, joiden tiedetään kantavan koronaviruksia.

Villieläinten lihan kysyntä lisääntyi Kiinassa merkittävästi vuosina 2018–2019, kun sikojen määrä väheni maassa peräti 40–60 prosentilla. Kadon taustalla vaikutti Afrikasta rantautunut sikarutto, jonka vuoksi sikoja jouduttiin joukkoteurastamaan ja niiden kuljetuksia rajoitettiin.