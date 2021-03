Kuvapari avaruudesta näyttää Suezin kanavan laivasuman paisumisen

Euroopan avaruusjärjestö julkaisi muutaman päivän välein otetut satelliittikuvat.

Euroopan avaruusjärjestö ESA julkaisi viikonloppuna satelliittikuvat, joista käy hyvin ilmi laivasuman kasaantuminen tukossa olevan Suezin kanavan eteläpäähän Suezinlahdelle.

Ensimmäinen kuvista on otettu 21. maaliskuuta, eli kaksi päivää ennen kuin Ever Given -konttialus jäi kiinni ja tukki kanavan. Jälkimmäinen kuva on otettu kaksi päivää myöhemmin 25. maaliskuuta, jolloin Suezinlahdella on jo näkyvissä huomattavasti enemmän laivoja.

Täytyy myös huomata, että laivasuma on jatkanut kasvuaan kuvan ottamisen jälkeenkin.

Ever Given -alus maanantaina kaukaa kuvattuna.­

Eri tietojen mukaan jotkut varustamot ovat suunnitelleet laivoilleen kiertotietä Afrikan ympäri, mutta osa laskee yhä sen varaan että Suezin kanava saadaan pian auki ja liikenne pääsee jatkumaan.

Maanantaina Ever Given -aluksen kerrottiin jo liikahtaneen mutta olevan yhä jumissa, ja paikalle odotettiin lisää hinaajia.