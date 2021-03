Tällainen on al-Holin leirillä alkanut jätti­mäinen Isisin vastainen operaatio – tuhannet sotilaat vyöryivät ”paikkaan, jossa toivo kuolee”

Operaation yhtenä tavoitteena on ehkäistä uusien ääri-islamisti-sukupolvien kasvamista.

Syyriassa al-Holin leirillä alkoi sunnuntaina laaja terroristijärjestö Isisin vastainen operaatio, johon osallistuu 5 000 – 6 000 kurdisotilasta ja turvallisuuspoliisin jäsentä. Operaatiota johtaa Syyrian demokraattiset voimat -liittouma (SDF).

The Guardianin mukaan paikalliset kurdilähteet kertovat, että 15 päivää kestävän operaation tavoitteena on etsiä ja pidättää alueella toimivia Isisin johtajia ja tällä tavoin vähentää järjestön valtaa al-Holissa.

Lähteiden mukaan yksi johtaja saatiin kiinni jo ensimmäisen päivän aikana. Lisäksi joukot pidättivät kymmeniä muita Isisin tukijoiksi epäiltyjä ihmisiä.

Isisin otteen heikentämisen toivotaan muun muassa helpottavan avustusjärjestöjen toimintaa leirillä, jonka heikoissa olosuhteissa asuu yli 60 000 ihmistä. Suurin osa asukkaista on naisia ja lapsia.

Lisäksi tarkoituksena on ehkäistä uusien ääri-islamisti-sukupolvien kasvamista. Monet leirin asukkaat ovat yhä Isisin kannattajia.

Leirin sisäänkäyntejä valvova SDF on aiemmin myöntänyt, ettei sillä ole juuri valtaa leirin sisällä. The Guardianin mukaan SDF:n vartijoita on välillä tapettu veitsillä, joita avustustyöntekijät ovat jakaneet leirillä ruoanlaittoa varten.

Operaation on määrä jatkua 15 päivän ajan.­

Punaisen ristin kansainvälisen komitean johtaja Peter Maurer vieraili al-Holissa vain kaksi päivää ennen operaation alkamista ja kuvaili leiriä ”paikaksi, jossa toivo kuolee”.

– On skandaali, että kansainvälinen yhteisö sallii tällaisen paikan olemassaolon jatkuvan, Maurer sanoi.

Hän nosti esiin esimerkiksi leirin ongelmat ruoan ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi hän kertoi olevansa huolissaan siitä, että al-Holissa ilman koulutusta kasvavilta lapsilta puuttuvat kokonaan kunnolliset tulevaisuudennäkymät.

Länsimaat eivät osallistu nyt käynnissä olevaan operaatioon, mutta Yhdysvaltojen johtaman Isisin vastaisen operaation edustaja Wayne Marotto kertoi Twitterissä, että SDF:n operaatiolla on heidän tukensa.