Keskeiset henkilöt puhuvat Knutbyn veritöistä HBO:n dokumenttisarjassa.

Sitä mitä Knutbyn kylässä Ruotsissa tapahtui on verrattu Twin Peaksiin, eikä suotta.

Knutby on muutaman sadan asukkaan kylä lähellä Uppsalaa. Pikkukylä tunnetaan nimeään kantavasta, kultiksi muuttuneesta helluntaiseurakunnasta ja osin epäselviksi jääneistä kuolemista.

Tammikuun 10. päivänä 2004, puolen viiden jälkeen aamuyöllä, 30-vuotiasta Daniel Lindeä ammuttiin kotonaan. Linde sai apua ja selvisi. Hänen naapurinsa, 23-vuotias Alexandra Fossmo löytyi kuolleena sängystään.

Alexandra Fossmo oli pastori Helge Fossmon vaimo ja hänen naapurinsa Daniel Linde samaisen pastorin rakastajattaren aviomies.

Pian Fossmon perheen entinen lastenhoitaja, 26-vuotias Sara Svensson tunnusti molemmat väkivallanteot. Hän kertoi poliisille toimineensa saamiensa tekstiviestien ohjeistamana. Hän uskoi viestien tulleen Jumalalta.

Svensson tuomittiin murhasta ja murhan yrityksestä ja hänet määrättiin psykiatriseen hoitoon. Pastori Fossmo tuomittiin elinkautiseen vankeuteen yllytyksestä molempiin tekoihin.

Helge Fossmo Anton Bergin ja Martin Johnsonin haastattelussa.­

Kävi ilmi, että Fossmolla ja Svenssonilla oli ollut suhde ja olivat ennen surmatyötä hyvin tiiviisti yhteydessä, vaikka koko muu seurakunta oli jo aiemmin sulkenut Svenssonin ulos yhteisöstä. Svensson luotti Fossmon hengelliseen ohjaukseen.

Avoimeksi jäi vielä monta kysymystä. Yksi niistä on se, mitä todella tapahtui Fossmon ensimmäiselle vaimolle Helénelle.

Heléne löydettiin kuolleena kylpyammeestaan joulukuussa 1999. Kuolema tulkittiin silloin tapaturmaksi, vaikka Helénen verestä löytyi huomattavan suuria määriä lääkeaineita.

Knutbyn seurakunta hajotettiin vuonna 2018. Sen jälkeen osa mukana olleista uskalsi puhua tapahtumista ja tunnustaa, että kyse oli todellakin lahkosta.

Silloin tutkivat toimittajat Anton Berg ja Martin Johnson päättivät käydä läpi kaiken poliisin tapauksesta keräämän materiaalin.

– Tiesimme, että kaikki teknisen tutkinnan tulokset eivät käyneet yksiin sen kanssa, mitä oli kerrottu, Berg sanoo IS:n haastattelussa.

Berg ja Johnson tunsivat tapauksen tarkoin jo entuudestaan, ovathan Knutbyn murhat maailmankuuluja Ruotsissa, he vitsailevat.

Selvitystyöstä syntyi kuusiosainen dokumenttisarja Pray, Obey, Kill, joka tulee pian nähtäväksi HBO:lla. Sarjan on ohjannut Henrik Georgsson, joka tunnetaan ennen kaikkea Silta-sarjasta.

Dokumenttisarjassa on myös dramatisoituja kohtauksia.­

Tunnelmaltaan vangitsevassa sarjassa nähdään sekä tapausta tutkineiden poliisien että monien sen keskushenkilöiden uusia haastatteluja. Kameran eteen tulevat sekä edelleen vankeusrangaistustaan suorittava Helge Fossmo että Sara Svensson, jonka psykiatrinen hoito päättyi vuonna 2011.

Näiden lisäksi nähdään, kuinka Fossmo ja Svensson kertoivat tapahtumista poliisin videoiduissa kuulusteluissa vuonna 2004. Sarjassa nähdään myös materiaalia, jota ei näytetty edes oikeudessa.

Knutbyn tapahtumat ovat tarina vallasta ja sen väärinkäytöstä.

Seurakunnassa elettiin Jumalalle, ja pastorit sanoivat kuulevansa hänen äänensä paremmin kuin muut. Muita opetettiin tukahduttamaan omat tuntemuksensa ja luottamaan siihen, mitä pastorit heille kertoivat. Vaikeat asiat käsiteltiin yhteisön sisällä.

Varoitus oli jo saatu. Kaksi kuukautta ennen surmatyötä Svensson oli lyönyt nukkuvaa Alexandraa vasaralla päähän. Vammat jäivät lieviksi eikä asiasta kerrottu poliisille. Tilanne ratkaistiin lähettämällä Svensson pois Knutbystä.

– Normaalit ihmiset olisivat soittaneet poliisille, ja tarina olisi päättyneet siihen. He eivät tehneet niin, koska ajattelivat, että heillä on oma lakinsa tai Jumalan laki, joka on tärkeämpi kuin Ruotsin laki. Sen takia kaikki tämä tavallaan tapahtui, Berg sanoo.

Seurakunnan tarina päättyi lopulta seksuaalisen hyväksikäytön ilmituloon.

Seksi oli yksi tavoista, joilla valtaa lahkossa käytettiin. Lopulta yksi saarnaajista meni liian pitkälle ja toinen päätti kertoa tietonsa poliisille.

Yksi pastoreista tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä hänen harrastettuaan seksiä 17-vuotiaan tytön kanssa. Oikeudessa puitiin samalla myös muuta seurakunnassa tapahtunutta väkivaltaa ja sen ”Kristuksen morsiamena” tunnettu johtaja Åsa Waldau tuomittiin kahdeksasta pahoinpitelystä. Myös tapahtumat poliisin tietoon tuonut pastori sai itse tuomion pahoinpitelystä.

Helge Fossmo sanoi myöhemmin Svenssonin saamien tekstiviestien olleen alun perin Waldaulta.

– Olemme kertoneet tarinan vallan väärinkäytöstä seurakunnan sisällä, mutta siinä on myös toinen taso, Johnsson sanoo.

Kun Berg ja Johnson aloittivat työnsä, heillä oli mielessään myös Thomas Quickin tapaus. Juuri siksi he halusivat nähdä kaiken mahdollisen materiaalin.

Thomas Quickin eli nykyiseltä nimeltään Sture Bergwallin tapausta on kuvattu Ruotsin oikeushistorian pahimmaksi skandaaliksi.

Quick tunnusti kymmeniä ratkaisematta jääneitä murhia ja vuosina 1994–2000 hänet tuomittiin niistä kahdeksasta. Tunnustukset perustuivat hänen tapauksista lukemiinsa uutisiin. Myöhemmin hän perui tunnustuksensa ja kävi ilmi, että esitutkinnassa hänelle esitetty johdattelevia kysymyksiä. Tuomiot purettiin.

Vaikka poliisit tekivät Bergin mukaan Knutbyssä myös todella hienoa työtä, Knutby-tutkinnassa tehtiin aivan samoja virheitä kuin Quickin tapauksessa.

– Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka tekevät pahoja asioita. Siksi on äärimmäisen tärkeää, etteivät vallankäyttäjät vedä mutkia suoriksi, Johnson sanoo.