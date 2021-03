Yhdysvaltoihin puuhataan uutta osavaltiota – tällaisen mullistuksen se aiheuttaisi

51-tähtiset liput liehuvat jo osavaltiohanketta edistävässä pääkaupunki Washingtonissa.

Miltä kuulostaisi Washington D.C., Yhdysvaltain 51. osavaltio?

Tai peräti Puerto Rico, Yhdysvaltain 52. osavaltio?

Mitä jos kaikki Yhdysvaltain tähtiliput, koulujen maantiedon kirjat ja nykyistä 50 osavaltiota kuvaavat kartat ympäri maailman menisivät uusiksi?

Puhumattakaan siitä, kuinka Yhdysvaltain jo ennestäänkin kiemuraiset poliittiset kuviot mullistuisivat uuden osavaltion myötä. Hallitsevalle demokraattipuolueelle muutos toisi oletettavasti lisää valtaa, minkä vuoksi opposition republikaanit kutsuvat hanketta ”vallan anastukseksi”.

Yhdysvaltain tähtilippu, jossa on 51 tähteä, liehui salossa lähellä Washington-monumenttia viime maanantaina, kun kongressin edustajainhuone aloitti osavaltiolakialoitteen käsittelyn.­

Yhdysvaltain kongressissa puuhataan varsinkin pääkaupunki Washingtonin nostamista osavaltioiden joukkoon. Edessä on vielä monia esteitä, mutta mahdotonta sen toteutuminen ei ole.

Asema 1700-luvulta

Kun Yhdysvaltoja 1700-luvun lopulla perustettiin, Washingtonista luotiin liittovaltion keskus, jossa sijaitsivat kaikki tärkeimmät valtioelimet rakennuksineen. Perustuslaki määritteli alueen kongressin suoraan alaisuuteen eikä siitä sen vuoksi tullut osavaltiota.

Syntyi District of Columbia, eli Columbian alue, joka lohkaistiin ympäröivistä Marylandin ja Virginian osavaltioista Potomac-joen rannalle. Columbia-nimi viittaa Yhdysvaltain naiselliseen henkilöitymään, ja se esiintyy yleisesti maan nimistössä.

Valkoinen talo on Washington D.C:n valtakeskuksen ydin.­

Noin 200 vuotta Washington D.C:n asema oli kiveen hakattu. Samaan aikaan se oli kuitenkin kasvanut 700 000 asukkaan metropoliksi, joka on maan merkittävimpiä turistikohteita.

Sen asukkaat maksavat veroja enemmän henkeä kohti kuin missään muualla Yhdysvalloissa.

Samaan aikaan pääkaupunkilaisilla ei ole käytännössä minkäänlaista valtaa maan kongressin päätöksiin. Heillä ei ole senaattoreita eikä varsinaista kongressiedustajaa, kuten osavaltioilla.

Presidentinvaaleissa pääkaupunkilaisilla on ollut osanotto-oikeus vuodesta 1964 ja oma kaupunginhallinto vuodesta 1974. Silti kaupungin tärkeimmät päätökset pitää yhä hyväksyttää kongressissa.

Washingtonin pormestari Muriel Bowser oli edustajainhuoneen hallintovaliokunnan kuultavana osavaltiohankkeesta maanantaina.­

Monen washingtonilaisen mitta on ollut täysi jo pitkään.

– Synnyin ilman edustusta (kongressissa), mutta vannon – en kuole ilman sitä, julisti Washington D.C:n pormestari Muriel Bowser Twitterissä viime kesänä, kun edustajainhuone oli sensaatiomaisesti hyväksynyt lain pääkaupungin muuttamisesta osavaltioksi.

Republikaanien tuolloin hallitsema senaatti ei ottanut lakia edes käsittelyyn, joten se raukesi.

Esitys pikkuruisesta pääkaupungista

Nyt hanke elää uudessa kongressissa. Pääkaupungin äänioikeudeton kongressiedustaja Eleanor Holmes Norton, joka jo kolme vuosikymmentä sitten ajoi ensimmäistä hanketta osavaltiostatuksesta, on esitellyt uuden lain, joka kantaa enteellisesti nimeä H.R.51.

Edustajainhuoneen hallintovaliokunta käsitteli sitä maanantaina.

– Olemme siirtyneet toivelistalta kohti uutta todellisuutta, Norton muotoili NPR:lle.

Laki pienentäisi perustuslaissa määritellyn, kongressin hallinnoiman virallisen pääkaupunkialueen niin, että se sisältäisi vain tärkeimmät hallintokeskukset Valkoisen talon, kongressin sekä korkeimman oikeuden. Lisäksi siihen kuuluisivat National Mall -puiston kuuluisat Lincoln- ja Washington-monumentit ja Smithsonian-museot.

Loput entisestä 177 neliökilometrin pääkaupunkialueesta muodostaisivat uuden osavaltion, jonka nimi olisi myös Washington D.C, mutta nyt kirjaimet tulisivat sanoista Douglass Commonwealth. Douglass-nimi olisi kunnianosoitus orjuudesta paenneelle 1800-luvun poliitikolle ja orjuudenvastaisen liikkeen keulakuvalle Frederick Douglassille.

Uusi osavaltio kantaisi abolitionisti Frederick Douglassin nimeä. Kuva vuodelta 1876.­

Hankkeen kannattajat ovat teettäneet jo omia Yhdysvaltain lippuja 51 tähdellä. Edelliset tähdet lippuun lisättiin vuonna 1959, kun Alaska ja Havaiji olivat tulleet osavaltioiksi.

Kansalaisoikeuskysymys

Uusi osavaltio on kuuma poliittinen kiistanaihe monestakin syystä.

Pääkaupungin suuren mustan väestönosan takia kyseessä on rotu- ja kansalaisoikeuskysymys. Osavaltiohankkeen puolustajien mukaan on epäoikeudenmukaista, että heiltä puuttuu äänioikeus ikivanhalla määräyksellä.

– Washingtonilaisten äänivallan vieminen on yksi aikamme suurista kansalaisoikeus- ja äänioikeuskysymyksistä, pormestari Bowser luonnehti edustajainhuoneen kuulemisessa.

Yhdysvaltain lippu voisi näyttää tällaiselta, jos tähtien määrää lisättäisiin. Washingtonin kaupunki on jo teettänyt omia lippujaan.­

Kiista kytkeytyy myös osaksi ajankohtaista vääntöä vaaleista ja äänioikeutta rajoittavista hankkeista eri puolilla maata.

Washington D.C:ssä asuu myös runsaasti korkeasti koulutettua, hyvin toimeentulevaa väkeä, joka maksaa veronsa, mutta ei pysty aina vaikuttamaan edes oman kaupunkinsa asioihin. Kongressi voi puuttua kaupungin säätämiin lakeihin, budjettiin ja sen oikeuslaitoksen toimintaan.

Capitolin valtaus tammikuussa toi mukaan uuden perusteen. Jos D.C. olisi ollut osavaltio, se olisi voinut kutsua apuun Kansalliskaartin, mikä olisi nopeuttanut viranomaisten vastatoimia.

Muista osavaltioista tuodut kansalliskaartin sotilaat vartioivat Capitolia maaliskuun alussa.­

Hankkeen vastustajien mielestä se on perustuslain vastainen ja pitäisi siksi hyväksyttää jokaisessa osavaltiossa erikseen. Hankkeeseen liittyy paljon epäselviä kysymyksiä, kuten miten kävisi perustuslain erilliselle 23. lisäykselle, jossa säädetään pääkaupungin äänioikeudesta presidentinvaaleissa.

Kansalaisoikeuskysymykseen on esitetty myös ratkaisumalli, että valtaosa pääkaupungista vain liitettäisiin Virginian ja Marylandin osavaltioihin, jolloin asukkaat saisivat sitä kautta äänivallan ja edustuksen.

Valtasuhteiden keikaus

Lopulta kiista kiteytyy kuitenkin siihen, että kyseessä olisi raju valtakunnanpoliittinen mullistus.

Osavaltiostatuksen myötä D.C. saisi myös kaksi senaattoria, ja heidän kokonaismääränsä nousisi kongressin ylähuoneessa 102:een.

Mikäli osavaltioiden määrä kasvaisi, senaatin lattialle tarvittaisiin lisää tuoleja­

Koska pääkaupungin äänestäjistä yli 70 prosenttia tukee demokraatteja, tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että senaatin valtasuhteet heilahtaisivat nykyasetelmista demokraateille 52–50. Republikaanien on ymmärrettävästi vaikea niellä tätä.

– Luulen, että kaikki tajuavat, että tämä on taas yksi poliittinen peli demokraateilta, hallintovaliokunnan johtava republikaaniedustaja James Comer syytti.

– Tämä on osa radikaalia vasemmistolaista agendaa Yhdysvaltain muuttamiseksi yhdessä Green New Dealin, poliisin rahoituksen vähentämisen ja korkeimman oikeuden tuomarien lisäämisen kanssa.

Monen demokraatin mielestä kyseessä olisi kuitenkin oikeutettu punnuksien tasapainottaminen senaatissa, jota republikaanit ovat viime vuosina onnistuneet hallitsemaan heidän mielestään epädemokraattisesti.

Kun pienimmilläkin maaseutuvaltaisilla, republikaanien hallitsemilla osavaltioilla on yhtä paljon senaattoreita kuin suurimmilla demokraattien hallitsemilla osavaltioilla, seurauksena on ollut se, että vähemmistö on pystynyt sanelemaan valtakunnanpolitiikkaa. Tämänhetkisessä senaatissa 50 demokraattien senaattoria edustaa 29 prosenttia suurempaa osaa kansasta kuin 50 republikaanisenaattoria.

Periaatteessa demokraatit voisivat osavaltioita lisäämällä keikauttaa valtasuhteita enemmänkin, sillä myös yhdeksi osavaltioksi tyrkyllä ollut Puerto Ricon erityishallintoalue on demokraattienemmistöinen.

Tai miltäpä kuulostaisi suurimman osavaltion Kalifornian jakaminen Etelä- ja Pohjois-Kaliforniaksi niin, että demokraattivaltaiset suurkaupungit pitäisivät kummatkin yhä puolueen hallussa?

Vaikea saada läpi

Osavaltiohanke myös kaatuu mitä todennäköisimmin juuri senaatissa, ellei demokraattipuolue tee toista ”vallan anastusta”.

Mennäkseen läpi senaatissa osavaltiohanke tarvitsisi yleisen käsityksen mukaan peräti 60 senaattorin tuen. Tämä johtuu filibusterista eli niin sanotusta viivytyspuhesäännöstä merkittävissä lakihankkeissa.

Demokraattien keskuudessa kiistellään parhaillaan, pitäisikö puolueen kaataa koko filibuster. Se helpottaisi presidentti Joe Bidenin lakihankkeiden läpimenoa muutenkin. Biden epäröi filibusterin kaatoa, vaikka hän kannattaakin Washington D.C:n osavaltiohanketta.

Syynä on se, että jos filibuster-sääntöä ei enää ole, republikaanit voivat valtaan päästessään käytännössä säätää taas omat lakinsa vapaasti. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on suorasanaisesti jopa uhannut tehdä niin.

Mikään ei periaatteessa estäisi republikaaneja esimerkiksi perustamasta jälleen uutta osavaltiota, sikäli kuin he löytäisivät hankkeelle republikaanienemmistöisen kohteen.

Washington D.C:n edustaja kongressin edustajainhuoneessa on vuodesta 1991 lähtien ollut demokraatti Eleanor Holmes Norton. Hänet valitaan virkaansa vaaleilla joka toinen vuosi ja hän saa osallistua komiteatyöhön ja tehdä aloitteita, mutta hänellä ei ole äänivaltaa.­

Merentakaisessa Puerto Ricossa osavaltiohankkeen suosio on matalampi kuin Washingtonissa ja verotuskäytännötkin erilaiset, joten sen osavaltiohanke on ottanut vähemmän tulta alleen.

Washington D.C:ssä ylivoimainen enemmistö asukkaista tukee osavaltiohanketta, ja puuhamiehet uskovat, että suosio vain kasvaa.

– Näyttää siltä että useimmat amerikkalaiset eivät ole edes tienneet, että kansakunnan pääkaupungissa asuvilla ei ole samoja oikeuksia kuin heillä, Norton totesi.

Väittelyssä jotkut republikaanit ovat käyttäneet myös erikoisia argumentteja, kuten sitä, että pääkaupunki ei voisi olla osavaltio, koska siellä ei harjoiteta maataloutta. Republikaaniedustaja Jody Hice keksi lisää syitä.

– Se olisi ainoa osavaltio ilman lentokenttää, autokauppaa, omaa pääkaupunkia ja kaatopaikkaa.

Myöhemmin Hice tosin joutui myöntämään erehtyneensä yhdessä kohdassa. Washington D.C:ssä on useita autoliikkeitä.