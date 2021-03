Koira livahteli jatkuvasti sisään myymälään – syy oli niin liikuttava, että rankkuri heltyi

Sisuksi nimetty löytökoira sai lopulta violetin pehmolelunsa.

Pohjoiscarolinalaisen Dollar General -kaupan työntekijät olivat hämmentyneitä, kun tuntematon koira livahteli jatkuvasti sisään myymälään. Myymälässä koiralla oli joka kerta selkeä suunnitelma; päästä leluosastolle tapaamaan suosikkipehmoleluaan.

Kaupan työntekijät kertoivat paikallisille eläintensuojeluviranomaisille, että koira pyrki kaupan ovista sisään aina, kun asiakas poistui. Joka kerta koiran tavoite oli päästä nappaamaan muhkea violetti yksisarvispehmolelu. Lopulta henkilökunnan oli suljettava kaupan ovi, ja kutsuttava rankkuri paikalle.

Rankkuri Samantha Lane kuitenkin heltyi välittömästi paikalle saavuttuaan ja päätti ostaa kymmenen dollarin arvoisen pehmolelun koiralle. Hän kertoi, että karvaturri oli erittäin yhteistyöhaluinen saatuaan suosikkilelunsa mukaan. Lane epäilee, että koiran entisellä perheellä lienee ollut samankaltainen pehmolelu.

Lane vei koiran eläintensuojaan, missä työntekijät antoivat koiralle nimeksi Sisu. Kyseessä ei ole kuitenkaan viittaus Suomeen, vaan Disneyn uuden Raya ja viimeinen lohikäärme -animaatioelokuvan hahmoon.

– Näin käy, kun jatkuvasti murtaudut varastamaan violettia yksisarvista, jonka koet omaksesi. Rankkurin saapuessa ottamaan sinua rikoksistasi kiinni, hän päättääkin ostaa lelun ja tuo sen kanssasi meille, kirjoitti Dublin Countyn eläintensuoja Facebookissa.

– Hän on suloinen ja erittäin älykäs. Hän on ollut luonamme todella tottelevainen, hän istuu ja antaa tassua. Luulisi jonkun kaipaavan häntä. Emme keksi muuta syytä hänen palavalle rakkaudelleen yksisarvista kohtaan, kuin että hänellä on täytynyt olla vastaava lelu entisessä kodissaan. Siinä olisi ollut enemmän järkeä, jos kaupasta olisi ilmoitettu, että koira livahtaa sisään varastaakseen koiranruokaa eikä violettia pehmolelua, todetaan eläinsuojasta.

Eläintensuojan mukaan kukaan ei ilmoittautunut Sisun omistajaksi, mutta he ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat ilmaisseet tahtonsa adoptoida Sisu. Sisulle koittaa onnen päivät, kun hän löytää uuden kodin. Dollar General on nimittäin ilmoittanut lahjoittavansa muutaman ylimääräisen yksisarvislelun Sisulle ja tämän uudelle perheelle.

Suosittu Twitter-tili WeRateDogs kertoo, että Sisu on sittemmin adoptoitu, ja antaa Sisulle ja hänen tarinalleen arvosanaksi 14/10.

Lähde: People