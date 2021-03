HS: Suezin kanavan tukkineessa konttialuksessa on S-ryhmän tilaamaa tavaraa

Helsingin sanomien mukaan vähittäiskauppaketjujen edustajat eivät usko, että Suezin kanavan tukkeutumisen vaikutuksia näkyisi ainakaan toistaiseksi suomalaisissa ruokakaupoissa.

Suezin kanavan kautta kulkeva rahtiliikenne on ollut jumissa tiistaista lähtien, sillä kanavassa matalikkoon juuttunutta ja reitin tukkinutta MS Ever Given -konttialusta ei ole toistaiseksi saatu siirrettyä.

Helsingin Sanomien mukaan Ever Given -aluksen 20 000:sta rahtikontista muutama sisältää S-ryhmän Suomeen tilaamaa tavaraa. SOK:n hankintajohtaja Jari Simolin kertoi kuitenkin lehdelle, että rahtiliikenteen jumittamisen vaikutukset tuskin näkyvät Suomen kaupoissa, jos ongelma saadaan ratkaistua ensi viikon kuluessa.

Simolinin mukaan moniin laivarahteihin saattaa kuitenkin olla odotettavissa vähintään viikon myöhästymisiä.

Näkyviin vaikutuksiin ei HS:n mukaan uskonut myöskään K-ryhmän päivittäistavaroiden tavarakaupan johtaja Harri Hovi. Hänen mukaansa Suezin kanavan kautta kulkee K-ryhmälle enimmäkseen tonnikalaa ja ananasta, mutta kumpaakin on Hovin mukaan varastossa useammaksi viikoksi.

Laivan irrotusyritykset jatkuivat lauantaina Egyptissä. Kanavaa hallinnoivan SCA-viraston johtaja Osama Rabie toivoi paikan päällä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että laiva saataisiin irti matalikolta ilman sen rahdin purkamista.