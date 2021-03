Ranska ja Iso-Britannia kiistelevät koronarokotteista – Ranskan ulkoministeri briteille: ”Kiristämiseen on turha turvautua tässä tilanteessa”

Ranskan ulkoministeri arveli Ison-Britannian olevan pian vaikeuksissa toisten rokoteannosten jakelun kanssa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian syyttää Isoa-Britanniaa kiristämisestä koronarokotekiistassa, kertoo BBC. Aiemmin tällä viikolla Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson varoitti Euroopan unionin vientirajoitusten voivan vaikuttaa kielteisesti maan tuleviin investointeihin unionin alueella.

Ranska on ollut presidentti Emmanuel Macronin johdolla ollut etunenässä vaatimassa EU:lta tiukempia vientirajoituksia koronarokotteille. Ulkoministeri Le Drian ei kohdistanut kiristysväitteitään suoraan pääministeri Johnsoniin, mutta painotti, että EU ei voi maksaa hintaa Ison-Britannian rokotekäytännöistä.

– Kiristämiseen on turha turvautua tässä tilanteessa. Näin ei yksinkertaisesti voi tehdä, Le Drian totesi BBC:lle.

Ulkoministeri huomauttaa, että Iso-Britannia on ylpeillyt ensimmäisten rokoteannostensa sujuvalla jakelulla, mutta arveli maan olevan ongelmissa tulevien toisten annosten kanssa.

– Meidän pitää rakentaa vastavuoroista yhteistyötä Ison-Britannian kanssa, mutta emme vain voi lähettää briteille miljoonia rokotteita omien rokotekampanjoidemme yskiessä, ulkoministeri jatkaa.

Iso-Britannia on saanut rokotettua väestöään nopeaan tahtiin ja maassa on annettu arviolta 48 rokoteannosta sataa asukasta kohden. EU:ssa ollaan puolestaan tuskailtu rokotetoimitusten kanssa, ja erityisesti lääkevalmistaja AstraZeneca on ollut unionin hampaissa toimitusvaikeuksien vuoksi.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati unionin virtuaalisen huippukokouksen yhteydessä AstraZenecan suorittavan sovitut toimituksensa Eurooppaan ennen kuin toimittaa rokotteita muualle.