Trumpin uusi väite Capitolin tapahtumista: mellakoitsijat vain ”halailivat ja pussailivat” poliiseja

Ex-presidentti Donald Trump on esittänyt uuden tulkinnan loppiaisen mellakoista Washingtonin Capitol-rakennuksessa. Trump väitti Fox Newsin haastattelussa, että paikalla olleet mellakoitsijat vain ”halailivat ja pussailivat” poliiseja. Asiasta kertoo CNN.

Väitettä voidaan pitää ristiriitaisena, sillä loppiaisen mellakoissa esiintyi laajamittaista väkivaltaa, useita viranomaisia loukkaantui ja viisi ihmistä kuoli. Trumpin kannattajista koostunut väkijoukko tunkeutui loppiaisena senaatin Capitol-rakennukseen yrittääkseen estää presidentinvaalien tuloksen hyväksyminen.

– Tilanteessa ei ollut yhtään vaaraa kenellekään. He menivät sisään ja heidän ei olisi pitänyt tehdä niin. Osa heistä meni sisään, halaili ja pussaili poliiseja sekä vartijoita. Heidät päästettiin sisään, he kävivät kääntymässä sisällä ja kävelivät ulos, Trump maalaili puhelinhaastattelussa.

Entinen presidentti kommentoi myös Capitolin uusia turvatoimia ”häpeällisiksi”, kun senaatin rakennuksen ympärille on pystytetty piikkilanka-aitaa. Trump myöntyi kuitenkin haastattelija Laura Ingrahamin väitteeseen, että kaikki rikoksiin syyllistyneet tulisi tuomita poliittisista taustoista huolimatta.

Senaattiin tunkeutuneita Trumpin kannattajia sekä äärioikeistolaisia Proud Boys- ja Oath Keepers-järjestöjen jäseniä on pidätetty ja heitä vastaan on nostettu syytteitä epäiltynä loppiaisen tapahtumista. Trumpia itseään vastaan on nostettu ainakin kaksi kannetta mellakoiden lietsomiseen liittyen.