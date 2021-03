Tuskasta taidetta – argentiinalainen kuvanveistäjä muokkaa koronajätteestä taidenäyttelyn

Vakavan koronataudin potenut taiteilija haluaa säilyttää pandemian tuskaisat muistot näyttelyn avulla.

Tavallisesti Marcelo Toledo luo veistoksia ja koruja käyttäen metallia, mutta nyt hän ottaa haltuun uuden materiaalin: koronan vuoksi kertyneen hoitovälinejätteen, kuten käytetyt kasvomaskit ja ruiskut.

Toledo aikoo luoda koronajätteistä taidenäyttelyn, joka kuvastaa pandemian aiheuttamaa surua ja tuskaa.

Toledo oli ensimmäisiä argentiinalaisia, jolla todettiin koronatartunta vuosi sitten. Hän sairastui vakavasti covid-19 -tautiin ja joutui keuhkokuumeen vuoksi sairaalahoitoon kahdeksan päivän ajaksi.

Piirustuksia ja käytettyä lääkintämateriaalia, joista tulee osa taidenäyttelyä.­

Koronakokemus muokkasi Toledon elämää ja inspiroi hänet luomaan koronaan liittyvää taidetta, kuten 14-metrisen kasvomaskin, jossa on Argentiinan lippu.

Hänen uusin näyttelynsä ”Museum of the After” avataan syyskuussa Buenos Airesissa. Toledo on kerännyt näyttelyynsä esineitä sairaaloiden, laboratorioiden ja satunnaisten henkilöiden lahjoittamasta koronaviruksen hoitojätteestä.

Toledon avustajat sulkevat näyttelyesineet ilmatiiviisiin pusseihin.­

Mukana on käytettyjä rokotteita ja lääkintämateriaalia sekä lehtileikkeitä pandemiasta. Monet esineistä ovat suljettuina ilmatiiviisiin pusseihin.

– Tämä on ensimmäinen kerta kun luon näyttelyn, jota varten minun ei ole tarvinnut ostaa mitään siihen tarvittavaa. Kaikki näyttelyesineet on suljettu pusseihin tai koteloihin, jotta emme koskaan unohtaisi tätä. Ideana on, että ne säilyvät yli aikojen.

Toledo (oik.) siirtää avustajansa kanssa Raamatun Aatamia kuvaavaa taideteosta. Teos on osa tulevaa koronanäyttelyä.­

Toledo, 45, tunnetaan muun muassa Broadway-musikaali Evitaa varten luoduista koruista sekä Barack Obamalle ja Madonnalle valmistetusta taiteesta.