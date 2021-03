IS SEURAA

Osa laivoista lähti kiertämään Afrikkaa, koska jättimäinen konttialus tukkii yhä kanavan – IS seuraa Suezin tilannetta

Jättimäistä, poikittain jumittunutta konttilaivaa yritetään irrottaa suuroperaatiossa.

Maailman suurimpiin konttialuksiin kuuluva MV Ever Given on tukkinut rahtiliikenteen solmukohtana tunnetun Suezin kanavan viime tiistaiaamusta lähtien. Alus ajautui matalikkoon hiekkamyrskyssä.

Kukaan ei ole loukkaantunut eikä lasti ole vahingoittunut, mutta poikittain kanavassa makaava 400-metrinen alus on pysäyttänyt liikenteen ja aiheuttaa joka hetki yhä pahemman viivästyksen maailmankaupalle.

Irrotusyrityksen suunnitteluun on palkattu kaksi yhtiötä, hollantilainen Smit Salvage ja japanilainen Nippon Salvage. Ensin mainitulla on kokemusta matkustaja-alus Costa Concordian ja venäläissukellusvene Kurskin pelastustöistä.

Alusta on yritetty työntää ja vetää ja sen jumiutuneen keulan ympärillä on käynnissä maansiirtotyöt. Lastia pyritään keventämään ja lauantaina alkavan nousuveden toivotaan irrottavan laivan.

Arviot operaation kestosta vaihtelevat. Kanavaa hallinnoivan egyptiläisviranomaisen mukaan irrotus voi onnistua jo lauantaina, mutta toisten arvioiden mukaan se voi venyä jopa ensi keskiviikkoon ja senkin jälkeen kanava voi tarvita korjauksia.