Vladimir Putinin macho-kuvat putkahtivat julki juuri sopivalla hetkellä – tästä on kysymys

Vladimir Putin tunnetaan macho-kuvistaan. Asiantuntijat kertovat, mistä kuvien julkaisussa on kyse.

Siperian Tuvasta on Hollywoodiin matkaa vajaat 10 000 kilometriä. Presidentti Vladimir Putinin ratsastusretki kotimaansa aroilla elokuussa 2007 oli silti kuin vanhasta kunnon lännenelokuvasta.

Neljäntoista kesän takainen otos käynnisti machokuvien sarjan. Seuraavana vuonna Putin ”rauhoitti” tiikerin, jolle asennettiin satelliittipanta. 2009 hän kävi Baikaljärven pohjassa sukellusveneellä.

2007.­

2007.­

2007.­

2008.­

2009.­

2009.­

Otoksista on jo yli vuosikymmen, mutta askel ei hidastu. Kremlin uusissa kuvissa Putin ajelee Siperiassa armeijan miehistönkuljetusvaunulla ja tarpoo lumessa puolustusministeri Sergei Shoigu rinnallaan.

– Kuvilla näytetään tavallisille venäläisille, että presidentti Putin on paitsi fyysisesti, myös henkisesti hyvässä kunnossa, politiikan tutkija, professori Vladimir Gelman sanoo.

– Putin esitetään voimakkaana hahmona, joka pystyy tarvittaessa suojelemaan kansaansa ja maatansa.

Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu esiintyvät tuoreissa kuvissa.­

” Kyseessä mahdollisesti on rinnastus. Siinä yritettiin näyttää Putin, joka on hyvässä kunnossa ja Biden, joka ei olisi tarpeeksi vahva johtamaan Amerikkaa.

Kuvien julkaisuaika tuskin oli sattumaa. Yhdysvaltain tuoreella demokraattipresidentillä Joe Bidenillä oli viikko sitten perjantaina vaikeuksia pysyä pystyssä lentokoneen portailla, kun hän oli lähdössä virkamatkalle Andrewsin tukikohdasta Marylandissa.

Puolueen ja sitä lähellä olevan median mukaan kolminkertaisen kompuroinnin aiheutti ”tuuli”. Putinin tarkoitus saattoi olla näyttää, mistä tuuli puhaltaa.

– Kyseessä mahdollisesti on rinnastus. Siinä yritettiin näyttää Putin, joka on hyvässä kunnossa ja Biden, joka ei olisi tarpeeksi vahva johtamaan Amerikkaa.

Putinin ”stuntit” ovat kehittyneet vuosien varrella. Ihmemies MacGyverkin olisi voinut ihmetellä 2012, kun presidentti lensi riippuliitimellä ohjaamaan kurkiauraa reitilleen.

Aina ei tosin onnistu Putinkaan; presidentti yritti taivuttaa paistinpannua kasaan Nasi-nuorten leirillä, mutta lopulta pannun päivät saapui päättämään paikallinen voimamies.

Pannuepisodista tuli vitsi nopeasti, mutta länsimaiden medioissa muutkin pullistelut on esitetty vähintään kepeässä valossa.

– Lännessä ne nähdään aikansa eläneinä, mutta monelle venäläiselle ne ovat edelleen relevantteja, professori Gelman sanoo.

2012.­

” Ympäri maailmaa on maita – etenkin entisen Neuvostoliiton alueella – joissa fyysisen voiman näyttäminen on olennainen osa johtamista.

2011.­

Fyysinen voima ja maskuliinisuus nähdään hyvänä – ja johtajalle pakollisena asiana. Etenkin vanhemmat sukupolvet ajattelevat tällä tavalla.

German toteaa, että länsimaalaisten silmiin tällaiset kuvat pistävät vuonna 2021.

– Ihan kuin ne olisi otettu 1950-luvulla. Mutta moni vanhempi venäläinen näkee ne nykyaikaisina, koska he elävät edelleen siinä viitekehyksessä.

Gelman toteaa, että Venäjä ei ole ainoa maa, jossa voima ja maskuliinisuus yhä jyllää. Pohjois-Eurooppa voi olla enemmänkin poikkeus.

– Ympäri maailmaa on maita – etenkin entisen Neuvostoliiton alueella – joissa fyysisen voiman näyttäminen on olennainen osa johtamista. Pohjoismaissa muutos on alkanut vuosikymmeniä sitten, ja on sen takia jo juurtunut.

Putin joutui myrskyn silmään jopa kotimaassaan, kun vyyhti oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vajaan vuoden takaisen myrkytyksen ympärillä alkoi purkautua. Nyt Navalnyi istuu ”turvallisesti” vankilassa. Putinilla on silti Gelmanin mukaan tarve näyttää kuka käskee.

– Presidentti haluaa osoittaa, että hän on edelleen tukevasti vallassa. Kuvissa on myös toinen tärkeä viesti; se kenen seurassa hän on. Puolustusministeri Sergei Shoigun.

– Yhteiskuvat puolustusministerin kanssa viestivät sitä, että armeija on edelleen Putinin puolella. Viesti on suunnattu myös hänen arvostelijoilleen: Venäjän armeija tukee minua.

Vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista huomaa pullisteluotoksissa tiettyä yhtäläisyyttä 1930- ja 1940-lukujen neuvostoliittolaiseen työn sankarien kuvaukseen.

Putin kuvattiin jo vuoden 2000 maaliskuussa SU-27 hävittäjän perämiehenä. Otos on kuin toisinto puna-armeijan muinaisesta hengennostatusjulisteesta.

– Ne, joille tämän tyyliset stuntit ja johtajan autoritäärisyys on suunnattu, muistelevat Neuvostoliittoa haikeudella. Siksi tällainen naiivi tapa puree heihin, Lassila toteaa.

2016.­

2017.­

2018.­

Neuvostokuvastosta löytyy myös kunnon vonkaleiden naaraamista ja uhmakkaista ratsumiehiä – aivan kuten Kremlin PR-otoksistakin.

– Tekijöiden kannalta nämä eivät edes ole kieli poskessa tehtyjä. Niiden ongelma on se, että ne on suunnattu television ja perinteisen median kuluttajille, Lassila sanoo.

– Venäjällä on varttunut jo useita ikäryhmiä, jotka lukevat uutisensa internetistä. Heihin tällainen ei pure. Presidentin PR-osastolla ollaan kyllä tietoisia, että tällainen ei ole enää yhtä tehokasta kuin 2000-luvun alussa.

Myös professori Gelman näkee, että 68-vuotias Putin ei ikuisesti voi esittää machoa kansalaisilleen.

– Asiat muuttuvat Venäjälläkin, mutta eivät yhdessä yössä.

Aleksei Navalnyin vankeustuomio kestää paperilla 3,5 vuotta. Kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Ajatusleikki Navalnyistä Venäjän johtajana on kaukainen, mutta yksi asia on melko varma: hän tuskin kesyttäisi tiikereitä tai ajaisi tankilla ilman paitaa valtion virallisissa valokuvissa.

– Navalnyin tilanne on sellainen, että kaikki puheet hänen nousustaan Venäjän johtoon ovat toistaiseksi spekulointia. En kuitenkaan usko, että hän missään tilanteessa esiintyisi tällaisissa kuvissa, Gelman toteaa.