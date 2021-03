Yhdysvaltalaisyliopisto otti tiukan linjan – syksyllä kampukselle ei ole asiaa ilman koronarokotetta

New Jerseyssä sijaitseva Rutgersin yliopisto vaatii kaikilta opiskelijoilta rokotetodistusta ennen kampukselle pääsyä.

Yhdysvalloissa Rutgersin yliopisto vaatii syyslukukaudella opiskelijoiltaan todistusta koronarokotteen ottamisesta ennen kampukselle pääsyä, kertoo New York Times. New Jerseyn osavaltiossa sijaitseva maan suurimpiin lukeutuva yliopisto on tiettävästi ensimmäinen, joka on asettanut rokotteen ottamisen pakolliseksi.

Opiskelijoilta vaaditaan rokotetodistus ennen kuin he pääsevät yliopiston asuntoloihin asumaan tai osallistumaan lähiopetukseen. Vaatimukseen voi hakea yliopiston mukaan vapautusta lääketieteellisistä tai uskonnollisista syistä. Etäopetukseen osallistuvilta rokotteen ottamista ei myöskään vaadita.

Rokotteen ottamisen jälkeen opiskelijoiden suositellaan silti käyttävän kasvomaskeja ja noudattavan turvavälejä. Yliopiston henkilökunnalle rokotteen ottamista ei ole toistaiseksi asetettu pakolliseksi, mutta asiaa suositellaan voimakkaasti.

Yhdysvaltain suurimpiin lukeutuvassa Rutgersin yliopistossa opiskelee kaikkiaan yli 70 000 opiskelijaa.

New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy uskoo koronarokotteen olevan osavaltiossa lähes kaikille saatavilla toukokuuhun mennessä.