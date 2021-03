Lehdet: New Yorkin kohukuvernööri järjesti läheisilleen koronatestejä kotiin – samaan aikaan tavalliset kansalaiset kärsivät testipulasta

Lehtiväitteiden mukaan Andrew Cuomon läheiset ja tuttavat pääsivät testeihin viime keväänä, kun tavallisten kansalaisten oli vaikea päästä testattavaksi resurssipulan vuoksi.

Skandaaleissa ryvettynyt New Yorkin demokraattikuvernööri Andrew Cuomo järjesti perheenjäsenilleen ja muille hyvin verkostoituneille ihmisille erityispääsyn osavaltion tekemiin koronavirustesteihin ja lähetti lääkärin ja muita osavaltion terveysvirkamiehiä heidän koteihinsa viime keväänä, Washington Post uutisoi.

Tavallisten kansalaisten oli tuolloin vaikea ylipäätään päästä testeihin testi- ja resurssipulan takia.

Lehti kertoo saaneensa tiedot kolmelta ihmiseltä, joilla on tietoja Cuomon toiminnasta.

Yksi hyötyjä oli Cuomon veli, CNN:n ankkuri Chris Cuomo, jolla todettiin koronavirustartunta maaliskuussa 2020. Washington Postin mukaan Chris Cuomon testasi New Yorkin terveysministeriön lääkäri, joka vieraili tämän kotona.

Albany Times-Union uutisoi ensimmäisenä, että terveysvirkailijoita ohjeistettiin priorisoimaan Cuomon sukulaisten testaaminen. Lehden mukaan myös Cuomon äiti ja ainakin yksi sisarista testattiin, jotkut useita kertoja.

– Jos heidän työnsä oli mennä tekemään testi jollekin vanhalle naiselle New Rochellessa, se on eri asia – se on itse asiassa hyvä, eräs lehden lähteistä sanoi.

– Tässä ei ollut kyse siitä.

Osavaltion lait kieltävät virkamiehiä käyttämästä asemaansa hyväkseen saadakseen ”etuoikeuksia tai poikkeuksia” itselleen tai muille. Myös virka-aseman hyväksikäyttämisen yrittäminen on laissa kielletty.

Cuomon hallinnon neuvonantaja Richard Azzopardi kiisti, että Cuomo olisi pyrkinyt hyödyntämään asemaansa perheensä ja tuttujensa eduksi.

– Pandemian varhaisessa vaiheessa, kun painotettiin paljon kontaktien jäljitystä, teimme kaikkemme saadaksemme ihmiset testattua, Azzopardi sanoi New York Timesin mukaan.

Hänen mukaansa tähän liittyi ”joissain tapauksissa ihmisten koteihin meneminen – ja ovelta ovelle kulkeminen paikoissa kuten New Rochelle – näytteiden ottamiseksi niiltä, jotka uskoivat altistuneensa koronavirukselle tautitapausten tunnistamiseksi.”

– Autettujen joukossa oli yleisön jäseniä kuten lainsäätäjiä, toimittajia, osavaltion työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka pelkäsivät saaneensa tartunnan, ja jotka saattoivat levittää sitä edelleen.

Useat demokraattipäättäjätkin ovat vaatineet Cuomon eroa. Kuvernööri joutui alkuvuodesta hoitokotiskandaalin keskelle. Tuolloin kävi ilmi, että hoitokodeissa koronaviruksen saaneet ja siihen myöhemmin sairaaloissa kuolleet tilastoitiin vain sairaalassa kuolleiksi. Näin ollen epidemian todellinen laajuus hoitokodeissa jäi pimentoon. Cuomon avustajan kerrotaan myöntäneen, että koronakuolleisuuslukuja pimitettiin.

Tämän jälkeen useat naiset ovat syyttäneet Cuomoa ahdistelusta ja eräs kollega kiusaamisesta.