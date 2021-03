Suezin kanavan tukkinut jättimäinen konttialus on aiheuttanut valtavan rahtikaaoksen – näin laivaa yritetään irrottaa

400-metrinen konttialus on tukkinut Suezin kanavan, jonka kautta kulkee 30 prosenttia maailman rahtikonteista.

Konttialuksen siirtäminen Suezin kanavasta voi kestää ”päiviä tai viikkoja,” kertoo asiantuntijoita paikan päälle lähettäneen hollantilaisfirman edustaja. Boskalis-yrityksen omistaman Smit Salvagen asiantuntijat saapuivat kanavalle torstaina, AFP uutisoi.

– Se on kuin painava valas rannalla, Boskalisin toimitusjohtaja Peter Berdowski kuvaili alankomaalaiselle Nieuwsuur-ohjelmalle edessä olevaa siirtourakkaa.

– Emme voi sulkea pois sitä, että tässä kestää viikkoja, tilanteesta riippuen.

MV Ever Given ajautui lähes poikittain Suezin kanavassa.­

Maailman suurimpiin konttialuksiin kuuluva MV Ever Given ajautui matalikkoon hiekkamyrskyssä 23. maaliskuuta aamuseitsemän jälkeen Suomen aikaa. Kukaan aluksen 25-jäsenisestä miehistöstä ei loukkaantunut pohjakosketuksessa. Myös rahti säilyi vahingoittumattomana, New York Times kertoo.

400-metrinen alus on Suezin kanavassa lähes poikittain, minkä takia kanava on tukossa. Egyptin viranomaiset ovat joutuneet väliaikaisesti sulkemaan kanavan.

Keskimäärin yli 50 alusta kulkee Suezin kanavan läpi päivittäin. Kanavan läpi kulkee noin 30 prosenttia maailman rahtikonteista ja noin 12 prosenttia kaikesta tavararahdista. Reutersin mukaan nyt yli 200 suurta konttialusta, öljyä ja kaasua kuljettavaa tankkeria ja muita rahtialuksia on kanavan päädyissä odottamassa läpipääsyä. Kyse on pahimmista rahtiruuhkista vuosiin.

Aluksia odottamassa pääsyä Suezin kanavaan.­

Tältä liikennekaaos Suezin kanavassa näytti pahimmillaan, ennen kuin kanava suljettiin väliaikaisesti.­

Berdowskin mukaan konttialuksen siirto-operaatio voi kestää viikkoja, jos siihen sisältyy yksittäisten konttien siirtämistä pois alukselta ja ruoppausta. Berdowskin mukaan myös kaluston saamisessa paikalle kestää.

– Siellä on yhä polttoainetta ja vettä, jotka voi poistaa. Pitää yrittää vähentää painoa mahdollisimman paljon. Jos se ei toimi, jäljelle jää erilaisten ratkaisujen yhdistelmä, kuten konttien siirtäminen pois.

– Mitä syvemmällä alus on jumissa ja mitä vaikeampaa sen keventäminen on, sitä kauemmin aikaa sen vapauttaminen vie.

Alusta on yritetty irrottaa kaivureiden avulla.­

Suezin kanavan viranomaiset sanoivat torstaina keskustelleensa Smit Salvagen edustajien kanssa ruoppauksesta konttialuksen irrottamiseksi. Tällä hetkellä alusta yritetään saada irrotetuksi kahden ruoppaajan, yhdeksän hinaajan ja neljän kaivurin avulla.

Alusta on jo yritetty saada irrotettua työntämällä ja vetämällä sitä. Lisäksi kaivureilla on kaivettu maata aluksen keulapaksunnoksen läheltä.

Kaivurit ovat kaivaneet maata aluksen keulapaksunnoksen ympäriltä.­

Reutersin lähteiden mukaan painolastina ollutta vettä oli jo tyhjennetty, jotta alus saataisiin kellumaan.

Asiantuntijoiden mukaan rahtiliikenne saatetaan joutua ohjaamaan Afrikan ympäri, jos alusta ei pian saada liikkeelle.

MV Ever Givenin omistaa japanilaisyritys, mutta sitä operoi taiwanilainen Evergreen Marine Corp -yritys. Alus purjehtii Panaman lipun alla.