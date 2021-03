Tuoreet luvut: Näin paljon EU:n alueella valmistettuja korona­rokotteita on viety maailmalle

Koronarokotteiden tuotanto, saatavuus ja jako olivat väistämättä keskustelunaiheiden kärjessä, kun EU-maiden johtajat aloittivat torstaina videohuippukokouksensa.

EU on saamassa tammi–maaliskuun aikana yhteensä 100 miljoonaa rokoteannosta, ja niistä suurin osa, noin 66 miljoonaa, on Biontechin ja Pfizerin valmistamia.­

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti kokouksen alkupuolella tuoreita rokotelukuja. Niiden mukaan EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa koronarokoteannosta ja niistä noin 62 miljoonaa annosta on annettu rokotettaville.

Komission mukaan EU on saamassa tammi–maaliskuun aikana yhteensä 100 miljoonaa rokoteannosta, ja niistä suurin osa, noin 66 miljoonaa, on Biontechin ja Pfizerin valmistamia. Samaan aikaan lääkeyhtiö Astra Zeneca on toimittamassa EU:hun vain 30 miljoonaa annosta, vaikka komission mukaan odotuksissa oli, että yhtiö toimittaisi 120 miljoonaa annosta.

Rokotetoimitusten odotetaan saavan rutkasti vauhtia, kun kevät etenee ja kääntyy kesään. Komissio arvioi, että toisella vuosineljänneksellä EU-maihin toimitettaisiin 360 miljoonaa rokotetta.

Johtajien odotetaan korostavan läpinäkyvyyden tärkeyttä

Komission mukaan joulukuun alusta alkaen tarkasteltuna EU:n alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta. Summa on siis lähes yhtä suuri kuin mitä EU-maihin on tähän mennessä toimitettu.

Rokotteiden saatavuutta EU:ssa on pyritty turvaamaan tarkkailemalla niiden vientiä. EU-komissio kertoi keskiviikkona väliaikaisista tiukennuksista koronarokotteiden vientiin unionin ulkopuolelle.

Komissio haluaa, että koronarokotteiden vientilupien myöntämisessä tarkastellaan vastavuoroisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Käytännössä rokotevientiä EU:sta voitaisiin esimerkiksi rajoittaa sellaisten maiden osalta, jotka tuottavat itsekin rokotteita ja jotka ovat EU:ta pidemmällä rokotuksissaan.

STT:n näkemän luonnostekstin mukaan johtajien odotetaan toteavan kokouksessaan, että läpinäkyvyys ja vientitarkkailu on tärkeää. Lääkeyhtiöiden halutaan tarjoavan ennustettavuutta rokotteiden tuotannosta ja kunnioittavan sopimuksiin kirjattuja aikatauluja.

Suomi on yleisesti suhtautunut vientirajoitusten tiukentamiseen varauksella ja halunnut välttää tilanteita, joissa tiukoista rajoituksista voisi seurata kitkaa rokotteiden kansainvälisiin tuotantoketjuihin.

Tiukemmilla vientirajoituksilla on arvioitu olevan mahdollista vaikutusta rokotevientiin esimerkiksi Britanniaan. EU-komissio ja Britannian hallitus julkaisivat kuitenkin keskiviikkoiltana yhteisen lausunnon, jossa ne korostivat työskentelevänsä sellaisten ratkaisujen puolesta, mistä olisi hyötyä kummallekin osapuolelle.

Kokousvieras Yhdysvalloista

Johtajien odotettiin keskustelevan myös pandemian hallinnasta, sillä tilanne on Euroopassa edelleen huolestuttava. Huippukokouskin on järjestetty videoyhteyden välityksellä tautitilanteen vuoksi, vaikka alun perin johtajien piti kokoontua kasvokkain Brysseliin kaksipäiväiseen tapaamiseensa.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin odotettiin vierailevan videokokouksessa myöhään torstai-iltana ja johtajien oli määrä keskustella hänen kanssaan transatlanttisesta suhteesta.