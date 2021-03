Biden sanoi suunnittelevansa jatkokautta ja vitsaili Trumpista – ”Voi luoja, kuinka kaipaan häntä”

Joe Biden on Yhdysvaltain historian vanhin presidentti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi torstain lehdistötilaisuudessa suunnittelevansa osallistumista vuoden 2024 presidentinvaaleihin.

Bidenilta asiasta kysynyt toimittaja huomautti, että Bidenin edeltäjä Donald Trump aloitti virallisesti uudelleenvalintakampanjansa heti astuttuaan virkaan 2017.

– Edeltäjäni. Voi luoja, kuinka kaipaan häntä, Biden vitsaili.

– Vastaus on kyllä. Suunnitelmani on asettua uudelleen ehdolle. Se on odotukseni.

Toimittajan tivatessa tarkoittaako tämä varmasti ehdolle asettumista, Biden kierteli.

– En suunnittele, mitä tapahtuu kolmen ja puolen vuoden päästä.

Bidenilta kysyttiin myös, olisiko Kamala Harris edelleen hänen varapresidenttiehdokkaansa.

– Oletan ehdottomasti niin. Hän tekee loistavaa työtä. Hän on loistava kumppani.

Biden, 78, on kaikkien aikojen vanhin Yhdysvaltain presidentti.