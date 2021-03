Biden tuplasi Yhdysvaltain rokotustavoitteen

Amerikkalaisista 14 prosenttia on jo saanut täyden rokotussuojan.

Presidentti Joe Biden lupasi torstain lehdistötilaisuudessaan, että Yhdysvalloissa on annettu 200 miljoonaa koronavirusrokotetta hänen virkakautensa sadan ensimmäisen päivän aikana.

– Tiedän, että se on kunnianhimoista, kaksi kertaa alkuperäinen tavoitteemme. Mikään muu maa ei pääse edes lähelle sitä, mitä teemme, Biden sanoi.

Biden julisti ennen virkaanastujaisiaan, että hänen sadan ensimmäisen päivänsä aikana on annettu 100 miljoonaa rokotusannosta. Tavoite täyttyi jo 58 päivän jälkeen.

Biden astui virkaansa 20. tammikuuta. Sata päivää Valkoisessa talossa tulee hänelle täyteen 30. huhtikuuta.

Yhdysvalloissa on annettu torstaihin mennessä 130 miljoonaa koronavirusrokotusta. Väestöstä 14 prosenttia on jo täysin rokotettu. Yli 65-vuotiaista 43 prosenttia on saanut täyden rokotussuojan.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Yhdysvalloissa on annettu keskimäärin 2,5 miljoonaa rokotusta päivässä. Mikäli vauhti säilyy samana, huhtikuun lopussa rokotuksia olisi annettu 205 miljoonaa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat hyväksyneet kolmen valmistajan, Pfizer-BioNTechin, Modernan ja Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteet. Kaksi ensin mainittua vaatii kaksi annosta rokotussuojan muodostamiseksi, viimeksi mainittu yhden.