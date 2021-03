Tutkijat puristivat uutta tietoa supermassiivisesta mustasta aukosta – kaasupurkausten arvoitus voi ratketa

EHT-radioteleskooppihankkeen uusi tutkimus paljastaa, kuinka magneettikentät kulkevat mustan aukon reunalla.

Kansainvälinen EHT-teleskooppihanke on julkaissut uuden version maailmaa vuonna 2019 hätkäyttäneestä kuvasta, joka esittää Messier 87 -galaksin supermassiivista mustaa aukkoa. Kohteen etäisyys Maasta on 55 miljoonaa valovuotta.

Päivitetty kuva ja raportti siihen liittyvästä tutkimuksista julkaisiin keskiviikkona The Astrophysical Journal Letters -lehdessä.

Kaksi vuotta sitten sensaation aiheuttanut ensimmäinen kuva samasta kohteesta ei loppujen lopuksi antanut tutkijoille kovin paljon uutta tietoa mustiin aukkoihin liittyvästä fysiikasta, mutta kohteen tarkastelu polarisoidussa valossa on eri juttu – se paljastaa mustan aukon ympärillä olevan magneettikentän rakenteen.

Kuvaan on saatu pitkän tutkimustyön jälkeen näkyviin aukkoa ympäröivän säteilyn polarisaation suunta. Polarisaatio puolestaan seuraa mustan aukon ympärillä olevan magneettikentän suuntaa.

– Polarisoitu valo kaartuu spiraalin tavoin, kertoi EHT:n hollantilainen tutkija Sara Issaoun tiedelehti New Scientistille.

– Se kertoo meille, että mustan aukon ympärillä olevalla magneettikentällä on järjestynyt rakenne. Tämä on todella tärkeä havainto, sillä vain järjestyneellä magneettikentällä on kyky laukaista kaasusuihkuja. Hajanainen magneettikenttä ei siihen pysty.

Suuri osa materiasta mustan aukon lähellä putoaa aukkoon, mutta osa siitä suihkuaa suurella nopeudella yli 5 000 valovuoden päähän. Jotta suihkujen syntyä voitaisiin ymmärtää, tarvitsivat tutkijat tietoa aukon reunan lähellä olevista magneettikentistä. Juuri tähän EHT:n tutkimus tähtäsi.

Magneettikentän voimakkuus lähellä mustaa aukkoa on EHT:n mukaan 1–30 gaussia. Se on enimmillään noin 50-kertainen verrattuna Maan magneettikenttään, joka on voimakkaimmillaan pohjois- ja etelänavalla.

EHT:n tutkijaryhmän suomalaisjäsen suomalaisjäsen Tuomas Savolainen kommentoi havaintoa Aalto-yliopiston verkkosivuilla näin:

– Tiesimme, että mustan aukon ympärillä on magneettikenttä, mutta emme tienneet millainen. Se, että saimme selville magneettikentän rakenteen näin lähellä mustan aukon reunaa, on merkittävä edistysaskel, sanoi Metsähovin radiotutkimusasemalla työskentelevä Savolainen.

EHT:n eli Event Horizon Telescope -hakkeessa on kahdeksan eri puolilla maailmaa sijaitsevaa radioteleskooppia. Nämä erilliset radioteleskoopit muodostavat ikään kuin yhden suuren teleskoopin.

Teleskooppien signaalit kuljetetaan havaintojen jälkeen kahdelle supertietokoneelle signaalien yhdistämistä varten. Tämän jälkeen yhdistetyistä signaaleista muodostetaan kuva laskutoimitusten avulla.

Messier 87 -galaksin supermassiivista mustaa aukkoa havainnoitiin 230 gigahertsin taajuudella.