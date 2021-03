Intiassa on koronatesteissä havaittu uusi, ”tuplamuunnokseksi” kuvailtu koronaviruksen muoto.

Intialaismieheltä otettiin koronatestiä New Delhissä keskiviikkona.­

Länsi-Intiassa sijaitsevan Maharashtran osavaltion viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että uutta koronamuunnosta on havaittu 206 näytteestä.

Lisäksi muunnosta on havaittu yhdeksässä näytteessä New Delhissä.

Epidemiologien mukaan termi ”tuplamuunnos” kuvaa uutta koronamuunnosta, josta löytyy yhteneväisyyksiä kahteen jo aiemmin havaittuun muunnokseen.

– Tuplamuunnos ei ole tieteellinen termi. Kyseessä on jälleen yksi muunnos, jota Intiassa esiintyy, kertoo Ramanan Laxminarayan terveydenhuoltoa tutkivasta Center for Disease Dynamics, Economics and Policy -keskuksesta.

– Onko syytä olla huolissaan tästä muunnoksesta? Ei vielä, koska meillä ei ole näyttöä siitä, että nämä muunnokset olisivat tarttuvampia tai enemmän kuolemia aiheuttavia kuin jo tunnetut muunnokset, hän toteaa Reutersille.

Intiassa ilmoitettiin torstaina korkeimmasta koronatartuntojen päivittäisestä määrästä viiteen kuukauteen. Uusia tartuntoja ilmoitettiin 53 476.

Intiassa on pandemian aikana todettu 11,8 miljoonaa koronatartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen.