Koronan mallimaassa Islannissa havaittiin 22 tartuntaa – lähes koko maa kiinni

Islanti tiukentaa dramaattisesti koronarajoituksia.

Islannissa koronaviruksen brittivariantti on taas nostamassa päätään.­

Islanti on pitkään ollut koronahoidon eurooppalainen mallimaa. Pienen saarivaltion tartuntaluvut ovat pitkään olleet alle kymmenessä per päivä, ja elämä on ollut kohtalaisen normaalia ilman massiivisia rajoituksia.

Kaikki muuttui keskiviikkona.

Islannissa havaittiin maanantaina 22 uutta tartuntaa. Se oli suurin päiväkohtainen lukema yli kahteen kuukauteen. Tartunnoista 12 oli alakouluikäisillä lapsilla.

Maan hallitus ja terveysviranomaiset reagoivat nopeasti. Keskiviikkona kerrottiin lukuisista uusista rajoituksista, jotka muuttavat ainakin kolmeksi viikoksi dramaattisesti islantilaisten elämää.

Muun muassa koulut, uimahallit, kuntosalit, teatterit, elokuvateatterit ja baarit sekä yökerhot suljetaan koko maassa kolmeksi viikoksi heti torstaina. Ravintolat voivat pitää ovensa auki mutta vain kello 22:een saakka.

Kahden metrin etäisyys muihin esimerkiksi kaupoissa tulee pakolliseksi, ja kokoontumisrajoituksia tiukennetaan 50 hengestä 10 henkeen.

Uusista rajoituksista kertoi mm. Iceland Review -sivusto.

Nopein ja voimakkain toimin pyritään katkaisemaan viruksen leviäminen alkuunsa.

– Kolmen viime kuukauden aikana olemme voineet elää vapaammin kuin muualla Euroopassa, mutta nyt meidän täytyy vastata uhkiin, pääministeri Katrin Jakobsdottir sanoi.

Islannin 22 uutta päivätartuntaa vastaa asukaslukuihin suhteutettuna samaa, jos Suomessa olisi 333 tartuntaa päivässä. Islannissa ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja kahden viikon aikana / 100 000 asukasta) on tällä hetkellä 15,6, Suomessa nyt 174,0.