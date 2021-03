Isänsä syliin pyrkineestä 7-vuotiaasta tuli Myanmarin levottomuuksien nuorin kuolonuhri – ”Sitten he ampuivat häntä”

Mandalayn esikaupunkialueella asunut Khin Myo Chit, 7, surmattiin tiistaina omassa kodissaan turvallisuusjoukkojen tekemän ratsian yhteydessä.

Myanmarista kantautui tiistaina maailmalle uutinen, jonka mukaan 7-vuotias tyttö oli kuollut samana päivänä ampumahaavoihin maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mandalayssa. Reutersin saama tieto oli lähtöisin paikallisen hautaustoimiston työntekijöiltä.

Silminnäkijät olivat kertoneet tytön saaneen osuman luodista omassa kodissaan, kun turvallisuusjoukot avasivat tulen Mandalayn esikaupunkialueella. 7-vuotias on tähän mennessä tiettävästi nuorin ihminen, joka on saanut surmansa viime kuussa maassa tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Mielenosoittajat pakenivat turvallisuusjoukkoja Yangonin lähellä viime viikolla.­

Laajoja protesteja sytyttäneen vallankaappauksen jälkeen Myanmarin armeija on lisännyt jatkuvasti voimankäyttöä siviilejä kohtaan. Protestien yhteydessä on tähän mennessä kuollut poliittisia vankeja auttavan AAPP-järjestön mukaan ainakin 261 ihmistä.

Pelastakaa lapset -järjestön mukaan kuolleiden joukossa on ollut ainakin 20 alaikäistä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC vahvisti keskiviikkona surmansa saaneen 7-vuotiaan olleen nimeltään Khin Myo Chit. Perhe kertoi BBC:n toimittajalle poliisin ampuneen tyttöä perheen kotiin tehdyn ratsian yhteydessä, kun tämä oli juossut kohti isäänsä.

Khin Myo Chit, 7, on tiettävästi nuorin Myanmarin viime aikaisten tapahtumien kuolonuhreista.­

Khin Myo Chitin vanhemman sisaren mukaan poliisit tekivät tiistaina iltapäivällä etsintöjä kaikkiin naapuruston asuintaloihin. Lopulta he tunkeutuivat perheen kotiin etsiäkseen aseita ja tehdäkseen mahdollisesti pidätyksiä.

– He potkaisivat ovea saadakseen sen auki. Kun ovi oli auki, he kysyivät isältäni, oliko talossa muita ihmisiä. Kun hän sanoi ei, he syyttivät häntä valehtelemisesta ja alkoivat tutkia taloa, perheen vanhempi tytär May Thu Sumaya, 25, kertoi BBC:lle.

Juuri samalla hetkellä Khin Myo Chit juoksi sisarensa mukaan isänsä luo päästäkseen tämän syliin.

– Sitten he ampuivat häntä ja osuivat häneen.

Perheen isä U Maung Ko Hashin Bai on puolestaan kertonut tapahtumista paikallisten islaminuskoisten asioista raportoivalle Myanmar Muslim Medialle.

– Hän sanoi: ”En pysty, isä, sattuu liikaa”, mies kuvaili tyttärensä viimeisiä sanoja haastattelussa.

Miehet rukoilivat Khin Myo Chitin ruumiin äärellä tytön hautajaisissa Mandalayssa keskiviikkona.­

Isä kertoi Khin Myo Chitin menehtyneen noin tunnin kuluttua, kun tätä oltiin kiidättämässä autolla hoitoon. Isän mukaan poliisit myös pahoinpitelivät ja pidättivät hänen 19-vuotiaan poikansa.

Pelastakaa lapset -järjestö kommentoi julkaisemassaan lausunnossa Khin Myo Chitin kuolemaa. Tytön kotiin tehtyä ratsiaa edeltävänä päivänä Mandalayssa oli levinnyt tieto 14-vuotiaan pojan kuoliaaksi ampumisesta.

– Näiden lasten kuolemat ovat erityisen huolestuttavia, kun ottaa huomioon sen, että kummankin on kerrottu tulleen tapetuksi kotona ollessaan. Eli siellä, jossa heidän olisi pitänyt olla turvassa. Se, että niin monia lapsia tapetaan lähes päivittäin, osoittaa kuinka täydellisen piittaamattomasti turvallisuusjoukot suhtautuvat ihmiselämään, järjestön lausunnossa sanottiin.