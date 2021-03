Aleksei Navalnyi valitti kovaa selkäkipua ja jalan puutumista – nyt hänen luokseen vankileirille ei päästetä asianajajia

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin avustajat kertovat pelkäävänsä, että Navalnyin terveydentila on heikentynyt vankileirillä rajusti ja häntä piilotellaan asianajajiltaan.

Aleksei Navalnyi kuvattuna oikeudessa Moskovassa helmikuussa. Kuvassa on myös hänen asianjajajansa Olga Mihailova.­

Reilun sadan kilometrin päässä Moskovasta sijaitsevalla vankileirillä olevaan Aleksei Navalnyiin ei ole saatu keskiviikkona yhteyttä eikä hänen luokseen ole päästetty asianajajia.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov kertoi, että asianajajilla piti olla Navalnyin kanssa keskiviikkona 24. maaliskuuta etukäteen sovittu tapaaminen Pokrovin leirillä, mutta tapaamista ei ole ainakaan toistaiseksi sallittu mitä ilmeisimmin pelkkiin tekosyihin vedoten.

Volkovin mukaan on mahdollista, että Navalnyi on jouduttu siirtämään leirin vankilasairaalaan ja leirin johto yrittää peitellä tapahtunutta.

Volkovin mukaan Navalnyi alkoi viime viikon lopulla valittaa kovaa selkäkipua ja ”jalan tottelemattomuutta”.

– Hänellä on ollut viime viikon lopulta alkaen kovia kipuja selässä. Hän on kertonut, että jalka pettää eikä hän voi astua sillä, mutta hänelle on annettu vain kaksi tablettia ibuprofeenia (särkylääkettä), Volkov kertoi Telegramissa.

– Me emme tiedä, missä Navalnyi on ja miksi häntä piilotellaan asianajajilta. Kaiken tietämämme valossa hänen terveydentilansa raju heikkeneminen ei voi olla herättämättä meissä äärimmäistä huolestumista, Volkov kirjoitti.

(Navalnyin tiimiin kuuluva Maria Pevtshih kertoi asianajajien raportoimista huolista englanniksi Twitterissä.)

Navalnyin asianajajat Olga Mihailova ja Vadim Kobzev yrittivät keskiviikkona mennä tapaamaan päämiestään leirille.

Tapaamisen piti olla puolilta päivin Suomen aikaa, mutta asianajajia ei päästetty sisälle vedoten ensiksi leirin omiin tilaisuuksiin ja sitten tapaamistilojen aiempiin varauksiin. Asianajajien mukaan leirillä on kuitenkin useita tapaamistiloja ja osa niistä on varmuudella tyhjiä.

Volkovin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun asianajajat eivät päässeet Navalnyin luokse vankileirille ennalta sovittuna ajankohtana.

– Me epäilemme, että Navalnyin henki on vaarassa ja vaadimme asianajajien välitöntä pääsyä hänen luokseen, Navalnyin korruption vastaisen säätiön tutkijoihin kuuluva Maria Pevtshih kirjoitti Twitterissä.

Asianajaja Olga Mihailova kertoi RBK-lehdelle, että Navalnyin selkäongelmia tutkittiin leirillä viime perjantaina. Paikalle oli kutsuttu tuolloin vankilaviranomaisten käyttämä neurologi.

– Mutta hänelle ei kerrottu diagnoosia eikä sitä, millainen hoito on tarpeen, Mihailova sanoi.

Mihailovan mukaan Navalnyi sai kaksi särkylääketablettia maanantaina. Tiistaina hänen luonaan päästettiin käymään asianajaja, mutta keskiviikkona yllättäen ei.

– Aleksei sanoi, että hänellä on kovia kipuja selkärangassa ja jalassa. Jalka alkoi pettää. Se ongelma alkoi hänellä jo tutkintavankeudessa, joten se saattaa johtua vähästä liikkumisesta.

– Mutta se saattaa liittyä myös myrkytykseen, me emme tiedä sitä. Sekin on hyvin huolestuttavaa, että meitä ei päästetty tänään hänen luokseen, Mihailova sanoi.