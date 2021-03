Siperialaisrokotteen saaneet vaativat nyt selitystä vasta-aineiden puuttumiselle – Venäjän varapääministeri tyrmäsi vakavat epäilyt ”pelkäksi myytiksi”

Venäjällä on syntynyt kohu väitteistä, joiden mukaan siperialaisen Vektor-instituutin EpiVakKorona-rokote olisi osoittautunut tehottomaksi useiden rokotettujen kohdalla.

Venäjän julkisuudessa on herännyt epäilyksiä, joiden mukaan maan kolmas kotimainen koronavirusrokote EpiVakKorona olisi osoittautunut epävarmaksi ja jopa täysin tehottomaksi useiden rokotettujen kohdalla.

EpiVakKorona on siperialaisen Vektor-instituutin kehittelemä synteettinen peptidirokote, jonka laajan levityksen pitäisi alkaa Venäjällä maaliskuun lopussa. Tuolloin valmiina on noin 500 000 rokoteannosta, kun tähän mennessä rokotetta on jaettu vasta muutamia kymmeniätuhansia annoksia.

Siperialaisrokote on saanut Venäjän terveysministeriön väliaikaisen hyväksynnän, mutta sen kliiniset kokeet ovat yhä kesken. Arvostelijoiden mukaan rokotteen tehosta ei ole saatu riittävää näyttöä, ja osa takuuvarmasti aidon rokotteen saaneista ihmisistä on sairastunut silti vakavaan covid-19-tautiin.

Tuorein käänne tapahtui alkuviikosta, kun ryhmä EpiVakilla rokotettuja vapaaehtoisia julkaisi internetissä avoimen kirjeen Venäjän terveysviranomaisille. He esittävät huolensa rokotteen tehosta ja vaativat tarkempia tutkimuksia sekä tietojen avointa julkaisua ennen rokotteen laajaa käyttöönottoa.

EpiVakKorona on yksi Venäjän kolmesta kotimaisesta rokotteesta, joiden joukosta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan valinneen tiistaina oman rokotteensa. Putinin valitseman rokotteen nimeä ei ole paljastettu.

Venäjällä on tällä hetkellä laajassa käytössä Sputnik V -rokote, joka on saanut kansainvälisestikin hyvät tiedearviot. IS kertoi tiistaina myös Venäjän toisesta lupaavana rokotteena pidetystä KoviVak-koronarokotteesta, joka on moskovalaisen Tshumakovin keskuksen kehittelemä.

Epäilyt EpiVakKoronaa kohtaan ovat Venäjällä nyt jo niin suuret, että maan koronavirustaistelun johtohenkilöihin kuuluva varapääministeri Tatjana Golikova kiiruhti tiistaina televisioon antamaan rauhoittelevan lausunnon.

Rossija 24 -kanavan toimittaja sanoi Golikovalle haastattelun aikana suoraan, että EpiVakia kohtaan tunnetaan epäluottamusta ja huhujen mukaan sillä tehdyt kokeet olisivat epäonnistuneet.

– Ei, ei ole sellaista. Siitä on vain vielä liian vähän (tieteellisiä) julkaisuja. Odotan kovasti, että julkaisut tulevat pian, ja sen jälkeen nämä myytit tehottomuudesta haihtuvat, Golikova sanoi.

Golikovan mukaan EpiVakKorona on tehty uudella teknologialla, joka ei ole vielä kovin laajasti käytössä, minkä vuoksi rokotteesta on puhuttu tähän mennessä julkisuudessa vasta hyvin vähän ja varovaisesti. Hän muistutti samalla ottaneensa itse nimenomaan EpiVakin ja hän kertoi omien vasta-ainemääriensä olevan ”hyvällä tasolla”.

(Alla olevalla videolla on Golikovan tuore lausunto EpiVakKoronasta.)

EpiVakKoronalla rokotetut henkilöt kertovat kuitenkin avoimessa kirjeessään epäilevänsä, että rokote ei ole niin tehokas kuin sen kehittelijät ovat antaneet ymmärtää.

Rokotetut kertovat tehneensä myös oman sokkotestinsä lähettämällä näytteitä useisiin venäläisiin laboratorioihin. Vertailevia testinäytteitä oli otettu yhteensä 116 henkilöltä, jotka olivat osallistuneet rokotekokeeseen – eli laskennallisesti 25 prosenttia heistä (noin 29 henkilöä 116 joukosta) olisi saanut plaseboa ja heidän mahdollinen vasta-aineidensa puuttuminen olisi selittynyt sillä.

– Vasta-aineita ei kuitenkaan löytynyt 52 henkilöltä, mikä ylittää 25 prosentin osuuden 116 henkilön joukosta. Mikä olisi todennäköisyys sille, että kaikki tähän otantaan osuneet ja negatiivisen vasta-ainetuloksen saaneet henkilöt olisivat sattuneet olemaan plasebo-ryhmästä? avoimen kirjeen kirjoittajat kyselevät teettämiensä vertailuanalyysien pohjalta.

Venäjän kuluttajaviranomainen Rospotrebnadzor on aiemmin ilmoittanut, että EpiVakKoronan immunologinen teho olisi ”jopa sataprosenttinen”. Tällainen tulos kerrotaan saadun rokotteen ensimmäisen ja toisen vaiheen kliinisissä kokeissa, kirjoitti Rossiiskaja gazeta tammikuussa.

Avoimen kirjeen mukaan EpiVak ei näytä suojanneen joitakin rokotettuja edes covid-19-taudin vaikeammalta muodolta. Heidän joukossaan kerrotaan olevan ihmisiä, joilla oli havaittu jo todistettavasti vasta-aineiden muodostumista rokotekokeen yhteydessä, että ihmisiä, jotka olivat takuuvarmasti saaneet aitoa rokotetta jo varsinaisen rokotusohjelman yhteydessä.

– Meillä on koottuna tiedot kahdeksastatoista ihmisestä, jotka ovat saaneet tartunnan otettuaan molemmat EpiVakKorona-rokotteen annokset. On vaikeita tapauksia, joiden keuhkot ovat tuhoutuneet pahasti ja he ovat joutuneet sairaalahoitoon, avoimen kirjeen puuhamiehiin kuuluva Andrei Krinitski sanoi Doktor Piter -sivuston mukaan.

Vektor-instituutin tiedotus- ja analyysiosaston johtaja Vladimir Petrov myönsi, että EpiVakilla rokotettujen immuniteetti kehittyy vasta viikkojen kuluessa. Nyt tiedetyistä sairastumistapauksista osa oli tapahtunut, kun toisesta rokoteannoksesta oli kulunut vasta noin viikko.

– Immuniteetti kehittyy suurimmalla osalla vasta 21 päivän kuluttua toisesta rokoteannoksesta, ei aiemmin, Petrov sanoi Newsru.com-sivuston mukaan.

Uutissivusto Meduzan haastattelemat Vektor-instituutin edustajat kiistävät niin ikään epäilyt EpiVakin tehottomuudesta.

Rokotteella tehdyistä kliinisistä kokeista on instituutin edustajien mukaan tulossa pikapuoliin julki artikkeli tiedelehdessä, jonka jälkeen tulokset ovat kaikkien avoimesti nähtävillä. Tutkijoiden mukaan tiedejulkaisu on kuitenkin vielä tarkistettavana, minkä vuoksi he eivät voi vielä tässä vaiheessa antaa julkisuuteen tarkempia lukuja ja tilastoja.

Vektorin mukaan EpiVakin yksi erikoisuus on kuitenkin siinä, että kaikki vasta-ainetestit eivät sovellu sen tuottamien vasta-aineiden mittaamiseen. Tämä selittää instituutin mukaan epäilyjä vasta-aineiden puuttumisesta.

– Miksi ihmiset eivät löydä itsestään mitään (vasta-aineita)? Se johtuu yleensä siitä, että ihminen menee tekemään testin jossain lähellään olevassa laboratoriossa. Peptidirokote on kuitenkin uudenlainen, ja se vaatii omanlaisensa testit. Meidän rokotteemme vasta-ainetaso täyty mitata meidän omalla testisysteemillämme, Vektor-inistituutin varajohtaja Tatjana Nepomjashtshih sanoi Meduzalle.