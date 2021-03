Brasiliassa ensimmäistä kertaa yli 3  000 koronakuoleman päivä

Virusmuunnoksen arvioidaan lisänneen kuolemantapausten määrää.

Brasiliassa päivittäisten koronakuolemien määrä nousi tiistaina ensimmäistä kertaa yli kolmen tuhannen.

Terveysministeriö kirjasi edellisten 24 tunnin ajalta yhteensä 3 251 koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä Brasiliassa on kirjattu tähän mennessä lähes 299 000 koronakuolemaa. Maailman maista ainoastaan Yhdysvalloissa on vahvistettu Brasiliaa enemmän koronaan liittyviä kuolemantapauksia.

Keskimääräinen päivittäisten koronakuolemien määrä on yli kolminkertaistunut Brasiliassa vuoden alun jälkeen. Nykyisellään päivittäisiä kuolemia on keskimäärin 2 364. Lukema on tällä hetkellä korkein maailmassa.

Asiantuntijat arvioivat paikallisen virusmuunnoksen lisänneen kuolemantapausten määrää.