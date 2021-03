Tytär muisti surmattua isäänsä riipaisevan kauniilla hääkuvalla – tämä tiedetään Coloradon joukkoammunnan uhreista

Kymmenen ihmistä sai surmansa supermarketissa Coloradon Boulderissa.

Yhdysvalloissa julkaistiin tiistaina tietoja Coloradon Boulderin joukkoampumisen uhreista. Maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa King Soopers -supermarktissa tapahtuneessa ampumisessa kuoli kymmenen ihmistä.

Poliisin mukaan noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevasta Arvadan kaupungista lähtöisin olevalle Ahmad Alissalle, 21, on luettu syytteet kymmenestä murhasta. Teon motiivi on toistaiseksi hämärän peitossa.

Viranomaiset kertoivat tiistaina lehdistötilaisuudessa kuolonuhrien olleen iältään 20–65-vuotiaita. Jotkut menehtyneiden omaisista kertoivat asiasta myös sosiaalisessa mediassa julkaisemissaan riipaisevissa päivityksissä.

– Sydämeni särkyy ilmoittaessani, että isäni, sankarini, Kevin Mahoney on kuollut King Soopersin ampumisessa kotikaupungissani Boulderissa. Isäni edustaa kaikkea rakkauteen liittyvää. Olen niin kiitollinen siitä, että hän pystyi saattamaan minut alttarille viime kesänä, kirjoitti Twitterissä Erika Mahoney, jonka isä Kevin Mahoney, 61, oli yksi ampujan kymmenestä uhrista.

Häissään otetun kuvan kommenteissa Mahoney lisäsi olevansa raskaana ja tietävänsä, että isä haluaisi hänen pysyvän vahvana lapsenlapsensa vuoksi.

– Rakastan sinua isä. Olet aina luonani, kalifornialaisen radiokanavan uutispäällikkönä työskentelevä Mahoney päätti päivityksensä.

Ampumisessa kuolleesta ystävästään Teri Leikeristä, 51, julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia Lexi Knutson. Hän kertoi King Soopers -myymälässä jo 30 vuoden ajan työskennelleen Leikerin seurustelleen työtoverinsa kanssa.

– Haluan kertoa enemmän Teristä myöhemmin, mutta tässä vaiheessa tiedoksenne, että yksi uhreista oli viattomin, huolehtivin ja rakastavin yksilö, jota maa kantoi päällään, Knutson muisteli ystäväänsä.

Reutersille hän kertoi tutustuneensa Leikeriin neljä vuotta sitten Coloradon yliopiston ohjelmassa, jonka tarkoitus oli luoda ystävyyssuhteita opiskelijoiden ja kehitysvammaisten yhteisön jäsenten välille. Knutsonin mukaan lievästi kehitysvammainen Leiker oli pestattu aikoinaan supermarketiin töihin erityisen ohjelman kautta.

– Hän rakasti töissä käymistä ja nautti kaikesta siihen liittyvästä. Hän ja hänen poikaystävänsä olivat olleet hyviä ystäviä ja ruvenneet seurustelemaan syksyllä 2019. Poikaystävä oli myös töissä eilen. Hän on elossa, Knutson kertoi.

Supermarketin työntekijöihin kuului myös menehtyneistä nuorin, 20-vuotias Denny Stong. Facebookissa hän kertoi pitävänsä lentokoneista, polkupyöristä ja moottoripyöristä.

– En voi pysyä kotona, olen ruokakaupan työntekijä, Stong viestitti koronarajoituksiin liittyen profiilikuvansa kehyksissä.

Stongin kuvan jakoi Twitterissä Washington Postin toimittaja Marisa Iati, joka muistutti ampumisen olleen jälleen yksi uusi trauman lähde muutenkin paineiden alaisena oleville välttämättömien alojen työntekijöille.

Aiemmin maaliskuussa syntymäpäiviään viettänyt Stong toivoi lahjakeräyksessään Facebookissa lahjoituksia aseiden omistajien oikeuksia ajavalle NAGR-yhdistykselle.

King Soopersissa työskenteli myös Rikki Olds, 25, joka niin ikään seurusteli työtoverinsa Jordan Arthurin kanssa.

– Rikki kulta, sinut vietiin liian varhain. Kaipaan sinua rakkaudella, Arthur kirjoitti Reutersin mukaan Facebookissa julkaisemansa yhteiskuvan yhteydessä.

Omassa profiilissaan Olds jakoi poikaystävän kanssa otettujen yhteiskuvien lisäksi kuvia vuoristoisen osavaltion jylhästä luonnosta.

Serbian Yhdysvaltain-lähettiläs Marko Djuric vahvisti Daily Beastin mukaan ampumisessa kuolleen Neven Stanisicin, 23, olleen juuriltaan serbialainen.

– Voin kertoa, että hänen sydämensä oli kultaa. Yläkoulussa hän seisoi aina rinnallani. Aina hyvä ihminen sekä ulko- että sisäpuolelta, Stanisicin ystävä Sterling Monroe kuvaili Facebook-päivityksessään nuorta miestä.

Denverin esittävien taiteiden keskus DCPA puolestaan julkaisi kuvan näyttelijästään Suzanne Fountainista, 59, joka sai niin ikään surmansa ampumisessa.

– Sydämemme ovat särkyneet Boulderissa eilen nähdyn järjettömän väkivallan vuoksi. Erityisen surullisia olemme kuullessamme DCPA:n omassa teatteriryhmässä mukana olleen näyttelijän Suzanne Fountainin kuolemasta, keskus twiittasi.

Surmansa saaneista nimettiin julkisuudessa ensimmäisenä tapahtumapaikalle saapunut poliisi Eric Talley, 51. Seitsemän lapsen isän kerrottiin etsineen juuri turvallisempaa työtä itselleen poliisin ammattiin liittyvien riskien vuoksi.

– Poliisi Eric Talley on isoveljeni. Hän kuoli tänään Boulderin ampumisessa. Sydämeni on särkynyt. En voi sanoin kuvailla, kuinka ihana hän oli ja kuinka musertava menetys tämä on niin monille. Lennä korkealla, rakas veljeni. Sinä halusit aina olla lentäjä (hiton värisokeus). Liidä, Talleyn sisko Kirstin kirjoitti twiitissään, jonka yhteydessä hän julkaisi lapsuuskuvan itsestään ja veljestään.

62-vuotias eläkeläinen ja kahden lapsen äiti Lynn Murray, 62, teki New York Timesin mukaan työuransa useiden aikakauslehtien kuvajohtajana New Yorkissa. Maanantaina ampumisen käynnistyessä hän oli ruokaostoksilla supermarketissa Boulderissa.

– Hän oli hämmästyttävä nainen, todennäköisesti kiltein ihminen, jonka olen koskaan tuntenut. Elämämme on pilattu, huomisemme on ikuisesti täytetty ikuisesti surulla, jota ei pysty kuvittelemaan, Murrayn aviomies kertoi John Mackenzie lehdelle puhelimitse.

Nahkavaatebrändi Embrazion palveluksessa työskennellyttä Jody Watersia, 65, ystävät kuvailivat Daily Beastin mukaan ”kauniiksi sieluksi, jolla oli lämmin ja rakastava sydän”.

– Äiti ja isoäiti. Häntä tulevat kaipaamaan rakastavasti kaikki ne, jotka olivat riittävän onnekkaita tunteakseen hänet, naisen kollegat kirjoittivat Facebookissa.

Kymmenes ampumisessa surmansa saanut oli viranomaisten mukaan 49-vuotias Talona Bartkowiak.