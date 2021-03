Pääministeri Kallas varoitti kansaa: ”Jos viruksen leviäminen ei pysähdy, Viro pysyy suljettuna koko kesän ”

Virossa pian pari viikkoa sitten alkanut koronasulku on tasannut tartuntojen lisääntymistä, mutta niiden määrä kasvaa edelleen hitaasti ja tasaisesti.

Viron pääministeri Kaja Kallas varoitti tiistaina kansalaisia, että koronasulku voi kestää yli kesän, mikäli tartuntojen määrä ei ala laskea. Tiukka koronasulku eli lockdown astui Virossa voimaan vajaat pari viikkoa sitten.

– Rakkaat virolaiset, meillä on iso ongelma, Kallas aloitti aihetta koskevan Facebook-päivityksensä 11. maaliskuuta.

Kallas kertoi päivityksessään, että sekä hallitusta neuvovan tieteellisen asiantuntijaneuvoston että terveysviranomaisten tiedot viittaavat siihen, että pian pari viikkoa jatkuneilla sulkutoimilla on ollut tasaava vaikutus koronatartuntojen lisääntymiseen. Kallaksen mukaan rajoitusten lopullinen vaikutus on kuitenkin vielä hämärän peitossa, ja samaan aikaan tartuntojen määrä jatkaa kasvuaan hiljalleen, mutta tasaisesti.

Koronasulku on hiljentänyt myös Tallinnan Ulemiste-kauppakeskuksen käytävät.­

Tiistaina noin 1,5 miljoonan asukkaan Virossa rekisteröitiin 1 054 uutta koronatartuntaa edellisen vuorokauden ajalta. Uusia kuolemantapauksia tilastoitiin 12.

Tartuntojen määrä jää reilusti jälkeen maaliskuun 11. päivästä, jolloin Virossa rekisteröitiin ennätykselliset 1 956 tartuntaa. Se on silti noin tuplamäärä verrattuna esimerkiksi joulun ja uudenvuodenvaihteen huippulukemiin.

– Numerot voivat olla kylmiä, mutta ne eivät valehtele. Tartuntojen määrä on noussut seitsemällä prosentilla viime viikkoon verrattuna. Kasvu on ollut yli kymmenen prosenttia 55–85-vuotiaiden keskuudessa. Meillä ei ole alueita, joilla R-luku olisi alle yksi. Sen sijaan tartuttavuusluku on lähtenyt nousuun monilla alueilla, Kallas kirjoitti.

Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi kansalaisiin, jotta he miettisivät kukin omalla kohdallaan, mitä voisivat tehdä koronan pysäyttämiseksi.­

Alle yhden jäävä tartuttavuusluku eli R-luku tarkoittaa sitä, että tartunnan kantajat tartuttavat viruksen alle yhteen uuteen ihmiseen, jolloin epidemia supistuu vähitellen. Yli yhden nouseva R-luku puolestaan viittaa epidemian kiihtymiseen.

– Keskimäärin 75–80 ihmistä joutuu päivittäin sairaalaan. Keskimäärin kymmenen ihmistä kuolee Virossa päivittäin koronaviruksen vuoksi, pääministeri jatkoi päivitystään faktoja luettelemalla.

Kallaksen mukaan ennuste näytti positiivisemmalta, kun nykyisistä rajoituksista päätettiin. Rajoitusten pohjana oli oletus siitä, että päivittäiset tartuntamäärät saataisiin laskemaan alle 500:n huhtikuun puoliväliin mennessä. Tämä tavoite ei näytä toteutuvan.

– Jos viruksen leviäminen ei pysähdy, Viro pysyy suljettuna koko kesän – samalla tavalla kuin eteläinen naapurimme Latvia on ollut suljettuna marraskuusta lähtien. Kaikki on pysähdyksissä – talous, sosiaalinen vuorovaikutus, Kallas kirjoitti.

Kallas pyysi myös kaikkia kansalaisia ajattelemaan omalla kohdallaan, mitä he voisivat tehdä viruksen leviämisen estämiseksi.

– Vaikka hallitus voi määrätä loputtomasti rajoituksia, ihmiset ovat ne, joiden tulisi noudattaa niitä, pääministeri muistutti.

Myös Virossa on protestoitu koronarajoituksia vastaan. Kuva otettiin Tallinnan laululavalla lauantaina.­

Kansalaisten lisäksi Kallas patisti myös poliittisia johtajia vaatimaan vastuullista käytöstä kannattajiltaan sekä keskittymään yhtenäisenä rintamana koronaviruksen vastaiseen kamppailuun.

Kallaksen Facebook-päivityksestä uutisoineen Viron yleisradion ERR:n mukaan viime viikko oli ensimmäinen, jolloin Virossa on todettu yli 10 000 koronatartuntaa yksittäisen viikon sisällä.