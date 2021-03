FBI:n mukaan toistaiseksi on liian varhaista tehdä johtopäätöksiä coloradolaisessa supermarketissa tiistain vastaisena yönä tapahtuneesta joukkoampumisesta.

Yhdysvaltain Coloradossa viranomaiset ovat kertoneet lehdistötilaisuudessa lisätietoja joukkoampumisesta, joka tapahtui Boulderissa sijaitsevassa King Soopers -supermarketissa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ampumisessa sai surmansa 10 ihmistä.

Poliisi vahvisti teosta epäillyn Ahmad al-Aliwi Alissan, 21, saaneen jo syytteet kymmenestä murhasta. Silminnäkijöiden mukaan poliisin rikospaikalta mukanaan viemä, partainen ja vereen tahriutunut mies ontui, kun häntä oltiin kuljettamassa käsiraudoissa poliisiautoon.

Poliisi oli tiistaina eristänyt King Soopers -supermarketin ympäristön.­

Viranomaisten mukaan sairaalahoitoon viety Alissa odottaa parhaillaan pian tapahtuvaa siirtoa Boulderin piirikunnan vankilaan. Hänen uskotaan toimineen yksin.

Reutersin mukaan tapauksen tutkinnasta vastaava FBI:n erikoisagentti Michael Schneider kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei ampumisen mahdollinen motiivi ole toistaiseksi selvillä.

– Olisi liian varhaista vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä tässä vaiheessa, Schneider sanoi toimittajille.

Kuolonuhreista ensimmäinen oli viranomaisten mukaan ensimmäisenä tapahtumapaikalle ehtinyt poliisi Eric Talley, 51, joka oli työskennellyt Boulderin poliisilaitoksen palveluksessa 11 vuoden ajan.

Poliisi Eric Talleyta, 51, jäi kaipaamaan seitsemän lasta.­

Reutersin mukaan Boulderin poliisipäällikkö Maris Herold kertoi lehdistötilaisuudessa kyynelehtien, kuinka seitsemän lapsen isä Talley oli ollut juuri etsimässä itselleen vähemmän vaarallista työtä.

– Poliisi Eric Talley on isoveljeni. Hän kuoli tänään Boulderin ampumisessa. Sydämeni on särkynyt. En voi sanoin kuvailla, kuinka ihana hän oli ja kuinka musertava menetys tämä on niin monille. Lennä korkealla, rakas veljeni. Sinä halusit aina olla lentäjä (hiton värisokeus). Liidä, Talleyn sisko Kirstin kirjoitti twiitissään, jonka yhteydessä hän julkaisi lapsuuskuvan itsestään ja veljestään.

Tilaisuudessa viranomaiset kertoivat uhrien olleen iältään 20–65-vuotiaita. Joukossa oli muun muassa supermarketin 51-vuotias työntekijä.

Supermarketissa asiakkaana ollut Ryan Borowski kuvaili CNN:n uutislähetyksessä, kuinka hän kuuli kovia pamauksia ampumisen alkaessa. Hän ei nähnyt itse ampujaa, mutta kertoi lähteneensä toiseen suuntaan, kun vastaan alkoi juosta kauhistuneita ihmisiä.

Vain pari tuntia tapahtuneen jälkeen haastateltu Borowski sanoi, ettei koskaan olisi voinut kuvitella Boulderissa tapahtuvan mitään vastaavaa.

– Boulder tuntuu kuplalta, ja se kupla puhkesi. On sydäntä särkevää, että ihmisiä kuoli tänään näin. Joskus tuntuu siltä, että missään ei ole enää turvallista, Borowski sanoi uutisankkurille raskaasti huokaisten.

Kyseessä oli toinen useita kuolonuhreja vaatinut joukkoampuminen Yhdysvalloissa viikon sisällä. Viime viikon tiistaina kahdeksan ihmistä kuoli, kun 21-vuotias mies hyökkäsi aseineen kolmeen eri hierontapaikkaan Atlantan seudulla.

Poliisi suojasi supermarketista evakuoituja ihmisiä ulkona ampumisen aikana.­

Coloradossa on tapahtunut aiemmin useita Yhdysvaltain tuhoisimpiin joukkomurhiin lukeutuvia ampumisia. Osavaltion lähihistoriasta löytyvät muun muassa Columbinen kouluampuminen vuodelta 1999 sekä Aurorassa sijaitsevaan elokuvateatteriin vuonna 2012 tapahtunut hyökkäys.

– Me emme yksinkertaisesti voi antaa tämän tulla hyväksytyksi minään lähellekään normaalina tapahtumana, Coloradon kuvernööri Jared Polis sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa.