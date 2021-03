Sputnik-rokote olikin vasta alku­lämmittelyä – näin toimii Venäjän kehittämä uusi mullistava teho­rokote, joka on jo tänään tarjolla Putinille

Uusi venäläisrokote kantaa nimeä KoviVak. Venäläistiedemiehet uskovat, että se tehoaa valmistustapansa ansiosta tehokkaasti kaikkiin mahdollisiin koronaviruksen uusiinkin muunnoksiin.

Vladimir Putin on kertonut ottavansa rokotteen tiistaina. Ei ole tiedossa, ottaako hän uuden KoviVakin, Sputnikin vai kolmannen venäläisen vaihtoehdon eli EpiVakKoronan.­

Venäläisillä on pian edessään vaikea valinta, minkä piikin ottaisi, sillä ennakkohehkutuksen mukaan maassa on kehitetty jälleen uusi mullistava koronavirusrokote.

Valinta on edessään myös presidentti Vladimir Putinilla, joka paljasti yllättäen maanantaina, että hän aikoo ottaa koronarokotteen tänään tiistaina.

Kreml ei ole kertonut etukäteen minkä rokotteen Putin aikoo ottaa, mutta Putinin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin mukaan se tulee olemaan ”tietenkin kotimainen”.

– Yksi meidän omista kolmesta. Ne ovat luotettavia, Peskov sanoi Life-uutissivuston mukaan.

Uusi venäläiskeksintö on KoviVak-nimellä kulkeva rokote, jonka laaja levitys kansalaisille alkaa RT-kanavan mukaan jo ensi sunnuntaina eli 28. maaliskuuta. Valmiina jaettavaksi on reilun 100 000 rokotteen erä, kertoivat varapääministeri Tatjana Golikova ja pääministeri Mihail Mishustin.

KoviVak on kehitetty Moskovassa sijaitsevassa Venäjän tiedeakatemian alaisessa Tshumakovin tiedekeskuksessa. Rokote sai helmikuussa virallisen Venäjän terveysministeriön väliaikaisen rekisteröinnin, ja odotukset uuden tulokkaan suhteen ovat nyt jopa korkeammalla kuin Sputnik V:n kohdalla.

Rossija 24 -kanavan mukaan Venäjä aikoo kasvattaa KoviVakin valmistusta niin, että vuodessa tuotetaan ainakin 10 miljoonaa annosta.

(Alla on Rossija 24 -kanavan uutinen KoviVakista.)

Tshumakovin tiedekeskuksen johtaja Aidar Ishmuhametov kertoi uuden rokotteen ominaisuuksista vastikään RT-kanavan haastattelussa.

Ishmuhametovin mukaan KoviVak on kehitetty käyttämällä pohjana aitoa ja kokonaista koronavirusta, joka on inaktivoitu eli toisin sanoen se on tapettu ja sen kyky aiheuttaa covid-19-tautia on estetty. Rokotteella tehdyissä kokeissa ei ole havaittu hänen mukaansa lainkaan merkittäviä sivuvaikutuksia tai muita terveysriskejä.

– Se on hyvin hellävarainen. Ainoa sivuvaikutus saattaa olla kipu pistoskohdassa, mutta siitä ihmiset selviävät kyllä, Ishmuhametov sanoi Lenta-uutissivuston mukaan.

Venäläistiedemiesten mukaan KoviVak perustuu vanhalle ja hyvin tunnetulle rokotteiden kehitysmenetelmälle, joka antaa tehokkaan suojan myös siinä tapauksessa, että alkuperäinen virus kehittää itsestään myöhemmin erilaisia muunnoksia. Lisäksi tiedemiehet uskovat, että KoviVakista tulee hyvä vaihtoehto myös niille henkilöille, joille ei syystä tai toisesta voida antaa uuteen geeniteknologiaan perustuvia rokotteita.

Venäjän mediassa on kerrottu kuitenkin toistaiseksi varsin vähän yksityiskohtia siitä, kuinka KoviVakia on testattu ennen sen käyttöönottoa ja mitä tuloksia kokeissa on saatu.

NTV-kanavan mukaan toisen vaiheen kliiniset kokeet tehtiin helmikuussa ja kolmannen vaiheen kokeet ovat meneillään juuri nyt maaliskuussa. Kolmannen vaiheen kokeiden osallistujamääräksi on kerrottu kolmetuhatta koehenkilöä.

Tshumakovin tiedekeskuksen professori Aleksei Jegorov sanoi Ura.ru-uutistoimistolle uskovansa, että KoviVak antaa valmistusmenetelmänsä ansiosta jopa tehokkaamman suojan kuin uuteen geeniteknologiaan perustuvat rokotteet.

– Suurin ero tässä rokotteessa on siinä, että sitä ei ole tehty koronaviruksen yksittäisten antigeenien pohjalle, vaan se on valmistettu kokonaisesta inaktivoidusta viruksesta. Sen ansiosta siinä on mukana kaikki viruksen antigeenit ja se kehittää myös täydellisen kirjon vasta-aineita, Jegorov kuvaili.

Izvestija-lehden mukaan asiantuntijat ovatkin luottavaisia sen suhteen, että KoviVakin antama immuunivaste on jopa muita aiemmin kehitettyjä rokotteita korkeampi ja että sen teho säilyy elimistössä pidempään mahdollisten virusmuunnostenkin kohdalla.

KoviVakin eduksi mainitaan myös se, että sen säilytyslämpötila voi olla plus 2–8 astetta eli käytännössä jääkappilämpötila, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Tämä mahdollistaa rokotteen helpomman kuljettamisen myös vaikeakulkuisemmille alueille Venäjällä, kun rokote ei vaadi pakastelämpötilaa.

KoviVak on suunniteltu niin, että sitä annetaan kaksi pistosta kahden viikon välein. Näin rokotteella voidaan saavuttaa suoja koronavirusta vastaan jo 28 päivässä.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Sputnik V -rokotteen kohdalla täyden tehon saavuttaminen kestää 42 päivää.

Sputnik-rokote on kehitetty käyttäen hyväksi vaarattomia adenoviruksia, joita käytetään viruskuljettimina viemään elimistöön pieni osa koronaviruksen piikkiproteiinin geeniä ja siten saadaan aktivoitua elimistön puolustusmekanismi.

Venäjällä on Sputnik-rokotteen ja KoviVakin ohella valmiina jo kolmaskin oma koronarokote nimeltään EpiVakKorona, mutta massarokotuksia sillä ei ole vielä aloitettu. Varapääministeri Golikova vahvisti uutistoimisto Ria Novostin mukaan vastikään RT:lle, että tämänkin rokotteen laajempi jakelu on tarkoitus aloittaa Venäjällä maaliskuun lopulla.

Kyseessä on novosibirskiläisen Vektor-keskuksen kehittelemä rokote, jonka on niin ikään erilainen valmistustavaltaan. Golikovan mukaan EpiVakKorona perustuu ”eräälle lupaavalle synteettiselle alustalle”.

– Se on peptidirokote, joka koostuu keinotekoisesti syntetisoiduista lyhyistä virusproteiinien partikkeleista, joiden kautta immuunijärjestelmä oppii ja myöhemmin se tunnistaa ja neutraloi viruksen, Golikova sanoi Gazeta.ru-sivuston mukaan.

Golikova kertoi jo lokakuussa, että hän itse oli ottanut EpiVakKorona-rokotteen aivan ensimmäisten joukossa auttaakseen sen kehittelyssä. IS kertoi EpiVakKorona-rokotteesta aiemmin tässä jutussa.

Kremlin mukaan Vladimir Putin ei halua, että hänen rokotustapahtumaansa kuvataan. Viikonloppuna Putin kuvautti sen sijaan itseään vapaa-ajan vietossa puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.­

Presidentti Putin paljasti maanantaina kauan odotetun tiedon siitä, että hän aikoo ottaa koronarokotteen. Venäjällä on jo ihmetelty, miksi presidentti itse ei ota rokotetta ja näytä siten esimerkkiä mahdollisille rokote-epäilijöille.

Peskovin mukaan Putin ottaa rokotteen tiistaina työpäivänsä päätteeksi, mutta rokotetta ei tulla antamaan tv-kameroiden edessä, sillä Putin ei halua poseerata sellaisessa tapahtumassa. Ei ole tietoa, aikooko Kreml antaa julkisuuteen myöhemmin valokuvan rokotetapahtumasta mutta ainakaan videokuvaa ei ole siis odotettavissa, kertoo Izvestija-lehti.

Putin kehui maanantaina kaikkia venäläisrokotteita monikossa antamatta mitään vihjettä siitä, minkä rokotteen hän itse valitsee.

– Mitkään ulkomaalaiset valmisteet eivät anna niin korkeaa suojaa. Tämä on meidän tutkijoidemme ja asiantuntijoidemme kiistaton saavutus, Putin sanoi.

Putin kertoi myös, että Venäjällä on tähän mennessä rokotettu 4,3 miljoonaa ihmistä kahdella rokoteannoksella koronavirusta vastaan. Heidän lisäkseen kaksi miljoonaa ihmistä on saanut osittaisen suojan ensimmäisen piikin muodossa eli yhteensä rokoteohjelman piirissä on jo 6,3 miljoonaa venäläistä.