Tutkija huomasi erikoisen piirteen useita kertoja purkautuneessa Etnassa: ”Tulivuori käyttäytyy kuin kone”

Etna on purkautunut helmikuun puolivälin jälkeen noin 48 tunnin välein.

Italiassa Sisilian saarella Etna on alle kuukaudessa purkautunut jo 14 kertaa, The Guardian uutisoi. Yhteensä tulivuori on purkautunut helmikuun puolivälin jälkeen 15 kertaa. Tulivuori on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista.

3 300 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava tulivuori on sylkenyt hehkuvaa laavaa, ja tuhkaa on lentänyt aina Cataniaan asti, reilun 30 kilometrin päähän.

Etna on purkautunut jo 15 kertaa helmikuun puolivälistä lähtien.­

Vulkanologi Giuseppe Salerno tarkkailee Etnaa Cataniassa geofysiikan ja vulkanologian kansallisessa instituutissa (INGV). Salernon mukaan viime aikoina on toistunut ilmiö, jota kutsutaan laavasuihkulähteeksi. Kyse on Etnan normaalitoiminnasta.

Yhden erikoisen piirteen Salerno on kuitenkin huomannut.

– Se on omituista, että tulivuori käyttäytyy kuin kone, jolla on lähes matemaattisen tarkka rytmi. Tämän takia monitoroimme sen jokaista henkäystä, jylinää ja värinää.

Näin Etna purkautui 10. maaliskuuta.­

Esimerkiksi perjantaina Etna sylki jälleen laavaa, tuhkaa ja kiveä. Kivimurskaa lensi Etnan eteläisillä rinteillä sijaitseviin kyliin, joissa purkaus heilutti ikkunoita ja ovia, uutistoimisto Ansa uutisoi tuolloin.

Tuhka ja kivimurska aiheuttavat tuhoja kylissä. The Guardianin mukaan pelkästään Giarren kaupunkiin on satanut yli 12 000 tonnia tuhkaa viime viikkoina.

– Kyse on erittäin vakavasta tilanteesta, hätätilasta, totesi kaupunginvaltuuston edustaja Alfio Previter.

– Me kirjaimellisesti hautaudumme, ja jos tämä jatkuu, monet kaupungit menevät vararikkoon yrittäessään siirtää tuhkaa, mikä voi maksaa satojatuhansia euroja.

Henkilö siivosi katua tuhkasta Giarressa helmikuussa.­

FocuSicilian mukaan Sisilian siviilisuojelun päällikkö Salvo Cocina totesi, ettei riskejä voida poistaa vaan ainoastaan minimoida.

– Asiantuntijoiden mukaan tämä ilmiö ei ole loppumassa lähiaikoina.

Tuhkaa ja kiveä on lentänyt Etnan lähistöllä sijaitseviin kyliin ja kaupunkeihin.­

Vulkaanista tuhkaa Milon kaduilla 7. maaliskuuta.­

INGV:n mukaan magma nousee pintaan noin 10 kilometrin syvyydestä. Vulkanologien suurimpana pelkona on, että tulivuoren rinteeseen muodostuu murtuma, jonka kautta magma voisi puskea pintaan, ja seurauksena olisi tuhoisa sivusuunnassa tapahtuva purkaus, jossa laava virtaisi vuoren rinnettä pitkin alas kyliin ja kaupunkeihin.

Tutkijoiden mukaan tällä hetkellä ei ole viitteitä, että tällainen niin sanottu rinnepurkaus olisi tulossa.

– On kuitenkin selvää, että Etna ei ole vieras sivusuunnassa tapahtuville purkauksille. Kyse ei ole uhkasta: sivusuunnassa tapahtuva purkaus tapahtuu joskus tulevaisuudessa, INVG:n johtaja Stefano Branca toteaa.

Brancan mukaan ”ainoastaan Jumala tietää,” milloin suurempi purkaus tapahtuu.