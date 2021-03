EU:n langettamat ihmisoikeuspakotteet nostattivat kipakan reaktion Kiinalta

Pakotteilla EU pyrkii puuttumaan uiguurivähemmistön kohteluun. Kiinan on arvioitu sulkeneen ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvaa ihmistä vankileireille.

EU-parlamentin puheenjohtaja David Sassoli (vas) kommentoi Twitterissä, että Kiinalle on luvassa seurauksia.­

EU:n ulkoministerit vahvistivat maanantaina pakotteiden langettamisen neljälle kiinalaisviranomaiselle uiguurien kaltoinkohtelusta, mihin Kiina vastasi lähes välittömästi räiskäyttämällä tukun omia pakotteitaan eurooppalaisille poliitikoille ja tutkijoille.

Kymmenen henkilön lisäksi Kiinan pakotelistalle päätyivät EU:n neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, EU-parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta, Kiina-tutkimukseen keskittyvä saksalainen Mercator-instituutti (Merics) sekä tanskalainen Alliance of Democracies -säätiö.

Kiinan asettamat pakotteet sisältävät muun muassa matkustuskieltoja.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) laskee, että Kiinan pakotteiden kohteina olevissa ryhmissä toimii ainakin kolme suomalaista.

Haavisto huomauttaa, että EU:n asettamat pakotteet perustuvat todistettuihin ihmisoikeusloukkauksiin. EU:n pakotteiden kohteina olevilla kiinalaisilla on suora yhteys Kiinan länsiosassa Xinjiangissa tapahtuneeseen uiguurivähemmistön sortoon.

– Kiinan sanktiot ovat toisentyyppisiä, ne kohdistuvat poliittisiin toimijoihin, Haavisto pohti.

Hautala: Henkilöpakotteet herättävät voimakkaan reaktion

Kiinan pakotteiden kohteena olevassa ihmisoikeuksien alivaliokunnassa istuva europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) korostaa, että autoritaarisilla valtioilla on tapana pyrkiä esittämään vastapakotteet ikään kuin symmetrisinä toimina, vaikka ne eivät sitä todellisuudessa ole.

Hautala kertoo päätyneensä aiemmin vastaavan kaltaisessa tilanteessa Venäjän mustalle listalle.

– Aivan ilmeisesti henkilöpakotteet ovat keino, joka puree sillä tavalla, että kohdevaltio kokee asiakseen reagoida voimakkaasti. Tietysti toivoisi, että tämä saisi aikaan jotain edes pieniä muutoksia, Hautala kommentoi STT:lle.

Hautalan mukaan on hyvä, että EU käyttää ihmisoikeuspakotemenettelyään ja ottaa kantaa uiguurien kohteluun.

EU-parlamentin puheenjohtaja David Sassoli kommentoi Twitterissä, että Kiinalle on luvassa seurauksia.

Hautala arvioi, että Kiinan asettamat pakotteet eivät ainakaan helpota EU:n ja Kiinan välisen investointisopimuksen ratifiointia EU-parlamentissa.

Kiinan toimia Xinjiangissa verrattu kansanmurhaan

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu Kiinan länsiosassa Xinjiangissa leireille, joissa teetetään pakkotyötä ja joissa naisia on steriloitu. Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.

Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.

EU:n pakotepäätöksen jälkeen omista Kiinan-vastaisista pakotteistaan kertoivat maanantaina myös Britannia, Yhdysvallat ja Kanada.